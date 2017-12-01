В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время
Говорят, что... проверки там не ходят
Читательница «Крымского Телеграфа» Валентина Морозко пишет: «Вот эти все нечистоты, по всей видимости, в течение нескольких лет, текут в водохранилище Тайган, воду которого пьют жители Феодосии. В заборе предприятия (не указано, какого именно, но редакция уверена, что при выезде на место принадлежность дыр можно установить) проделано три дыры и стоки сверху текут вниз. Руководству предприятия это нравится, так как не нужно тратиться на откачку нечистот, а прокуратура и другие контролирующие органы там не ходят».
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 461 от 22 декабря 2017 года
Еще статьи: