В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... фасады утепляют, не соблюдая технологий Жительница Сак сообщает: «В садике «Звездочка» г. Саки утепление идет без демонтажа старой поверхности, прямо на кафельную плитку клеят, работают все как хотят и что хотят делают, не соблюдая строительные технологии! Смотрите, в какие садики ходят наши дети, не дай бог, через какое-то время отпадет кусок фасада или стены». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 460 от 15 декабря 2017 года Еще статьи: Страсти по фасадам Прокурорское мытарство Говорят, что... симферопольцы боятся заходить в подземные переходы Бюрократия с фасада Заражённое мясо