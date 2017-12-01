Черноморская Палестина, или Как захочешь, так и было. Часть первая

Чем значительнее и удаленнее от нас во времени событие, тем скупее и неопределеннее документальные сведения о нем. И то, что многие устоявшиеся исторические события бывают пересмотрены в новой интерпретации, — последствия этой проблемы: простор для трактовок весьма широк. Периодически этим пользуются политики или религиозные деятели, чтобы изменить сложившееся у людей представление о том или ином периоде истории. Порой же этим занимаются, преследуя чисто коммерческие интересы... История, предлагаемая в этой публикации, столь же смелая, сколь и безрассудная. И именно коммерческая.

Отвергнутое новшество

Мы рассмотрим современный случай — теорию «Новой хронологии». Теорию радикального пересмотра всемирной истории, созданную академиками Российской академии наук математиками Анатолием Фоменко и Глебом Носовским, на разработку которой они потратили несколько лет жизни. Однако теория эта в итоге категорически отвергнута научным сообществом. Исследователи утверждают: существующая хронология исторических событий в целом неверна, древние цивилизации, государства Античности и раннего Средневековья являются отражениями гораздо более поздних культур, вписанных в летопись из-за неправильного прочтения и интерпретации источников. Особенно критикуют они так называемую Скалигеровскую школу — общепринятый базис современной хронологии, составленный в XVI веке французским ученым Жозефом Скалигером. Фоменко и Носовский, пересмотрев скалигеровскую модель, создали свою, подтвержденную математическим анализом. При этом противоречия с известными историческими фактами объясняются глобальной фальсификацией исторических документов. Они предлагают, например, собственную реконструкцию, в основе которой лежит гипотеза о существовании в Средние века гигантской империи с политическим центром на территории Руси, охватывающей всю территорию Европы и Азии.

Согласно работам математиков, история прошлого, даже недалекого, искажена кардинально и большинство событий и исторических личностей существенно приближены к нашему дню. Даже библейская информация, в частности, предание о жизни и рождении Иисуса Христа, претерпела фундаментальные искажения. Например, местонахождение Иерусалима в ближневосточной Палестине неверно: такое мнение является лишь позднейшей скалигеровской фальсификацией. А на самом деле Христос появился в нашем мире под шум прибоя. И недаром в шестидесятых годах XIX века в Крым приезжал художник Крамской, написавший в горах и на побережье полуострова ряд этюдов для своей знаменитой картины «Христос в пустыне»...

Колыбель Христа и волхвы-мореплаватели

По хронологии, сформулированной Фоменко и Носовским, Христос на самом деле был этруском, что в рамках их же теории равнозначно русскому и настоящее имя Спасителя было Андрей Боголюбский, он же — Андроник-Христос, упоминаемый в русско-ордынских летописях и латинских грамотах XII века. А родился он... на берегу Черного моря. Подсказку же для локализации этого события якобы можно найти в евангельском описании явления волхвов к новорожденному Иисусу. Известно, что волхвы, получив божественное откровение, отправились к младенцу по некой путеводной звезде, которая была на востоке. При этом исследования Фоменко — Носовского смело утверждают: подразумевается вполне конкретное событие — вспышка в 1152 году сверхновой звезды, получившей название Вифлеемская звезда, однако загорелась она не на востоке, а на северо-востоке, относительно Иерусалима — Константинополя, дескать, переписчики старинных рукописей просто не придавали особого значения этому фактору.

Поэтому не исключено, что волхвы отправились в направлении вспыхнувшей звезды не строго на восток. И следуя из Константинополя, неизбежно должны были совершить морское путешествие, отправиться в плавание по Черному морю. Впрочем, Евангелия не говорят о том, было ли путешествие волхвов сухопутным или морским. Но куда должны были попасть волхвы, плывя из Царь-града на Полярную звезду? Нарисовав на карте направление на эту звезду, то есть на север из Царь-града, попадем в точку западнее Крыма. Однако в Черном море свои законы передвижения — сильные и устойчивые течения. Их схема сохранилась в книге «Античная лоция Черного моря». Согласно лоции, судно, направляющееся из Константинополя, будет сноситься течением на восток. Пытаясь удержать во время плавания направление на Полярную звезду, моряки будут на самом деле двигаться к мысу Фиолент — прямиком к Свято-Георгиевскому монастырю, где есть древний пещерный храм Рождества Христова. Кроме того, лингвистический анализ Ви-Фле-Ем — Фи-о-лент, проведенный по просьбе исследователей языковедами, показал близкое родство этих названий местности, поскольку буква Фита читалась двояко — как Ф и как Т. В системе новейшей хронологии, предлагаемой Фоменко — Носовским, именно в этом месте мог родиться Иисус Христос.