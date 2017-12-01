Дубль — мимо

Что делать, если в государственном кадастре недвижимости выявлено пересечение (наложение) границ земельных участков, дублирование сведений в ГКН

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем, что делать, если в государственном кадастре недвижимости выявлено пересечение (наложение) границ земельных участков, дублирование сведений в ГКН. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Как быть?

В настоящее время такая проблема является довольно распространенной. К примеру, собственник соседнего с вами участка провел межевание границ своего участка и поставил на кадастровый учет. Когда вы через некоторое время проводите межевание своего участка, выясняется, что произошло наложение границ земельных участков и вам отказывают в постановке на кадастровый учет. Еще распространенный случай, когда по новому межевому плану оказывается, что граница проходит в стороне на несколько метров по участку соседа и соответственно передвигается забор.

Пересечение границ земельных участков друг с другом является следствием некорректной деятельности инженеров-землеустроителей и землеустроительных организаций в украинскую бытность, вследствие чего бывают случаи, когда на один участок вдруг наложился другой, фактически расположенный рядом или на определенном расстоянии. Как быть гражданину, если его участок вдруг переместился и наложился на участки соседей? Действующее законодательство Российской Федерации и Республики Крым содержит необходимое и достаточное регулирование вопросов исправления ошибок в местоположении границ земельных участков, в том числе ранее учтенных. В упрощенном варианте при выявлении подобных ошибок появляется необходимость выполнения кадастровых работ в целях их устранения и только в отношении того объекта, сведения о границах которого в ГКН являются ошибочными. Решить данную задачу в состоянии любой кадастровый инженер. Другое дело, что зачастую правообладатели земельных участков, сведения о местоположении границ которых являются ошибочными, не желают нести расходы, связанные с исправлением таких ошибок. В некоторых случаях не представляется возможным установить точное местонахождение правообладателя объекта или связаться с ним. Практика решения подобного рода проблем также едина на всей территории Российской Федерации и основана на положениях статьи 64 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно которой земельные споры рассматриваются в судебном порядке. Таким образом, если владелец земельного участка, ошибочные сведения о местоположении границ которого создают препятствия пользованию или распоряжению другими объектами недвижимости, не желает в добровольном порядке обеспечить внесение в ГКН корректных сведений о принадлежащем ему имуществе, за защитой нарушенных прав заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с возложением всех понесенных в связи с таким обращением расходов на виновную сторону.

Дублирование сведений в ГКН

Наложение границ земельных участков, сведения о которых в ГКН дублируются, друг на друга ни в коей мере не препятствует собственнику соответствующего земельного участка реализовывать свои конституционные права на землю. Максимум, что может сделать правообладатель в подобном случае, — это уведомить Госкомрегистр о выявленном дублировании сведений. Дальнейшие работы по устранению возникшей ошибки возьмет на себя Госкомрегистр. Можно ли упростить и удешевить процедуру исправления ошибок в местоположении границ ранее учтенных земельных участков? Госкомрегистр не вправе самостоятельно и произвольно исключать какие-либо сведения из ГКН, кроме дублирующих. Все остальные изменения в ГКН вносятся на основании документов, подготовленных и представляемых в Госкомрегистр в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Одним из существующих сегодня способов упростить правообладателям недвижимого имущества исправление ошибок в ГКН являются комплексные кадастровые работы. Как следует из самого названия данных работ, они проводятся комплексно в отношении объектов недвижимости, расположенных в границах определенной территории. При этом заказчиком данных работ являются органы местного самоуправления, а финансирование работ осуществляется за счет средств бюджета.

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