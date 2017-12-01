В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... многоэтажки страдают от обезвоживания Говорят, в пятиэтажках столичного микрорайона Каменка отсутствует городская вода. Обещания горадминистрации подвести это благо цивилизации в квартиры на протяжении многих десятков лет остаются просто словами. Насосная станция, принадлежащая какому-то обществу с ограниченной ответственностью, не в состоянии целиком и полностью обеспечить водой страдальцев четырех многоквартирных домов. Ситуацию с водоснабжением ухудшают несанкционированные подключения частного сектора. Иногда тысяче человек, у многих из которых есть маленькие дети, по нескольку дней приходится обходиться без воды. Подвоз отсутствует. И, кстати, как сообщают жильцы, по данным СЭС их дефицитная вода – техническая, то есть пить ее нельзя в принципе. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 460 от 15 декабря 2017 года Еще статьи: Дайте воду степному народу! Кому питьевая вода нужнее? Говорят, что... свалку превратят в крематорий Остатки воды Говорят, что... управляющая компания пускает деньги на ветер