Хотят денег. Но боятся

Украинские СМИ зациклились на шкурных вопросах

На этой неделе украинские СМИ, рассказывающие о ситуации на полуострове, сообщили о проблемах с билетами на ЧМ по футболу, о желании срубить бабла на мосту через Керченский пролив, о мечте забрать всё золото России и о секретном ядерном оружии.

33 вагона золота

Это, пожалуй, самая экстравагантная украинская новость про Крым. Издание рассказывает о том, что Россия в Крыму и в Донбассе нанесла Украине экологический ущерб, оцениваемый в 33 вагона золота. И этот ущерб, по оценкам «экспертов», превышает золотой запас РФ. В данной информации издание ссылается на сообщение некоего руководителя аналитического направления украинского Хельсинкского союза по правам человека Олега Мартыненко. Далее цитата, чтобы был понятен уровень заявившего: «Я должен констатировать внимание, что у нас есть незаслуженно забытые белые пятна... в частности, это экологический вред, который мы тоже констатируем как важную составляющую этого конфликта... Нанесен ущерб в эквиваленте, равном 33 вагонам золота высшей пробы. Это на несколько вагонов больше, в принципе, чем золотой запас России».

Бомба Путина

Очередная страшилка появилась в заметке крупного украинского издания. Дескать, одним из элементов пресловутой российской гибридной войны является возможная ядерная угроза, исходящая из Крыма. Об этом заявил президент Фонда «Потомак» Филипп Карбер на конференции «Столетие украинской борьбы за независимость», состоявшейся в Вашингтоне. По его данным, есть информация, указывающая на передачу ядерного оружия из России в Крым. «Я думаю, что это очень вероятная гипотеза. Но я не могу читать русские умы, и поэтому мне трудно предсказать, готовы ли они использовать его. Вполне вероятно, что они считают это политически выгодной возможностью шантажировать Запад. Однако мы ничего не должны исключать», — подытожил он. Заявление сколь безрассудное, столь и спекулятивное, стоит заметить...

Билеты будут!

Сайт популярного в сопредельном государстве телеканала сообщает, что ФИФА заблокировала крымчанам продажу билетов на чемпионат мира — 2018. Дескать, жители Крыма не смогут приобрести билеты на чемпионат по футболу, который пройдет в России, — официальный сайт ФИФА, при попытке заказать билеты онлайн, выдает ошибку. Однако президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха заявил, что там нашли способ обойти санкции ФИФА. «Точно такая же проблема с такой ошибкой была и при продаже билетов на матчи Кубка конфедераций, который проводился под эгидой ФИФА. Хозяином этого турнира тоже была Россия. Интерфейс сайта ФИФА не видит Крым как Россию», — сказал Ветоха. И в 2017 году при продаже билетов на матчи Кубка конфедераций люди обращались с заявками в Крымский футбольный союз, а тот, в свою очередь, закупал билеты для крымских фанатов через Российский футбольный союз. Таким образом обойти санкции планируют и во время чемпионата мира. Так что билеты будут!

Мост признали. Теперь «доить» хотят

Как пишет украинское издание, совместно с государствами Причерноморья украинская сторона может инициировать расследование экологической угрозы от строительства Россией Керченского моста в Крым. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге. По словам генпрокурора, именно задачей для ГПУ является противодействие экологической катастрофе, которая может возникнуть из-за строительства моста. «На данный момент в рамках уголовного производства крымской прокуратуры проходит экологическая экспертиза. В случае, если она подтвердит вероятность экологической катастрофы, мы планируем обратиться к странам Черноморского сотрудничества — Болгарии, Грузии, Румынии, Турции с предложением создания в рамках Европейской конвенции о взаимной помощи в уголовных делах совместной следственной группы для проведения досудебного следствия, а затем и следствия по строительству этого моста», — сообщил Луценко. Вот и получается, что сначала старательно избегали признания того, что мост Россия строит и построит, а когда реальность стройки стала неопровержимой, начали искать способы «доить» тему. Отдельный вопрос про «экологическую экспертизу». Можно представить, что там понапишут «эксперты». Которые и близко не находятся в районе строительства.