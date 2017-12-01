→ Спецпроект → Хождение по слухам В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... проверки там не ходят Читательница «Крымского Телеграфа» Валентина Морозко пишет: «Вот эти все нечистоты, по всей видимости, в течение нескольких лет, текут в водохранилище Тайган, воду которого пьют жители Феодосии. В заборе предприятия (не указано, какого именно, но редакция уверена, что при выезде на место принадлежность дыр можно установить) проделано три дыры и стоки сверху текут вниз. Руководству предприятия это нравится, так как не нужно тратиться на откачку нечистот, а прокуратура и другие контролирующие органы там не ходят». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 461 от 22 декабря 2017 года Еще статьи: Куда уходит вода? Случайный пожар в неслучайном месте Предъявите ваш диплом! «Земельные» аресты Земля без-воз-мезд-но Просмотров: 302 | Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:10