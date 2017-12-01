В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... появился новый источник наживы на авто

Говорят, автомобильную стоянку возле Дворца пионеров хотят сделать платной. Уже устанавливают шлагбаум. Для некоторых горожан это стало настоящим шоком: «Ситуация SOS! На эту стоянку ставят машины в основном только родители, дети которых занимаются во дворце или приехали погулять с детьми в Детском парке! Уже на детях хотят зарабатывать!»