→ Байки, сонеты Админресурс победил Сколько в прошлом и позапрошлом годах было сломано копий вокруг темы строительства в Симферополе нового здания кукольного театра. Вернее, на тему сноса старого. Тем не менее городские власти и Министерство культуры не отступили от намерения, и на днях стало известно, что конкурс на строительство пятиэтажного центра детского театрального искусства в Симферополе стоимостью 930 млн руб. выиграла петербургская компания «ООО «Меандр», став единственным участником конкурса. Ей предстоит до 1 декабря 2019 года построить здание Крымского государственного центра детского теат­рального искусства в Симферополе, на месте бывшего театра кукол (ул. Горького, 9). Проектной документацией предусмотрено строительство здания прямоугольной формы (54 на 28 метров). В подвальном этаже разместятся вестибюль, гардероб и уборные, инженерно-технические помещения, паркинг на 22 машины, лифты, лестницы. На первом этаже будет вход в комплекс и к кассам, зал на 100 мест, на втором этаже – зал на 300 мест и большой буфет. Репетиционные помещения, а также мастерские разместятся на третьем этаже. На четвертом и пятом этажах будут мастерские, административные помещения, грим­уборные, комнаты отдыха артистов, служебный буфет, технические, складские, вспомогательные и подсобные помещения. Для связи между этажами запроектировано четыре лифта. Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 461 от 22 декабря 2017 года Еще статьи: Что нам стоит кукольный построить?! «Нечистая» прибыль «Яблока» Говорят, что... скандальная стройка снова ожила Бесполезное спонсорство Депутатская «неприкосновенность» Просмотров: 187 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:05