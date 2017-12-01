В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... на детях тоже наживаются Говорят, в Саках установили некачественные спортивные площадки, на которые было выделено 4 млн руб., но местные общественники вовремя обратили на это внимание. Была создана комиссия и проведена проверка соответствия требованиям действующего законодательства РФ и стандартам ГОСТ 11 спортивных площадок, расположенных в г. Саки: ул. Лобозова, 13; ул. Прохорова, 35; ул. Кузнецова, 22; ул. Советская, 14; ул. Строительная, 16; ул. Крымская, 1; ул. Советская, 6; ул. Курортная, 25; ул. Ленина, 35; СШ № 1; СШ № 3. Для проведения проверки были приглашены члены комитета по общественному контролю. По итогам проверки комиссия пришла к однозначному выводу, что оборудование к эксплуатации непригодно и представляет опасность для здоровья. Будьте осторожны с такими площадками! Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 461 от 22 декабря 2017 года Еще статьи: Говорят, что... дорогу строят по неведомой технологии Азы психического здоровья и городской коммуникации Говорят, что... качество продуктов никто не проверяет Насколько добросовестны контрактники Говорят, что... в Феодосии разрушаются памятники