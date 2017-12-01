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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... детей лечат в палатах с сырыми стенами

Жительница крымской столицы рассказала об удручающем состоянии палат в детском отделении (5-й этаж) Луговской больницы Симферополя: «Чтобы вы, депутаты, лечились в таких условиях! Детки с мамами лечатся в таких вот условиях: с потолка во время дождя капает, в палате тепло, но вся эта сырость при высыхании издает запах извести. В соседней палате плесень на всю стену. Кровати убитые, детские кроватки будто с помойки, я туда побоялась ребёнка положить! Муж из дому привёз одеяло, подушку, постельное белье, матраса только для полного комплекта не хватало своего... Детки лечатся в таких условиях от пневмонии, ларингита, бронхита и т. п. Возраст разный – от месяца и выше. Одна мамочка рассказывала: «Нас положили в стационар 29 ноября с пневмонией, когда я зашла с ребёнком в палату, сказать, что я в шоке была, – это ничего не сказать! Я была в ступоре! С потолка капала вода, по стенам ручейки. Я медсестре говорю: «А ничего, что у нас пневмония, а тут такое?!» В ответ получила: «Ничего, вы проветривайте, и все будет хорошо». Я благодарю бога за то, что мой ребёнок быстро поправился и мы уехали домой. А соседка по палате с ребёнком удрали домой и приходят только на процедуры, ведь 4 декабря, во время дождя, опять начало заливать палату. Может, кто-то скажет: «Ой, не нравится – иди лечись в платной клинике»... Ну да, пять дней лечения в частной в детском отделении от 30 тыс... Не для нас эти цены, вот и приходится терпеть государственные больницы».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 460 от 15 декабря 2017 года

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Просмотров: 129 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:51

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