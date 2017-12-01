Хотели как лучше. Но не по закону

Правительство Севастополя схлестнулось с Законодательным собранием из-за бюджета города

Казалось, бесконечные скандалы в Севастополе между Правительством города и Заксобранием, после губернаторских выборов ушли в прошлое и обе ветви власти достигли консенсуса, нашли компромиссы и прочие точки положительного взаимодействия. Но на этой неделе на очередном пленарном заседании Законодательного собрания с участием губернатора вновь полыхнуло...

Ультиматум и конфронтация

Причиной конфликта между правительством и депутатами, стало предложение замгубернатора Ильи Пономарёва за один день рассмотреть и бюджет города на ближайшие три года, и изменения в проект закона о бюджете на текущий год.

Но депутаты сразу же заметили, ведь для выполнения этой просьбы требовалось нарушить регламент. И тогда председатель ЗС Екатерина Алтабаева, чтобы соблюсти нормы законодательства, предложила выход: губернатору отозвать предложение, касающееся изменений в бюджет этого года. Но губернатор Дмитрий Овсянников «стал давить авторитетом» и, по сути, предъявил законодательной власти ультиматум: принять 500-страничные изменения в бюджет последнего квартала 2017 года немедленно, сразу в двух чтениях, практически не глядя.

Дмитрий Овсянников, губернатор Севастополя:

«Мне неприятно видеть, что работа законодательного собрания превращается в фарс. Мы не будем выдумывать юридические конструкции, чтобы утвердить бюджет города. Бюджет для жителей. Вам важна юридическая казуистика или развитие города?».

На что севастопольский депкорпус совершенно возмутился, мол, как же так? Губернатор предлагает игнорировать нормы законодательства, права и обязанности депутатов!

Екатерина Алтабаева, председатель Законодательного собрания Севастополя:

«Мы работаем в строгом соответствии с законом и регламентом».

Очевидно, что ситуация, когда увесистый документ, изучить который и за несколько дней невозможно, вносится на рассмотрение депутатов в последний момент, ненормальна. А то, что одновременно с депутатами его увидел и Минфин РФ, резко усугубляет эту (искусственную!) ненормальность. Аврал привёл, в частности, к тому, что в тексте документа появились расхождения в цифрах относительно государственного долга города и в окончательный вариант проекта не вошли поправки, внесенные Правительством России. Такого, пожалуй, в региональной практике ещё не было.

В итоге, заседание было сорвано. Как замечали очевидцы, «любые попытки действовать в рамках повестки дня блокировались обвинениями в адрес президиума в неуважении к исполнительной власти и риторической казуистике, в которой преуспела часть депутатов. Другая часть депутатов активно бросалась под прицелы телекамер ради немедленного и в полном объёме исполнения губернаторского требования».

Детали и нюансы

То, что севастопольские депутаты не захотели идти против закона — понятно и приемлемо. С другой, стороны, правительство города уверяет, что действует в интересах города и его жителей. Поэтому, дескать и требовалось срочное принятие бюджета «без оглядки на формальности». Естественно, что порой оперативная обстановка и обстоятельства вынуждают идти странными «окольными путями», ради будущего благополучия региона. Так бывало, например, в период переходного периода и на многое закрывали глаза. Но теперь то что? Авралы и условности переходного периода вроде бы ушли в прошлое... Да и что именно предлагается? Ради чего такая спешка? К примеру, как стало известно. изменения на последний квартал года, которые, по словам представителей правительства, в частности, касаются 51 миллиона сэкономленных за год бюджетных рублей, которые правительство запланировало на премии своим сотрудникам. Причём выплачивать эти премии будут по особой схеме, пока не предусмотренной законодательством. Депутаты же предлагают за счет этих денег погасить часть бюджетных долгов. Но и губернатор оказался, что называется, не лыком шит и парировал «депутатскую праведность» заявлением о перспективе уменьшения окладов госслужащих в два раза. Что, конечно, должно вызвать удовольствие обывателей. «Мы вынуждены будем (и правительство Севастополя — 2 тысячи человек, я имею в виду все органы власти вместе взятые, — и Законодательное собрание, и Контрольно-счётная палата) уменьшить оклады в 1,5-2 раза. Это мы будем делать по требованию прокуратуры, и мы это сделаем», — сказал он, разъяснив при этом, что «нужно привести наше штатное расписание, нашу систему оплаты с окладами в соответствие с теми расходами, которые мы можем себе позволить».

Таким образом, для будущей же экономии бюджетных средств, вместо «законодательной мороки», которые коснулись бы и правительственных структур, исполнительная власть Севастополя предложила не идти долгим и сложным путём, а прямо в бюджетном документе вычеркнуть из содержания Заксобрания и местной Контрольно-Счетной палаты по 30% предписанных им средств. Но и тут депутаты нашли аргументы, как говорится «по закону». При этом принципиальное возражение руководства Закса состоит в том, что в этом случае будет прямо нарушено трудовое законодательство, и надзорные органы всё равно предпишут выплатить 130 сотрудникам севастопольского Заксобрания и КСП положенное по закону. «И тогда ровно через полгода на здание Закса и КСП можно будет вешать амбарный замок: платить всем сотрудникам будет попросту нечем», — комментируют эту ситуацию эксперты.

Короче говоря, скандал вышел громкий, показательный.

А решение, за которое бился губернатор осталось нереализованным: депутаты не смогли установить срок поправок к предлагаемому документу и его рассмотрение во втором чтении в этот же день, на чём настаивал глава правительства, стало невозможным.

Дмитрий Овсянников:

«Жаль, что мы не приняли бюджет четвёртого квартала 2017 года, и никакого конкретного срока не было принято. Сделано это просто из принципа, чтобы доставить неудовольствие органам исполнительной власти».