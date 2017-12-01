Новые люди в высоких кабинетах

Кто займёт опустевшие кресла в руководстве республики?

Ряды крымской власти вот-вот пополнятся двумя новыми руководителями, призванными занять ныне пустующие кресла. Речь идёт о постах главы регионального управления Федеральной антимонопольной службы и министра экономического развития РК. Обе кандидатуры, в соответствии с уже укоренившейся традицией, были прикомандированы с материка.

Роковая должность

Федеральная антимонопольная служба по Крыму и Севастополю остаётся без руководителя уже больше месяца. Как писал ранее «Крымский ТелеграфЪ», возглавлявший её в течение трёх лет Тимофей Кураев был найден мёртвым в своей квартире. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством. В результате было возбуждено уголовное дело по статье о доведении до суицида. Сейчас ведётся следствие.

На смену столь трагически погибшему коллеге с материка был прикомандирован некий Евгений Костюшин — его официальное назначение на должность начальника крымского УФАС запланировано на следующую неделю. По словам главы республики Сергея Аксёнова, одной из основных задач будущего руководителя, обозначенных правительством региона, станет разработка мер борьбы с необоснованным затягиванием процедуры госзакупок.

Сергей Аксёнов, глава Крыма:

«Мы уже успели познакомиться с новым начальником ФАС в Крыму и обсудили основные направления совместной работы. Есть понимание, что ряд норм законодательства не отражает реального положения дел. Например, сейчас активно началась практика: компании, которые не имели права участвовать в государственных закупках, не подавали заявки или находятся вообще на другом конце нашей огромной страны, сбивают конкурсы. И по заявлению таких компаний у нас отменяются процедуры закупки. Абсолютная глупость. Мы сейчас постараемся найти рецепт действий в отношении таких заявителей».

Что касается планов самого Костюшина, то он намерен сосредоточиться на борьбе с завышенными ценами в торговых сетях и на АЗС полуострова. Тут на память, опять-таки, невольно приходит история противостояния коммерческих монстров и покойного Тимофея Кураева, которое, увы, завершилось трагическим фиаско. Будем надеяться, что новый руководитель ведомства сможет достичь больших успехов на выбранном поприще. «К работе я готов, — заявил Евгений Костюшин. — Опыт у меня есть. Понимаю, что надо делать. Сейчас нужно оценить проблемы, определить приоритеты и в целом наладить работу. В списке моих первоочередных задач — усиление противодействия картельным сговорам в регионе».

До назначения в Крым Костюшин в течение последних пяти лет руководил Государственной инспекцией труда в Татарстане. Перед этим он возглавлял УФАС по Республике Марий Эл (с 2010 по 2013 год), а ещё раньше служил заместителем руководителя антимонопольной службы по Татарстану (с 2007 по 2010 год). У Костюшина два высших образования (дипломы Казанского государственного технического университета и Казанского государственного университета им. В. И. Ульянова-Ленина), а также учёная степень кандидата юридических наук.

Интересно, кстати, что, в отличие от своего предшественника, Евгений Костюшин решил обосноваться не в Симферополе, где, собственно, расположен главный офис Управления, а в Севастополе. Но это, убеждены в крымском правительстве, не должно отразиться на качестве работы нового руководителя УФАС в Крыму.

Тем временем это не единственное новое назначение, которое ждёт антимонопольную службу республики. Возможно, центральному аппарату ФАС вскоре придётся принимать новые кадровые решения в связи с недавним задержанием по подозрению в коррупции замруководителя крымского представительства Вячеслава Токарева. Но, конечно, всё будет зависеть от результатов следствия, которое в данный момент ведётся.

По семейным обстоятельствам

Ещё одно предстоящее назначение — на должность главы Министерства экономического развития РК. Как вы помните, Андрей Мельников, занимавший этот пост в течение последнего года, на прошлой неделе подал в отставку в связи с «семейными обстоятельствами». Судя по всему, его кресло займёт Наталья Чабан — нынешний первый замминистра.

Чем запомнился крымчанам Андрей Мельников? Надо сказать, что за время своего пребывания в должности министра он крайне редко попадал в ленты новостей или на страницы местных СМИ: лишь время от времени отчитывался о регистрации участников свободной экономической зоны и новых инвесторах. Также Мельников успел показать себя в качестве сторонника громких проектов. Среди таковых, например, — создание игорной зоны на Южном берегу полуострова и местной «силиконовой долины» (обособленной территории, на которой будут сконцентрированы IT-компании).

Что же касается Натальи Чабан, то она родилась в Республике Молдова. Образование получила сначала в Кишиневском финансово-экономическом техникуме, а затем в Академии экономических наук Республики Молдова и Объединённом Венском институте. Карьера Чабан началась в молдавском Министерстве финансов. Затем она руководила группой прогнозирования валютного курса в составе Департамента внешних связей и валютных операций в Национальном банке Молдовы, после чего решила посвятить себя частному бизнесу.

В 2010 году Наталья Чабан покинула родину, перебралась в Россию и внезапно стала экспертом Комитета Государственной думы РФ по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Дальше — новый неожиданный поворот в карьере: назначение на должность заместителя министра экономического развития Крыма. И вот теперь — министерское кресло.

Надо сказать, должность министра экономики в Крыму — одна из тех, на которой руководители почему-то не задерживаются (по самым разным причинам). Интересно, удастся ли преодолеть эту нежелательную тенденцию Наталье Чабан?..