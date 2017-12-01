Небесные врата, сталь и стекло

Что происходит на месте строительства нового терминала аэропорта Симферополь

Всего год назад здесь, в степи, за аэропортом Симферополь, начали рыть котлован под строительство, а сегодня на этом месте уже стоит огромный аэровокзальный комплекс. В неярком свете зимнего утра фантастическая стройка мерцает тысячами окон и новенькими стальными конструкциями. Она всё ещё щетинится густой сетью строительных лесов, однако, по предварительным прогнозам, уже будущей весной новый терминал сможет принять первых пассажиров.

Особенности «крымской волны»

Аэровокзальный комплекс построен фактически в чистом поле. Вокруг стройплощадки всё коричнево-рыжее из-за специфической глинистой почвы в этом районе — тем эффектней выглядит новенькое здание будущего терминала. Уже скоро его окружат клумбы и газоны, сеть изящных гранитных тропинок для пассажиров.

За год с начала строительства на объекте было смонтировано более 5700 тонн всевозможных металлоконструкций и возведено 136 уникальных криволинейных колонн, которые сейчас формируют тот самый необычный и уже узнаваемый силуэт «крымской волны». Кстати, благодаря такой форме терминал не имеет постоянной высоты: она колеблется от 25 до 35 метров в разных точках здания. На сегодняшний день продолжаются работы по монтажу инженерных сетей и благоустройству прилегающей территории: асфальтируются пешеходные дорожки, подъездная дорога, парковочные площадки.

Уже практически готова внутренняя отделка здания. И, кстати, ещё одно ноу-хау будущего терминала — крыша оборудована двумя панорамными окнами общей площадью более 3 тыс. кв. м. Благодаря им в залы будет проникать естественное освещение, которое, конечно, всегда комфортней для человека, чем любое искусственное. Не говоря уже об экономии электричества.

Однако главной гордостью нового аэровокзального комплекса, похоже, станет интерьерное озеленение — с таким размахом к данному элементу внутреннего оформления зданий до сих пор не подходили ни в одном другом российском аэропорту. Уже смонтирована часть грандиозной зелёной стены, общая площадь которой составит более 1,6 тыс. кв. м (110 м в длину и 15 м в высоту). Это самый большой из подобных объектов в Европе. Стена уже практически готова: огромный зелёный вертикальный ковёр, временно укрытый от пыли и холода плотным полиэтиленом.

Кроме того, в залах будут установлены стеклянные кубы с тропическими растениями внутри. Так что прибывающие туристы сходу смогут почувствовать дух всероссийской здравницы и погрузиться в экзотическую атмосферу курортного региона. А в зоне прилётов и выдачи багажа будет создана огромная карта мира, выполненная из натурального цветного мха.

В превосходной степени

В общем-то, терминал поражает воображение и без озеленительных изысков. Причём не только эстетическими особенностями, но и техническим оснащением. Здесь будут установлены восемь подвижных телетрапов, 16 эскалаторов и 28 лифтов. Причём последние запроектированы главным образом как составляющая безбарьерной среды, на обеспечение которой сейчас направлены серьёзные усилия федерального правительства. По словам представителей подрядчика, в строящемся аэровокзальном комплексе ничто не помешает людям с ограниченными физическими возможностями беспрепятственно перемещаться по всему зданию.

Вообще удобству пассажиров при создании комплекса уделялось особое внимание. В терминале будут работать 55 стоек регистрации, комната матери и ребёнка, залы повышенной комфортности, а также две молельни: православная и мусульманская.

Евгений Плаксин, генеральный директор ООО «Международный аэропорт Симферополь»:

«Отклонений от плана работ никаких нет: подрядчик выполняет свои обязательства полностью и в оговоренные сроки. Рисков по несвоевременному вводу терминала в эксплуатацию на сегодняшний день нет. Степень готовности, как вы видите, высокая. Большинство рабочих процессов ведётся параллельно. Подрядчик хорошо организован, количество рабочих и техники на площадке достаточное, всё оборудование для комплектации объекта уже пришло. Поэтому со всей уверенностью могу заявить, что лето 2018 года мы встретим в новом аэровокзальном комплексе».

Не выбиться из графика при создании столь масштабного объекта было задачей непростой. Во-первых, проект изначально подразумевал строительство сложной многоуровневой конструкции, так что при его воплощении рабочим приходилось учитывать массу всевозможных нюансов. Взять, к примеру, фасад терминала: две его стороны криволинейны во всех плоскостях, что значительно усложнило процесс остекления.

Во-вторых, приход зимы предсказуемо внёс свои коррективы в строительный график. К счастью, подрядчик это предвидел и практически успел закончить все работы, которые нельзя проводить при отрицательной температуре. Перед Новым годом будет закрыт тепловой контур здания и пущено отопление. Благодаря этому на все рабочие процессы, проводимые внутри, внешняя среда влиять уже не будет: можно спокойно завершать отделочные работы, проводить настройку технологического оборудования, заниматься озеленением.

Здание с адресом

Несмотря на то что сейчас терминал фактически стоит в чистом поле, у него уже есть свой почтовый адрес: площадь Воссоединения, 1. Такое название занимаемому аэровокзалом пространству присвоил Укромненский муниципалитет. Ну что ж, и звучно, и символично.

Сергей Аксёнов, глава Крыма:

«Сейчас новый терминал аэропорта Симферополь — самый крупный инвестиционный проект, реализуемый на территории Крыма. И, несмотря на это, строительство идёт без нарушения графика. Работы на всех участках объекта ведутся круглосуточно, а их качество находится на должном уровне. Объёмы поражают! Аэропорт Крыма, на мой взгляд, будет лучшим в стране. Это, конечно, моё субъективное мнение, но вы согласитесь, что такого дизайна больше нигде нет».

Площадь комплекса составляет 78 тыс. кв. м. Будущую пропускную способность специалисты оценивают в 3650 пассажиров в час. При этом качество обслуживания, обещает Евгений Плаксин, будет соответствовать международным стандартам.

Напомним, кстати, что проект реализуется по принципу государственного и частного партнёрства. Общий объём инвестиций составил 32 млрд руб. — колоссальные средства даже в масштабах страны, не говоря уже о небольшом регионе. Кроме того, в рамках федеральной целевой программы развития полуострова из бюджета было выделено около 13 млрд руб. на строительство новой взлётно-посадочной полосы и перронов. Республика, в свою очередь, тоже не осталась в стороне: за счёт средств из местной казны к зданию сейчас подводятся все инженерные сети и коммуникации, создаются дорожная развязка и подъезд к объекту.