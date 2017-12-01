Наследие киевского режима

Как власти Симферополя сражаются со стихийщиками на улицах

На каждом из муниципальных рынков есть свободные места, которые малоимущим даже обещают предоставить бесплатно, однако нелегальные торговцы предпочитают раскладывать свой товар на привычных и проверенных площадках без разрешений и под угрозой штрафов.

Капитализм — это учет

Под контролем и с разрешения администрации Симферополя сегодня на территории крымской столицы торгуют в трех тысячах магазинов, в 600 кафе и ресторанах, на трех рынках, в 18 подземных переходах и в 1350 нестационарных объектах. Всего в торговле под эгидой чиновников заняты около девяти тысяч человек. Но это — только вершина айсберга, потому что реальное количество симферопольских продавцов подсчитать невозможно, что и признается властями. Только одних рынков на территории города функционирует 24, и сколько на них трудится самозанятых представителей разных стран и народов — неизвестно.

Инна Шевченко, начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя:

«Наша главная задача на 2018 год — усилить учет торговцев, работающих на территории города. Для этого мы не просто считаем, сколько людей стоят за прилавками, но и расширяем легальные площадки, чтобы привлечь на них работников. Например, в следующем году в Симферополе откроется 11 площадок для сельскохозяйственных ярмарок, сейчас мы готовим конкурс для определения компании-оператора этих ярмарок. Там будут продаваться только товары местных производителей. Кроме того, можно сказать, что мы почти упорядочили деятельность нестационарных торговых объектов — в 2017 году они внесли в доходную часть городского бюджета 17 миллионов рублей. Боремся и со стихийной торговлей».

По словам чиновников, сегодня любой незарегистрированный торговец при желании может легализовать свою деятельность и получить официальную торговую точку на любом из муниципальных рынков города.

Елена Проценко, директор МУП «Метроград»:

«Мы курируем в Симферополе девять тысяч рабочих мест, которые в этом году пополнили городской бюджет на 80 миллионов рублей, и приглашаем всех на наши муниципальные торговые площадки. К нам, конечно, идут: например, практически все, кто торговал в павильонах на улице Козлова, после их демонтажа перебрались на Центральный рынок. В то же время на Куйбышевском, Центральном и Залесском рынках остаются пустующими десятки мест. Почему туда не идут? Некоторые общественники жалуются, что, мол, руководство рынков обирает торговцев. Я их могу пригласить с собой на обход, который я провожу по субботам, и показать, что у нас есть не только точки, на которые мы пускаем самых неимущих пенсионерок по социальным тарифам — 15 рублей в сутки, но даже предоставляем бесплатные места. Более того, если приходит совсем уж старенькая бабушка со своим пучком укропа или редиски, так мы сами покупаем у нее все, что она принесла, потому что нам ее жалко. И даже не требуем у нее справки сельхозпроизводителя или лицензии индивидуального предпринимателя, которых у нее, конечно, все равно нет».

Мигранты и репрессии

Тем не менее после объявления чиновниками борьбы со стихийными торговцами массовой перековки нелегалов в Симферополе так и не случилось. Выходит, работать без административного контроля стихийщикам выгоднее, решили в администрации и сделали ставку на репрессивные меры в отношении нарушителей закона.

Юрий Бравников, начальник департамента административно-технического контроля Симферополя:

«Мы работаем против них вместе с ветеринарами, санитарами, судебными приставами, полицией и даже ФСБ. Только в Симферополе в уходящем году было составлено 1650 протоколов в отношении объектов несанкционированной торговли (всего по Крыму 3700. — Ред.). Было конфисковано и уничтожено две тонны молока без сертификатов, 700 килограммов рыбы и 1000 штук яиц. Самое эффективное взаимодействие нам удалось наладить с судебными приставами — с их помощью городской бюджет получил с нарушителей закона о торговле один миллион рублей. Они посещают должников по три раза в неделю, и плоды этой деятельности говорят сами за себя».

По словам Бравникова, особо неподконтрольными для проверяющих органов остаются мигранты из Средней Азии — они не привязаны к конкретной территории и им все равно, где торговать.

«Сегодня мы поймали его за руку и выписали штраф за стихийную торговлю, завтра он уже всплыл в Ялте, там его оштрафовали за то же самое, а потом его следы и вовсе теряются. В таких случаях мы взаимодействуем с миграционными структурами МВД. С их помощью за неполный год составлено 563 протокола в отношении выходцев из Средней Азии, а 65 их представителей, которые попались более двух раз, правоохранители депортировали из страны с запретом возвращаться на территорию России в течение пяти лет».

Елки и подпольная сеть

Еще один традиционный фактор нестабильности для департамента административно-технического контроля — торговцы браконьерскими елками. Их сезон уже открыт — в среду на перекрестке улицы Павленко и бульвара Ленина обнаружился первый в этом году нелегальный елочный базар. «Зеленых пушистых красавиц» конфисковали, продавцов задержала полиция, им грозит штраф до 30 тысяч рублей. И это только начало, уверены чиновники — впереди Новый год.

Почему же стихийные торговцы не желают исправляться и встраиваться в легальную систему товарооборота? По мнению заместителя председателя Союза промышленников и предпринимателей Крыма Константина Титова, дело в налаженных теневых связях, которые плелись еще при Украине.

«Мы напрасно называем таких людей стихийными торговцами, — говорит Титов. — На самом деле это хорошо организованная подпольная сеть, система, сформировавшаяся еще в украинские времена. Эта сеть коррумпирована, имеет связи в официальных структурах, поэтому ее так трудно искоренить. Успехи за последние годы в борьбе со стихийщиками, несомненно, есть, но их недостаточно. Очевидно, что без налогов, без медицинских книжек работать выгодней, чем по закону, поэтому такие торговцы будут существовать до тех пор, пока мы это им позволяем. Пока мы будем покупать у них продукты сомнительного качества. Если мы и дальше будем поддерживать спрос на их товар, предложение никуда не денется».