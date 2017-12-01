В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... в детсадах запретили выставки

Говорят, что мамочки малышей, посещающих детские дошкольные учреждения, сетуют в соцсетях, дескать, «теперь нельзя будет вывешивать и выставлять рисунки и поделки ребят, как это обычно делалось, в раздевалке как мини-выставка». Якобы их проинформировали о неких новых стандартах образования. Родителям новшество не понравилось. Их мнения таковы: «Похоже, «психологи» в минобразовании спецотбор проходили. Прошли те, которые считают себя владыками умов и миров…», «Дед Мороз, просмотр рисунков и поделок другими родителями и детьми, оказывается, – психологическая травма для ребенка...», «Уже интересно, что следующее будет. Придумали или ещё «думают»...»