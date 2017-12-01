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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... фасады утепляют, не соблюдая технологий

Жительница Сак сообщает: «В садике «Звездочка» г. Саки утепление идет без демонтажа старой поверхности, прямо на кафельную плитку клеят, работают все как хотят и что хотят делают, не соблюдая строительные технологии! Смотрите, в какие садики ходят наши дети, не дай бог, через какое-то время отпадет кусок фасада или стены».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 460 от 15 декабря 2017 года

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Просмотров: 102 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:53

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