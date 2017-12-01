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Говорят, что... жители столицы хотят выйти из сумрака

Ирине Г. порядком надоело, что в Симферополе следуют принципу «наша горница с богом не спорница» — после захода солнца на многих улицах царит непроглядный мрак, создается впечатление, что электричество еще не изобрели: «На конечной остановке мкр-на. Загородный уже очень давно не горят фонари. Вернее, они горят только на задней стороне троллейбусного кольца, а там, где людям надо переходить дорогу на остановку, там, где пешеходный переход, – полный мрак. Когда вкрутят лампочки? Как возвращаться детям со второй смены?»