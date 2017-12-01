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Пять месяцев на горе

Как крымчанин жил на Чатырдаге и что происходит вдали от цивилизации

Несколько дней назад конференц-зал Книжной лавки писателей в Симферополе превратился в подземелья Чатырдага. Такой эффект получился благодаря приглушенному свету и демонстрировавшимся на большом экране фото путешественника, экскурсовода и фотографа Евгения Бондаренко, который более пяти месяцев прожил на вершине самой главной горы Крыма и узнал немало её тайн.

Зачем?

«Почему я все-таки решился на это долгое путешествие? Наверняка, многие из вас там были. И я там был, неоднократно. Но вот только после того, как я прожил там в течение пяти месяцев, понял, насколько эта гора многообразна и сколько всего необычного можно увидеть, почувствовать и понять. Особенно это становится ясно, когда ты там живешь, когда ты там в дождь и снег, ночью и днем, встречаешь рассветы и провожаешь закаты. Когда ты идёшь ночью в полной темноте по плато и тебе открывается все то, что невозможно увидеть, если ты приехал на несколько часов и даже на несколько дней. Собственно, только поэтому я и решил там основаться. Нисколько не жалею о своем таком решении».

В пещере Эмине-Баир-Хосар

Даже фонарь не справляется

«Основные пещеры находятся на нижнем плато, собственно, я там и жил, в турприюте. Это неподалеку от Мраморных пещер и от пещеры Эмине-Баир-Хосар (около 2 км). На территории турприюта есть много разных домиков и также есть один большой барак, в котором просто комнаты с кроватями. Обосноваться там можно в любое время года, когда открыты пещеры. Есть горячая и холодная вода, а также кухня. Ночи на Чатырдаге настолько темные, что даже фонарь не справляется. Вот он светит буквально перед глазами, а дальше — будто свет ножом отрезали. Когда ночью еще и туман, то вообще ничего не видно и выходить куда-то бесполезно. Бывает и такой туман, что руки вытягиваешь, а кончиков пальцев не видно. На горе чистейший воздух, и мне с головой хватало шесть часов, чтобы выспаться. Конечно, это непередаваемая атмосфера и абсолютная тишина».

Течение времени

«На Чатырдаге все времена года своеобразны и прекрасны. Вне зависимости от того, когда вы туда захотите приехать, всегда найдете то, что потрясет до глубины души. Лето. Погода летом более изменчива, чем в другие сезоны. Очень много растений и цветов, небо ясное, а от жары можно укрыться в пещерах. Осень на Чатырдаге — потрясающее время. Все эти краски, ягоды и цветы... На горе можно увидеть все разнообразие природы. Пожалуй, это одно из самых красивых времен года здесь. Зима. Когда у нас, на Чатырдаге, пошел первый снег, то за двое суток его нанесло столько, что на плато были сугробы по колено, а если зайти дальше в лес, то вообще по пояс».

Вид на Чатырдаг

Нет плохой погоды

"На горе я не просто жил и людей водил, но как появлялась свободная минутка, снимал все, что видел, и все, что попадалось на глаза. Всю эту невероятную красоту. Чатырдаг — это остров на острове — там крайне нестабильная погода. Ночью такой ветер бывал, что казалось, будто наш домик ходуном ходит. Просто ураганный ветер. Я однажды дошел от турприюта два километра до пещеры (обычно это занимает 20 минут) за 12 минут, потому что мне в спину дул такой ветер, что при каждом шаге меня подбрасывало и несло. Так вот утром может быть сумасшедший ветер, потом все успокаивается, выглядывает солнце, а затем все затягивается таким туманом, что ничего не видно, а вечером — снег хлопьями валит. Но Чатырдаг — это не только пещеры, это прежде всего потрясающее и необычное, полное всевозможных объектов и явлений место. Также гора славится как водонапорная башня Крыма. При этом воды там, на поверхности, практически нет. Есть один маленький источник в ее восточной части. Вся вода скрыта в глубине горы. В длину Чатырдаг растягивается на 10 км и в ширину — около 4 км. В общей сложности это 40 кв. км и на горе можно обнаружить более 200 карстовых полостей, которых с каждым годом появляется все больше. Нижнее плато просто усеяно этими полостями.

Бывали даже такие моменты, когда во всем Крыму и в Симферополе, в частности, дождь, туман или полностью закрывается все облаками, а у нас, наверху, яркое солнце, жара. Видишь это огромное море облаков, которое окружает гору, и чувство возникает, будто ты находишься на острове, а окружает тебя белое и пушистое море. Леса, конечно, есть такие дремучие и непролазные, где никто, кроме кабанов и косуль, не ходил. Чтобы увидеть косуль, мне всего-то нужно было вечером выйти на поляну, постоять немножко, и я обязательно их встречал, а кабаны настолько обнаглели на Чатырдаге, что приходили в те места, где работали люди. Летом, бывало, я спал с открытым окном и слышал, как хрюкают кабаны в метрах двадцати-тридцати от меня. А ночью можно и сов встретить. Цветов и растений на горе несметное количество. Есть крокусы, которые цветут дважды в год: весной и осенью. Из их тычинок делают самую дорогую пряность, которая называется шафран. Очень много шиповника, но мало кизила. В народе раньше говорили, что, если мало кизила, то зима будет теплая. Вот и узнаем, правда или нет. Также очень много можжевельника. Даже есть осиновая роща, которая особо выделяется на фоне голых деревьев. Но, что было более удивительно, так это то, что я встретил сон-траву. Удивительно было встретить, потому что это весенний цветок«.

Люди на горе

«Жил на горе я с первых чисел июля и буквально до конца ноября. За то время, пока я там находился, работал гидом, наверное, в самой грандиозной пещере нашего Крыма — Эмине-Баир-Хосар. Летом проводил шесть-семь экскурсий в день по 25 человек. В пещеру за эти пять месяцев приезжала буквально вся Россия: от Камчатки и Сахалина до Калининграда. От юга до севера. Приезжала вся Европа. В конце октября к нам приехали две девушки из Таиланда — уже во второй раз. Людей, конечно, бывает много и разных возрастов: от 80 лет и до грудных детей, которых носят в слингах и ходят с ними по пещере».

Нина АРХИПОВА
Фото Е. Бондаренко
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 460 от 15 декабря 2017 года

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Просмотров: 340 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:07

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