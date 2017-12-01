Полуремонт, или Как в Симферополе двор стороной обошли

Жители дома No 15 на улице Белы Куна в Симферополе стали заложниками скандальной ситуации. Дело в том, что ремонт внутридворовых территорий и проездов, как выяснилось, не соответствует отчетным данным. Один из таких участков, внесенных в плановый график администрации, рабочие решили обойти стороной.

Письма и мнения

Двор на улице Белы Куна, среди многих других симферопольских дворов, вошел в плановый график ремонта внутридворовых территорий. И, соответственно, администрация крымской столицы выделила значительные средства из госбюджета, чтобы жители могли комфортно и беспрепятственно выходить из своих подъездов. Работы начались еще в сентябре. Тогда местные жители не могли нарадоваться скорым переменам и долгожданному благоустройству. Но не тут-то было... Как выяснилось значительно позже, рано радовались. Ведь оказалось, что рабочие решили обойти этот двор стороной. Оставшиеся у разбитого корыта жители дома пошли жаловаться в столичную администрацию.

Елена Фурс, жительница дома № 15 на ул. Б. Куна:

«Ремонт на одной стороне дома закончили уже давно, а вот до второй его части так и не добрались строители. Мы уже писали коллективные обращения и запросы и получали на них ответы, но все, что там было написано, — написано вилами по воде. А вот последний ответ из администрации был уже более разумный. В письме говорилось о том, что „работы выполнены в полном объеме“. То есть, значит ли это, что двор так и оставят в полуразрушенном состоянии? А если нет, то когда начнутся работы? Ведь сроки-то поджимают. Вы и сами можете посмотреть на состояние двора, думаю, что здесь слова лишние...»

У этой истории есть и обратная сторона. Другая часть двора была приведена в полный порядок: бордюры на своих местах и новый асфальт уже красуется на дорогах и тротуарах. Претензий у местных жителей не нашлось. Интересно, что, когда шел ремонт, рабочие уверяли людей, что они все сделают, только сначала необходимо закончить уже начатую работу. На этом разговоре все действа закончились...

Илья Бирюков, житель дома № 15:

«Как можно было дать ответ на запрос о нашем дворе, если они даже на место не выезжали? Да еще и какой ответ: все хорошо и все сделано, работы выполнены на 100%. Лучше бы приехали и посмотрели сначала, что тут выполнено. В жизни-то совершенно другая картина. Также в письме был указан номер телефона, но связаться у меня так и не вышло».

Вера Жукова, жительница дома № 15:

«Ну неприятно, конечно. Очень неприятно. Если рассматривать нашу проблему более глобально, то оказывается, что за всем этим так называемым ремонтом стоял депутат. Но мы его не видели, не слышали и не знаем. Не хочется жаловаться, ну а что остается делать?»

Жители двора недовольны той ситуацией, которая сложилась, и видят в этом чью-то халатность и безответственность. Большую неприятность доставляет то, что после дождя невозможно выйти из подъезда: кругом лужи и грязь. Даже не просто лужи, а целые озера и кое-где виднеются островки суши. Возможно, вся проблема в ливневой канализации, но то, что вода стоит, — это факт. По этой же дороге дети ходят в школу и в детский сад, кто-то идет на работу, но все озадачены одним: как выйти из воды сухим? По словам жителей, участь быть промокшим никого не минует, как бы этого ни хотелось.

Елена Фурс:

«Весь двор в воде по щиколотку и дети приходят домой в насквозь мокрой обуви. Потом они болеют, пропускают школу, и сразу наваливается куча проблем. А достаточно было одного — сделать двор, как и обещали, тогда пусть уж лучше и не начинали дело, если до конца довести трудно».

Неделя на исправление

Будет неправильным сказать, что в Симферополе плохо подходят к ремонту дворов, проездов и дорог. Делается многое. К примеру, на днях администрация города Симферополя отчиталась о завершении запланированного на текущий год объема ямочного ремонта. «На сегодняшний день ремонт объектов улично-дорожной сети в части ямочного ремонта выполнен. Работы больше нигде не ведутся», — об этом в ходе оперативно-хозяйственного совещании сообщила заместитель начальника департамента городского хозяйства Алла Кудряшова. Кроме того, по данным департамента, в течение этой недели будут завершены работы и по ремонту внутридворовых территорий и проездов. «Также на 90% выполнен ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов. Закончено 114 объектов общей площадью 87,3 тыс. кв. м. До конца недели в работе оставшиеся 14 объектов», — привела данные Кудряшова. И вот тут возникает вопрос: как же будет развиваться вышеописанная ситуация? Плановое окончание работ намечено на 22 декабря. Остается, грубо говоря, неделя на то, чтобы привести все в порядок. И из этого ясно видно, почему местные жители крайне обеспокоены положением дел. Ведь если не сейчас, то когда? По-хорошему, нужно провести работу над ошибками. Но какова вероятность, что это будет в ближайшее время? Или двор дома № 15 на улице Белы Куна снова обойдут стороной? Местные жители уже давно и долго ждут, терпят и надеются, что строители вернутся и залатают дыры, починят бордюры и сделают тротуар.

Так как столичная администрация четко дала понять, что ремонт на их территории уже завершился, жители двора указанного дома обратились в Прокуратуру Крыма, где их заявка была принята. Ответа пока нет.