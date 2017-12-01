Предновогодние заботы

Сколько стоит праздник, где начинать его отмечать, чем порадовать желудок и как сохранить тепло в доме

Цена веселья

Росстат посчитал стоимость продуктов для праздничного стола

Для среднестатистической российской семьи из четырех человек средняя стоимость набора продуктов, предназначенных для новогоднего стола, выросла почти на четыре процента в этом году и достигла примерно 6,1 тысячи рублей. Об этом сообщает Росстат в исследовании «Сколько стоит Новый год?».

Больше всего в цене выросла красная икра, которая с прошлого года подорожала почти на 18,6 процента — с 638 до 765 рублей и сливочное масло (рост на более чем на 13,5 процента — с 92 до 105 рублей). Снижение цен (в среднем на 8 процентов) коснулось в основном апельсинов, лимонов и курицы.

При этом самые низкие цены продукты для новогоднего стола зафиксированы в Ингушетии (около 3,1 тысячи рублей), Калмыкии (4,4 тысячи) и Чечне (4,5 тысячи рублей. Тогда как самые высокие зафиксированы на Чукотке (около 8,2 тысячи рублей), в Ненецком автономном округе (7,7 тысячи), Якутии (7,6 тысячи) и Москве (около 7,5 тысячи рублей).

Интересно, что стоимость набора продуктов для приготовления традиционного новогоднего салата «Оливье» выросла незначительно — с 310 рублей в прошлом году и до 312,6 рубля в нынешнем.

Зеленая гостья

Открытие главной ёлки крымской столицы состоится 22 декабря

Настраивающую на праздничный лад, информацию распространила пресс-служба администрации Симферополя.

«Работы по монтажу новогодней красавицы будут закончены к 19 декабря. Торжественное открытие главного символа праздника, без которого, кажется, уже невозможно представить новогоднюю ночь и Рождество, состоится 22 декабря, — рассказала первый заместитель главы администрации города Симферополя Ирина Бойко. — После этого в крымской столице стартуют мероприятия, приуроченные к новогодним и рождественским праздникам. Крымская столица отметит также и день святого Николая. Для жителей и гостей города будет представлена концертная программа и организована праздничная ярмарка.

Напомним, что 1 декабря на центральной площади Симферополя начали устанавливать главное новогоднее дерево Крыма.

Дух аристократизма

В канун новогодних праздников можно посетить гулянья в Массандровском и Воронцовском дворцах

Массандровский и Воронцовский дворцы-музеи организуют для местных жителей и гостей Крыма новогодние и рождественские гулянья. Заведующая отделом по научно-просветительской работе Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника, в состав которого входят эти объекты, Светлана Верховская рассказала, что взрослые посетители смогут поучаствовать в лекциях и мастер-классах, а дети — в увлекательных квестах и праздничных приключениях.

По ее информации, в частности, в рамках цикла мероприятий «Дорогой добра» 22 декабря в 15:00 на Северном парадном дворе Воронцовского дворца-музея состоится открытие новогодней ёлки, приуроченное ко дню святого Николая. В этот же день в выставочном зале «Под платаном» состоятся первые лекции об истории ёлочной игрушки и новогодних традициях различных стран мира, которые в дальнейшем будут проводиться в течение декабря и в первую неделю января.

Также с 22 декабря по 8 января на территории Южных террас и двора Хозяйственного корпуса планируются приключения-квесты для детей школьного возраста «Повседневная и праздничная жизнь Воронцовского дворца» и «Сказочный переполох», а в кафе все посетители смогут полакомиться пряниками и согреться безалкогольным глинтвейном. Кроме того, начиная с 22 декабря, в Воронцовском дворце будут проходить беседы-лекции о новогодних традициях народов Крыма. А 12 января в 13:00 пройдут чтения новогодних сказок для школьников.

В Массандровском дворце Александра III праздничные мероприятия стартуют 16 декабря. Начиная с этого дня и каждые выходные, посетителей дворца ожидают мастер-классы из цикла «Шедевры своими руками» по изготовлению праздничных открыток. Также будет организовано познавательное музейное занятие для детей «Новый год и Рождество в семье Романовых».

В течение новогодних праздников дети школьного возраста смогут принять участие в новогоднем приключении-квесте «Загадки Массандровского дворца».