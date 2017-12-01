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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... на детях тоже наживаются

Говорят, в Саках установили некачественные спортивные площадки, на которые было выделено 4 млн руб., но местные общественники вовремя обратили на это внимание. Была создана комиссия и проведена проверка соответствия требованиям действующего законодательства РФ и стандартам ГОСТ 11 спортивных площадок, расположенных в г. Саки: ул. Лобозова, 13; ул. Прохорова, 35; ул. Кузнецова, 22; ул. Советская, 14; ул. Строительная, 16; ул. Крымская, 1; ул. Советская, 6; ул. Курортная, 25; ул. Ленина, 35; СШ № 1; СШ № 3. Для проведения проверки были приглашены члены комитета по общественному контролю. По итогам проверки комиссия пришла к однозначному выводу, что оборудование к эксплуатации непригодно и представляет опасность для здоровья. Будьте осторожны с такими площадками!

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 461 от 22 декабря 2017 года

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Просмотров: 316 |   Комментарии (1) Дата публикации: Вчера, 19:08

:: Комментарий #1 написал: ПЕЦА   |   Вчера, 20:34   |  



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А Крымская правда пишет , что сакские власти хотят сделать город  курортом  мирового класса и знают , как это сварганить   !!!

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