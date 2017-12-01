Гордость крымского спорта

Кого буду чествовать на 24-м Балу чемпионов?

Есть надежда, что трудные времена для крымского спорта заканчиваются. Конечно, наши мастера, исходя из погодных условий Крыма, пока ещё не могут рассчитывать на участие в зимних Олимпийских играх. Но, похоже, что наши опытные спортсмены приложат все силы, чтобы стартовать на Играх XXXII Олимпиады в Токио-2020, а юноши и девушки постараются стать участниками летних юношеских Олимпийских игр, которые состоятся в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Накануне

Этот номер «Крымского Телеграфа» выйдет накануне традиционного Бала чемпионов, который в 24-й раз пройдёт в Симферополе. На нём крымчане будут чествовать своих лучших спортсменов, их наставников, отличившихся в 2017 году на спортивных аренах. Первая такая встреча ведущих атлетов Крыма со своими почитателями состоялась в 1990 году. Но, к огромному сожалению, из-за финансовых трудностей в нашем спорте в конце минувшего и в начале нынешнего века, она не проводилась четыре раза.

Приятно, что вновь Бал чемпионов, как было задумано его создателями, известным руководителем республиканского спорта Николаем Гостевым и журналистом Гарринальдом Немировским, проводится перед наступлением Нового года, когда спортсмены и тренеры свободны от тренировочных сборов и соревнований и собираются вместе дружной спортивной семьёй. Нынешними организаторами 24-й традиционной встречи — республиканской организацией содействия движению «Олимпийский совет Республики Крым» (президент — депутат Госсовета РК, мастер спорта, заслуженный тренер Евгений Михайлов) и Министерство спорта республики (министр — Елизавета Кожичева) — кропотливо были рассмотрены десятки сильнейших, в которых мастерство спортсменов оценено по занятым местам, а не по мало о чём говорящем списке по алфавиту. В них включены только поклонники олимпийских видов спорта, а о других лауреатах минувшего спортивного сезона, первого сезона на пути к олимпийскому Токио — 2020, мы расскажем в отчёте непосредственно о завтрашнем Бале чемпионов — 2017. Итак, знакомьтесь с лучшими крымскими спортсменами — сеньорами (так величают во многих странах своих известных атлетов), молодыми мастерами, юношами и девушками, тренерами.

Сеньоры

1. Алексей Сокирский, мастер спорта международного класса (Саки). Пятое место на чемпионате мира по лёгкой атлетике, призёр чемпионата и Кубка России в метании молота.

2. Владислав Щепоткин, мастер спорта международного класса (Симферополь). Двукратный чемпион Европы, призёр чемпионата России по пулевой стрельбе (движущаяся мишень).

3. Вера Ребрик, заслуженный мастер спорта (Ялта). Чемпионка и обладательница Кубка России в метании копья.

4. Вадим Кудряков, мастер спорта (Симферополь). Чемпион России по боксу в весе до 56 кг, победитель крупных международных турниров.

5. Владислав Прянишников, заслуженный мастер спорта (Симферополь). Чемпион Европы и России по пулевой стрельбе (движущаяся мишень).

6. Руслан Перестюк, мастер спорта международного класса (Симферополь). Чемпион России в помещении в беге на 60 м, обладатель лучших результатов нынешнего года в стране на дистанциях 60 м — 6,66 и 100 м — 10,32 сек.

7. Ксения Савина, мастер порта международного класса (Симферополь). Призёр чемпионата и розыгрыша Кубка России в беге на 800 м.

8. Виталий Попков, заслуженный мастер спорта (Симферополь). Призёр чемпионата России в гонке преследования парами на треке, призёр международных соревнований в велоспорте на шоссе.

9. Ленур Темиров, мастер спорта (Судак). Призёр чемпионата России по греко-римской борьбе в весе до 59 кг.

10. Антон Брачёв, мастер спорта международного класса (Севастополь — Симферополь). Обладатель Кубка Европы, призёр Всемирной универсиады в Тайбее по дзюдо.

