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Спорт

В пятёрке лидеров

«Локомотив» в хорошей форме сейчас

Клубные дела, оценка возможностей и противоречивые перспективы

Неоднократно приходилось слышать из уст специалистов футбола, что силу того или иного национального чемпионата на континентальной арене в определённый период можно оценивать по количеству клубов страны, которые прорываются в плей-офф в розыгрышах Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА...

Что принёс 2017 год?

Завершился международный календарь для клубов нашего континента, которые в нынешнем году начали сражение за популярные клубные призы Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА. Право продолжать выступления в борьбе за два популярных приза, учреждённых для клубов Европы, получили 48 команд из 20 стран. Испания (7 клубов), Англия и Италия (по 6), Россия и Франция (по 4), Германия и Португалия (по 3), Сербия и Украина (по 2), Австрия, Болгария, Греция, Дания, Казахстан, Румыния, Турция, Чехия, Швейцария, Швеция, Шотландия (по 1 команде).

Пять российских клубов стартовали в «зоне УЕФА», и только «Краснодар» не сумел пробиться в групповой этап, уступив сопернику из Сербии буквально в последний момент, когда находился в шаге от второго этапа соревнования «европейцев». Зато остальные четыре не только примут участие в феврале будущего года в плей-офф 1/16 финала в Лиге Европы УЕФА, но и смогли занять место в сильнейшей пятёрке среди национальных чемпионатов континента по итогам года. Московские ЦСКА и «Спартак» пришли сюда, заняв третьи места в своих «чемпионских» группах, а их земляки из «Локомотива» и «Зенита» прошагали к победам в своих «европейских» группах. Давненько уже наши клубы не составляли столь мощный отряд среди соискателей второго по значению приза для европейских команд. Приятно!

Россия в футболе — «европейцы»

В последнем, шестом туре групповых турниров выступающие среди «чемпионов» столичные армейцы и спартаковцы отправились играть в Англию: первые — с «Манчестер Юнайтед», а вторые — с «Ливерпулем». И хотя они и бодрились, сохраняя надежду на успех, но в это мало верилось. Тем более что они уже застолбили за собой третьи места в группах, которые открывали продолжение пути в новом году, но теперь уже среди «европейцев». Армейцы, игравшие без квартета своих основных игроков, пытались навязать борьбу парням Жозе Моуринью и даже лидировали в счёте, когда бразилец Витиньо на последней минуте первого тайма открыл счёт — 1:0. Но затем усталость овладела российскими футболистами, и на протяжении трёх минут форварды «МЮ» конголезец с бельгийским паспортом Ромелу Лукаку и молодой Маркус Рашфорд точными ударами по воротам Игоря Акинфеева сделали счёт в свою пользу — 2:1. Первое место в группе A осталось за «Манчестер Юнайтед» — 15, за которым разместились швейцарский «Базель» — 12, ЦСКА — 9, португальская «Бенфика» — 0 очков.

А за действующего чемпиона России московский «Спартак» было стыдно. Уступить «Ливерпулю», пусть и в гостях, с разгромным счётом — 0:7, имея на поле всех своих звёзд, — это, как говорится, ни в какие ворота не лезет. Так же, как и то, что уже к 18-й минуте поединка ливерпульцы обеспечили себе крупную победу (3:0), которую затем трансформировали в разгромную. В их рядах хет-триком отличился бразилец Филиппе Коутиньо, два мяча провёл сенегалец Садио Мане, по одному забили бразилец Роберто Фирмино и египтянин Мохаммед Салах. «Ливерпуль» занял первое место в группе E — 12, опередив испанскую «Севилью» — 9, «Спартак» — 6, словенский «Марибор» — 3 очка.

Зато наши «европейцы» сыграли в нынешнем году на отлично. Единоличный лидер первенства России «Локомотив» переиграл в гостях обладателя Кубка Чехии «Фастов» из Злина — 2:0 (голы забили игроки сборных России и Перу — Алексей Миранчук и Джефферсон Фарфан). В это же время питерский «Зенит» смог не только противостоять мощнейшим атакам в Сан-Себастьяне местного «Реала», но и ответить стремительными контратаками, во время которых красивыми голами отличились Александр Ерохин, серб Бранислав Иванович, аргентинец Леандро Паредес, на что хозяева поля усилиями бразильца Виллиана Жозе ответили лишь голом престижа — 3:1.

Лига чемпионов — 2018

В ней в феврале грядущего года сыграют на вылет разделённые жребием на пары шестнадцать клубов, занявшие первые и вторые места в групповых турнирах. Это английские команды: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», лондонские «Тоттенхэм Хотспурс» и «Челси», французский «ПСЖ» из Парижа, итальянские — римская «Рома» и туринский «Ювентус», испанские «Барселона», «Севилья», мадридский «Реал», турецкий «Бешикташ» из Стамбула, швейцарский «Базель», немецкая «Бавария» из Мюнхена, украинский «Шахтёр» из Донецка и португальский «Порту».

Первые матчи 1/8 финала они проведут 13–14 февраля. В них сыграют «Ювентус» — «Тоттенхэм Хотспурс», «Базель» — «Манчестер Сити», «Порту» — «Ливерпуль», «Севилья» — «Манчестер Юнайтед», «Реал» — «ПСЖ», «Шахтёр» — «Рома», «Челси» — «Барселона», «Бавария» — «Бешикташ». Ответные матчи состоятся 20–21 февраля.

Лига Европы УЕФА — 2018

По такой же схеме сыграют в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА тридцать два клуба: восьмёрка, пришедшая из Лиги чемпионов (клубы, занявшие третьи места в групповых турнирах) и команды, победившие и занявшие вторые места в групповых турнирах у «европейцев». Это российские команды: московские ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», питерский «Зенит», шотландский «Селтик», испанские — мадридский «Атлетико», «Вильярреал», «Реал» из Сосьедада, «Атлетик» из Бильбао, португальские — лиссабонский «Спортинг», «Брага», итальянские — неапольский «Наполи», «Милан», «Аталанта» из Бергамо, римская «Лацио», немецкие — «Лейпциг», дортмундская «Боруссия», украинское «Динамо» из Киева, чешская «Виктория» из Пльзеня, английский «Арсенал» из Лондона, австрийский «Ред Булл» из Зальцбурга, казахстанская «Астана», сербские — белградские «Партизан» и «Црвена Звезда», болгарский «Лудогорец» из Разграда, греческий АЕК из Афин, французские — «Лион», «Марсель», «Ницца», датский «Копенгаген», румынская «Стяуа» из Бухареста и шведский «Эстерсунд».

Стартовые поединки 1/16 финала назначены на 16 февраля. В них играют «Боруссия» — «Аталанта», «Ницца» — «Локомотив», «Копенгаген» — «Атлетико», «Спартак» — «Атлетик», АЕК — «Динамо», «Селтик» — «Зенит», «Наполи» — «Лейпциг», «Црвена Звезда» — ЦСКА, «Лион» — «Вильярреал», «Реал» — «Ред Булл», «Партизан» — «Виктория», «Стяуа» — «Лацио», «Лудогорец» — «Милан», «Астана» — «Спортинг», «Эстерсунд» — «Арсенал», «Марсель» — «Брага». Ответные поединки состоятся 22 февраля.

Гарик ОРЛОВ
Фото rsport.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 460 от 15 декабря 2017 года

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Просмотров: 197 |   Комментарии (0) Дата публикации: 17-12-2017

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