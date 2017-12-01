Промышленный взлёт и детсады без оплаты

Перспективы хороши, итоги — не очень. Как правительство Крыма ответит на вызовы времени

Близится конец года, а вместе с ним, как водится, подведение итогов и принятие планов на будущее. В крымском правительстве — в том числе. На очередном заседании Совета министров республики проанализировали состояние различных сфер жизни полуострова и наметили направления дальнейшей работы.

Расцвет производства

В следующем году в Крыму стартует очередная государственная программа. На сей раз она связана с развитием промышленного комплекса региона и рассчитана на ближайшие три года. Среди поставленных задач: поэтапное создание в республике современного конкурентоспособного промышленного производства, в том числе путём модернизации уже имеющихся предприятий. В частности, программой предусмотрено техническое перевооружение Симферопольского электротехнического завода, АО «Пневматика», Крымского содового завода, Керченской швейной фабрики, Симферопольского производственного объединения «Крымпласт», Красноперекопского трубного завода, ООО «Беарто», АО «Бром», Армянского филиала ООО «Титановые Инвестиции», Феодосийского оптического завода, АО «Симферопольсельмаш», завода «Фиолент», судостроительного завода «Залив» и НИИ аэроупругих систем.

Запланированное развитие крымского производства, как уверяют в Министерстве промышленной политики РК, будет обязательно проводиться с учётом специфики полуострова как региона с повышенными требованиями к экологической составляющей. Проще говоря, власти постараются, чтобы экономическое развитие республики не угробило природу края.

На реализацию программы планируется направить за три года более 1,6 млрд руб. инвестиционных средств. Помимо мероприятий, связанных с модернизацией производства, она предусматривает также создание в Крыму новых промышленных объектов, стоимость которых оценивается в 32 млрд руб. внебюджетных средств. В результате за три года промышленное производство должно вырасти на 16% по сравнению с уровнем текущего года, объём отгруженной промышленной продукции собственного производства в обрабатывающих отраслях увеличится почти на 20%, доля продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в валовом региональном продукте — почти на 2%, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников обрабатывающих производств — на 20%. Это что касается перспектив.

Нескорая «скорая»

Теперь об итогах. В ходе заседания правительства министр здравоохранения РК Александр Голенко рассказал, каких успехов удалось достичь в сфере медицины за уходящий год. Основным предметом гордости главы ведомства, очевидно, является то, что уровень системы оказания скорой помощи в Крыму удалось довести до оптимального. Во всяком случае, именно такое определение использовали специалисты федерального Минздрава, проанализировав ситуацию в республике. Интенсивное госфинансирование позволило, наконец, укомплектовать региональный автопарк скорых, расширив его до 290 машин. Кроме того, с сентября этого года возобновлена работа санитарной авиации.

Напомним, что оказание скорой медицинской помощи в Крыму возложено на специально созданную организацию — Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой помощи. В него входят семь станций, включающие 36 подстанций, 42 пункта постоянного базирования бригад, отделение экстренной консультативной медпомощи и медицинской эвакуации. В целом на полуострове работают 148 бригад скорой помощи.

Несмотря на положительную оценку федеральных властей, большинство крымчан, которым доводилось иметь дело с «неотложкой», отзываются о качестве работы службы крайне негативно. Приезда медиков приходится ждать по несколько часов, а порой они и вовсе не появляются, сколько ни звони. У этой проблемы есть как минимум две объективные причины. Во-первых, несмотря на то, что спецмашин у нас теперь достаточно, ездить на них, в общем-то, особо некому. Крым по-прежнему испытывает кадровый голод в сфере здравоохранения: не хватает не то что врачей, но и младшего медперсонала. Вот и получается, что почти половина закупленных скорых сейчас простаивает.

Во-вторых, транспортная ситуация во многих городах республики остаётся критической, а водители зачастую не считают нужным пропускать скорые с включёнными спецсигналами. Сейчас с целью воспитания у автомобилистов культуры вождения Минздрав совместно с Управлением ГИБДД РК проводит рейды на дорогах полуострова.

Александр Голенко, министр здравоохранения РК:

«У населения были противоречивые мнения относительно того, правильно ли мы поступаем. Но уже более десяти административных протоколов выписано по факту непропуска автомобилей скорой помощи. Эту работу мы будем продолжать, чтобы воспитывать у водителей моральную и правовую ответственность. Однако, помимо этого, своевременному прибытию скорых к месту вызова мешают препятствия вроде шлагбаумов и бетонных блоков во дворах, а также отсутствие адресных табличек и уличных указателей во многих населённых пунктах. Особенно в сельских».

Министерство здравоохранения уже направило в местные администрации перечни проблемных мест с указанием конкретных адресов. Устранение препятствий, очевидно, не требует больших материальных затрат, а лишь ответственного подхода со стороны муниципальных властей.

Родителям в помощь

В продолжение социальной тематики следует упомянуть ещё два важных решения, принятых правительством республики в ходе заседания. Согласно первому из них, семьям, в которых после 1 января 2018 года появится первенец, помимо основного пособия, будет выплачиваться ещё и дополнительное. Данная выплата будет производиться ежемесячно за счёт средств федерального бюджета. Рассчитывать на неё родители смогут в течение первых полутора лет жизни малыша.

Елена Романовская, министр труда и социальной защиты РК:

«По нашим прогнозам, в республике в будущем году должно родиться 8300 детей. И почти 8 тысяч семей смогут получать дополнительное пособие. Его размер составит сумму прожиточного минимума, который установлен за второй квартал предыдущего года. В республике он равен 10 400 руб.».

Идея введения дополнительного пособия принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Также глава государства выступил с предложением продлить программу по выплате материнского капитала до конца 2021 года.

В соответствии со вторым решением крымского Совмина с нового года сельские жители больше не будут платить за детские сады. Чтобы компенсировать дошкольным учебным учреждениям понесённые убытки, правительство заложило в бюджете 521 млн руб. По словам главы республики Сергея Аксёнова, средства на эти цели будут предусмотрены и в следующие годы.