Молодёжь

1. Эмин Сефершаев, мастер спорта (Симферополь). Призёр чемпионатов мира и Европы, чемпион России по греко-римской борьбе в весе до 55 кг.

2. Варткезик Андриасян, мастер спорта (Сакский район, Охотниково). Чемпион Европы по боксу в весе до 75 кг.

3. Анзор Закуев, мастер спорта (Симферополь). Чемпион Европы и России по вольной борьбе в весе до 66 кг.

4. Владислав Шевченко, мастер спорта (Ялта). Обладатель Кубка Европы, чемпион и владелец Кубка России по скалолазанию.

5. Виктория Байдак, мастер спорта (Симферополь). Призёр Кубка Европы по дзюдо.

6. Анастасия Новикова, мастер спорта (Симферополь). Призёр чемпионата России среди женщин в велоспорте на треке на дистанции кейрина.

7. Алёна Белякова, мастер спорта (Джанкой). Чемпионка и обладательница Кубка России в метании диска.

8. Анастасия Безлюдная, мастер спорта (Симферополь). Призёр чемпионата России по тяжёлой атлетике.

9. Станислав Коняев, мастер спорта (Симферополь). Призёр чемпионата России среди мужчин в гонке преследования парами на треке, призёр первенства страны в велоспорте на шоссе.

10. Вероника Гурская, мастер спорта (Симферополь). Призёр чемпионата России по вольной борьбе среди юниорок.

Юноши и девушки

1. Ахмедхан Темботов, мастер спорта (Алушта). Победитель первенства Европы и России по греко-римской борьбе среди кадетов в весе до 85 кг.

2. Екатерина Дрягина, кандидат в мастера спорта (Симферополь). Победительница первенства России и рекордсменка страны в гите на 200 м в велоспорте на треке, призёр VIII Спартакиады школьников России.

3. Валерия Банникова, мастер спорта (Симферополь). Призёр первенства Европы и России в стрельбе из пистолета.

4. Владислав Гарбуз, кандидат в мастера спорта (Симферополь). Победитель первенства России в стрельбе из пневматического пистолета.

5. Роман Чуба, кандидат в мастера спорта (Симферопольский район, Кольчугино). Призёр первенства России по боксу в весе до 60 кг.

6. Тамара Кобец, кандидат в мастера спорта (Саки). Призёр первенства России и VIII Спартакиады школьников России в метании копья.

7. Анна Шалашова, кандидат в мастера спорта (Симферополь). Призёр первенства России и VIII Спартакиады школьников России в «олимпийском спринте» в велоспорте на треке.

8. Ридван Османов, кандидат в мастера спорта (Бахчисарай). Призёр первенства России по греко-римской борьбе в весе до 63 кг.

9. Марк Дорошев, кандидат в мастера спорта (Саки). Призёр первенства России в метании молота.

10. Беслан Гордогожев, кандидат в мастера спорта (Симферополь). Призёр первенства России по тяжёлой атлетике в весе до 77 кг.

11. Александр Мурыгин, кандидат в мастера спорта (Симферополь). Победитель VIII Спартакиады школьников России в метании копья.

Тренеры

1. Владимир Палешко, заслуженный тренер по лёгкой атлетике (Симферополь).

2. Иван Вагнер, мастер спорта по боксу (Симферополь).

3. Владимир Рождественский, заслуженный тренер по велоспорту (Симферополь).

4. Игнат Грек, заслуженный тренер по спортивной борьбе (Симферополь).

5. Ярослав Литвинов, заслуженный тренер по лёгкой атлетике (Ялта).

6. Сергей Попенков, заслуженный тренер по греко-римской борьбе (Симферополь).

7. Игорь Нечаев, заслуженный тренер по пулевой стрельбе (Симферополь).

8. Михаил Заргарян, заслуженный тренер по тяжёлой атлетике (Симферополь).

9. Владимир Щелканов, заслуженный тренер по дзюдо (Симферополь).

10. Николай Тимошенко, заслуженный тренер по лёгкой атлетике (Саки).

Мы поздравляем крымских спортсменов с достигнутыми результатами и желаем им новых побед в новом, 2018 году!