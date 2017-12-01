«Чёрные бушлаты» оценили на Лубянке

Фильм ТРК ИТВ о подвиге Евпаторийского десанта получил премию ФСБ России

Фильм журналистов телекомпании ИТВ «Черные бушлаты», посвящённый подвигу контрразведчиков, моряков и солдат из Евпаторийского десанта 1942 года, стал лауреатом премии ФСБ России. Премия учреждена в 2006 году и вручается авторам литературных и музыкальных произведений, телерадиопрограмм, фильмов, а также актёрам и художникам за создание «на высоком художественном уровне образа сотрудников органов государственной безопасности и объективное освещение их деятельности». Крымчане впервые удостоились награды такого уровня.

На документальных фактах

Фильм «Чёрные бушлаты» был впервые показан на ИТВ в преддверии Дня Победы в 2017 году. Это документальная картина, над которой работали сотрудники телеканала при поддержке УФСБ России по РК и Севастополю и УФСБ России по Черноморскому флоту. Сценарий фильма полностью построен на документальных фактах. Это история о высадке советского морского десанта в оккупированную гитлеровцами Евпаторию в январе 1942 года и о героической судьбе одного из командиров этого десанта, которым был контрразведчик батальонный комиссар Александр Галушкин. После трагической гибели десанта он остался в Евпатории и, в соответствии с полученным приказом, создал там подпольно-диверсионную группу.

Когда начинали работу над сценарием, знали об этой истории в общих чертах, так как многие факты до сих пор засекречены. С подробностями удалось ознакомиться благодаря содействию сотрудников пресс-службы УФСБ России по Республике Крым. Рассекреченные документы и открывшиеся примечательные детали той военной операции стали документальной основой для постановочной части фильма. Также в создании фильма приняли участие сын и внук контрразведчика Александра Галушкина.

«Одной из особенностей было то, что мы использовали очень много игровых сцен. Мы сотрудничали с реконструкторами. Был главный герой — реконструктор Сергей Зыков, который исполнял роль Александра Галушкина и во время высадки десанта, и когда он на нелегальном положении оказался», — рассказывают авторы картины.

«Мы снимали в холодное время года и зачастую работа проходила возле моря непосредственно, а там зимой такое достаточно неуютное место, сильный ветер, холодная погода и было достаточно трудностей. Но мы работали практически в то самое время года, когда высаживался Евпаторийский десант, и наши трудности по сравнению с теми трудностями, которые испытывали тогда ребята, тем более, была война, бои, люди погибали — не значат ничего», — добавляет автор сценария «Чёрных бушлатов» Дмитрий Смирнов.

В Москве

В конкурсе на премию ФСБ России традиционно предусмотрено несколько номинаций: «Телевизионные и радиопрограммы» (документальные фильмы и телепрограммы, циклы теле- и радиопередач); «Художественная литература и журналистика» (проза, поэзия, очерки, репортажи); «Музыкальное искусство» (профессиональная и авторская песня, концертные программы творческих коллективов — отмечаются исполнители, авторы стихов и музыки); «Кино- и телефильмы» (режиссерская работа в игровом кино); «Актерская работа» (актерское мастерство в игровом кино); «Изобразительное искусство» (живопись, скульптура, графика, монументальные и оформительские работы).

И среди представленных в этих номинациях работ выбираются лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов Федеральной службы безопасности. На этот раз конкурсные работы оценивали известные и заслуженные деятели искусств России, и фильм «Черные бушлаты» занял третье место в номинации, где со всей России были представлены документальные фильмы и телепрограммы.

Авторы картины со сцены Культурного центра ФСБ РФ на улице Б. Лубянка в Москве, где проходила церемония награждения, заявили, что было бы справедливо, если бы всех участников десанта наградили посмертно, ведь до сих пор их подвиг не отмечен наградами Великой Отечественной войны. И получили заверения, что руководство ФСБ эту просьбу услышало.