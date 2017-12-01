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СоциумКультура, наука

Жить и творить с азартом

Под таким девизом в Крымском филиале Российского государственного университета правосудия работает студенческий театр AZ-ART

Действительно, AZ-ART — не кружок и даже не студия, а именно театр, потому что творческая жизнь этого коллектива, которому уже два года, очень насыщенна: выступления, спектакли, гастроли, поездки на фестивали, занятия по актерскому мастерству, репетиции...

Зачем «учиться плавать»?

Казалось бы, зачем будущим юристам вникать в актерскую технику и внедрять в сознание такие термины, как «мизансцена», «внутренний монолог», «второй план»? К чему заниматься ритмопластикой, сценическим боем и упражнениями на развитие артистической смелости? Однако ребята занимаются этими и другими дисциплинами, потому что хотят играть на сцене не хуже тех, кто профессионально учится на актера. А еще хотят научиться концентрировать внимание, раскрепощаться, четко и правильно говорить, обладать красивым и сильным голосом. Собственно говоря, обладать теми харизматичными качествами, которые необходимы профессиональному юристу.

Дадим слово ребятам-актерам AZ-ARTa. «За короткое время пребывания в Az-Artе я стала больше уделять внимания постановке голоса, развитию актерской техники, пластике. Мне кажется, что это безусловно мне пригодится в ближайшем будущем», — говорит Эмине Каримова. «Для меня „Азарт“ — не только интересно проведенное время, но настоящее счастье. Занимаясь в актерских тренингах, я меняю свою жизнь к лучшему, добиваюсь новых высот и стремлюсь к идеалу», — считает Илья Неверов. «В каждом из нас есть неподдельная любовь к искусству, любовь к тому, что мы делаем. И это всех нас изменяет, причем только в лучшую сторону. Мне, например, стало гораздо легче говорить с аудиторией, стал более уверенный голос, я гораздо легче импровизирую. И такое почти у всех ребят», — уверяет Георгий Петросян.

Конечно, азартовцы хотят не только овладевать актерским мастерством, но и самовыражаться на сцене. Есть ли смысл учиться плавать и ни разу не войти в реку или море? Для ребят в этом смысле проблем нет. Каждый имеет возможность читать стихи или прозу, участвовать в различных инсценировках и миниатюрах, осваивать классику и произведения авангардного направления: от Пушкина и Тургенева до Бродского и Хармса. Коллективом подготовлена литературно-театральная композиция «Сюрпризы Мельпомены», которую видели в республиканской молодежной библиотеке, музее поэта Сельвинского, информационном супермаркете «Атриум», республиканской библиотеке им. Франко. А скоро AZ-ART увидят студенты театрального колледжа и посетители художественного музея.

Творить или продаваться?

Для «артистов-юристов» очень важно общение с такими же творческими ребятами, как они сами. Каждый год азартовцы летают на фестиваль в Санкт-Петербург, где собираются театральные коллективы из других филиалов университета. Здесь, в культурной столице России, происходит обмен опытом, завязываются знакомства, рождаются новые идеи.

Ежегодная поездка в Питер и постановка спектаклей — это весьма затратно. Без помощи университета не обходится. Руководство филиала в лице директора Зимина В. М. помогает театру развиваться, творить и не замыкаться только в стенах альма—матер. Благодаря отделу организации воспитательной работы и его руководителю Хоменко А. С. актерам театра удалось в этом году осуществить масштабный проект: постановку великой романтической трагедии всех времен и народов «Ромео и Джульетта».

За два года поставлено четыре спектакля. Последний сыгран совсем недавно, в начале декабря. Ребята выбрали детективный жанр и погрузили зрителей на час с небольшим в атмосферу загадочности и интриги. При всей детективной фабуле главный посыл спектакля заключался в вечном вопросе: творить или продаваться?.. По окончании спектакля «Театр одного зрителя», который в афише значился как «трагикомедия с неожиданным, но вполне закономерным финалом», зрители аплодировали стоя. Особенно яркими получились образы Режиссера (Виолетта Матекина), Зрителя (Данил Бойко) и Ассистента (Анастасия Гаджиева).

За эти два года театр AZ-ART стал коллективом талантливых молодых людей, объединённых единым жизненным кредо: люби то, что ты делаешь, и делай то, что любишь! С каждым днем пламя азарта, пламя игры в глазах и сердцах ребят горит ярче и теплее. Возможно, именно о них написал поэт Андрей Дементьев: «Мы — скаковые лошади азарта. На нас еще немало ставят карт. И, может быть, мы тяжко рухнем завтра, но это завтра. А сейчас — азарт».

И в завершение еще слово ребятам. «Думаю, главная особенность нашего коллектива заключается в том, что мы невероятно разные. Несмотря на это принимаем друг друга такими, какие мы есть. Мы невероятно сильный коллектив и будем продолжать зажигать сердца зрителей на будущих спектаклях. Так что дальше больше», — говорит Данил Бойко. «Для меня театр это святая святых, это то место, где люди приобретают новые возможности, новых друзей», — добавляет Сережа Бурдин, школьник, который играет в студенческом театре. «Быть в AZ-ARTe для меня большая честь. Ведь здесь нет обычных людей, тут каждый особенный, и особенный по-своему. Я очень рад, что я среди них», — признаётся Никита Бондаренко.

«Если хоть раз ты сыграл, прежним не будешь уже. Кем бы ты ни был и кем бы ни стал — ты театральщик в душе», — говорит Анастасия Гаджиева.

Влад ЛЮБИМОВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 461 от 22 декабря 2017 года

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Просмотров: 116 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:28

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