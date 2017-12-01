На спреде и стеринах

Как производители продуктов наживаются на крымских детях

Родители, как правило, беспокоятся о том, что ест их малыш начиная с первых дней его рождения. Год за годом они прилагают массу усилий, чтобы обеспечить чаду полноценный и здоровый рацион. Но соблюдается ли подобная тщательность в подборе продуктов в учебных заведениях? Кто следит за качеством школьного и детсадовского питания в Крыму и соответствует ли оно принятым в стране стандартам?

Борьба с фальсификатом

В прошлом году в республике при поддержке Министерства образования, науки и молодежи была сформирована специальная общественная комиссия, призванная следить за тем, чем кормят маленьких крымчан в детских садах и школах. В её состав входят сотрудники регионального отделения движения «Объединение потребителей России» в РК, представители муниципальных властей, члены родительских комитетов и специалисты профильных ведомств: Россельхознадзора и Государственного комитета по ветеринарии. Объединение следит за оборотом пищевой продукции, которая поступает в дошкольные учебные заведения и школы. Общественный контроль проводится в двух формах. Первая — дистанционная: по закону о госзакупках общественники вправе контролировать ход исполнения любого бюджетного контракта, а заказчик (то есть учебное учреждение) обязан размещать всю связанную с закупками информацию в свободном доступе. Вторая — непосредственно в учебных заведениях. Специалисты комиссии отбирают пробы с целью удостовериться, что на столы к детям не попадают фальсифицированные продукты.

Олег Егоров, председатель совета регионального отделения движения «Объединение потребителей России» в РК:

«Основная цель нашей работы — обеспечить детей безопасными, полноценными и здоровыми продуктами. В этом году у нас было 120 выездов в детские сады и школы, отобрано 94 пробы, и 46% из них дали положительный результат при анализе на фальсификат. Данное понятие применимо в любом случае, когда производитель обманывает потребителя. Например, если компания выпускает спред, она обязана указать на этикетке: продукция содержит растительные жиры. А не писать, что это сливочное масло, произведённое по ГОСТу из цельного молока».

Понятно, что основная цель любого производителя — прибыль. И чтобы её увеличить, некоторые не брезгуют обманом, заменяя положенные по стандартам ингредиенты на более дешёвые аналоги. Например, при изготовлении молочной продукции зачастую используются пальмовое масло и стерины. И вот такого рода подлог комиссия обнаруживает почти в каждом втором проверенном пищеблоке.

Юрий Епанов, заместитель руководителя Территориального управления Россельхознадзора по РК и Севастополю:

«Для нормального формирования детского организма необходимы белки и жиры животного происхождения. В противном случае он не развивается должным образом. Вот почему вопросу использования положенных ингредиентов при производстве продуктов, предназначенных для детского потребления, в Крыму сейчас уделяется повышенное внимание. Причём не только общественными организациями, но и правительством республики. И определённый результат уже есть».

Страшные цифры, озвученные Егоровым, по словам Юрия Епанова, не должны пугать общественность, поскольку комиссия берёт пробы не во всех учебных учреждениях подряд, а прежде всего в рискориентированных. То есть инспектор, удалённо изучая документы на ту или иную продукцию, закупленную школой или детсадом, уже заранее предполагает, существует ли риск выявления в ней сомнительных компонентов. Собственно, именно исходя из этого, как правило, принимается решение о необходимости дальнейшего отбора проб.

Простая математика

Чаще всего недобросовестные производители подделывают молочные продукты, относящиеся к более высокой ценовой категории, — на них проще заработать. В первую очередь это творог и сливочное масло. Получается элементарная арифметика. Килограмм пальмового масла стоит 60 руб. Плюс стоимость самого производства и упаковки (в общей сложности эти расходы составят примерно 10 руб. на килограмм). К этому добавляется небольшая наценка, и производитель выходит на конкурс госзакупки со стоимостью, например, сливочного масла 120–150 руб. за килограмм. При этом, для сравнения, рекомендованная заказчику стартовая цена — 400–450 руб. Именно столько, по идее, должна составлять минимальная стоимость продукта, произведенного по ГОСТу и по совести.

Отличить фальсификат от качественного продукта без соответствующего лабораторного анализа, увы, невозможно: на вид и на вкус подделка, как правило, ничем не отличается от оригинала. Цена — тоже не показатель. Есть такие производители, которые и фальсифицированное сливочное масло не стесняются продавать по 300–350 руб. за килограмм. Так что без постоянного контроля никак не обойтись.

Юрий Епанов:

«Среди нарушителей есть как фирмы с материка, так и местные. Однако что бы там ни говорили, а продукция крымских производителей гораздо реже оказывается ненадлежащего качества, чем привозная. К тому же она регулярно проходит мониторинг у нас и в ветеринарной службе. Поэтому мы всё-таки рекомендуем администрациям учебных заведений делать заказы у местных поставщиков».

Если комиссия обнаружила в учебном заведении фальсифицированную продукцию, Госкомитет ветеринарии отправляется к проштрафившемуся производителю с внеплановой проверкой. По её результатам принимаются меры реагирования, вплоть до приостановления деятельности декларации о соответствии продукта — документа, сертифицирующего качество.

С привозными продуктами дело, конечно, обстоит сложнее: Госкомитет не имеет полномочий наказывать производителей, работающих за пределами полуострова. Тем не менее сведения, необходимые для привлечения фальсификаторов к ответственности, направляются в территориальные подразделения Роспотребнадзора по месту производства и в прокуратуру.

Всё дело в законе

Надо сказать, далеко не всегда некачественные продукты оказываются на кухнях школ и детсадов только по вине поставщиков. Есть случаи, когда детей кормят чем попало по вине заказчика. Например, в одном из детских садов Симферопольского района администрация в течение полугода сознательно закупала фальсификат, несмотря на предупреждения общественных контролёров. В итоге те обратились с заявлением в прокуратуру, чтобы порочный контракт с поставщиком всё-таки был расторгнут.

В принципе, столь печальная ситуация с детским питанием в учебных учреждениях складывается во многом «благодаря» специфике федерального закона о госзакупках. В соответствии с ним, заказчик, выбирая поставщика, обязан провести конкурс и отдать предпочтение не той фирме, у которой товар более качественный, а той, которая заявила самую низкую цену. В итоге выигрывает тендер и получает государственный контракт, как правило, именно производитель фальсификата, поскольку может позволить себе установить минимальную стоимость и всё равно получать доход благодаря невысокой себестоимости производства. И даже если всё-таки удаётся установить и доказать, что он поставляет некачественную продукцию, дальнейшее расторжение договора в одностороннем порядке администрацией школы или детсада — дело очень хлопотное. Сколько фальсификата за это время успеют съесть дети — можно лишь предположить.