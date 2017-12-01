Гаджеты для президентской гонки

Какими электронными новинками оснастят избирательные участки Крыма

18 марта 2018 года, в очередную годовщину объявления итогов референдума о присоединении Крыма к России, жители полуострова впервые будут выбирать российского президента. Вообще на этих выборах много чего произойдет впервые — от отсутствия привязки избирателя к месту регистрации до внедрения в процесс голосования интернет-технологий.

На всякий пожарный

Совет Федерации дал официальный старт кампании по выборам российского президента, она началась 18 декабря. На достойное проведение этого главного политического события года на территории Крыма Совет министров республики выделил 163,5 миллиона рублей, из которых почти 15 миллионов будет потрачено только на информирование населения о том, какие конституционные права и организационные возможности есть у избирателя в ходе этой кампании.

В Крыму уже создана рабочая группа по обеспечению выборного процесса, в нее вошли представители избирательных комиссий, муниципальные и районные чиновники, а также полицейские. Группа уже приступила к исполнению своих обязанностей — по ее инициативе 37 участков перенесли в новые помещения, потому что старые не соответствуют всем требованиям грядущих выборов.

В день выборов в Крыму будут работать 1164 участковые избирательные комиссии на 27 территориях, а еще на 42 участках смогут проголосовать пациенты больниц и подследственные граждане. Кроме того, планируется использовать около 60 мобильных избирательных участков — автобусов с оборудованными кабинками для тайного голосования. Их предусмотрели для экстренных случаев — если на стационарном участке случится пожар или поступит сообщение о его минировании.

Михаил Малышев, председатель избирательной комиссии Крыма:

«По состоянию на 1 июля 2017 года количество избирателей в Крыму составляет 1 миллион 483 тысячи 349 человек. Но до 20 января следующего года на сайте Избиркома мы разместим уточняющую информацию, потому что данные обновляются дважды в год. Бюллетени для крымских избирателей будут печататься на полуострове, а когда — станет понятно после того как Центральная избирательная комиссия зарегистрирует всех кандидатов».

Закодированный бюллетень

Кремль дал однозначную установку на проведение выборов-2018: предвыборная кампания должна пройти максимально объективно и с равными возможностями для всех участников, а голосование и фиксация итогов должны быть полностью открыты и подконтрольны общественности. Для этого пришлось пойти на дополнительные расходы на софт и «железо».

«Почти 500 избирательных участков в Крыму, то есть практически половину, мы оборудуем видеокамерами, которые будут транслировать ход голосования в интернете в режиме реального времени, — говорит Малышев. — Кроме того, будет установлено 60 комплексов обработки избирательных бюллетеней, которые уже давно используются в российских регионах».

КОИБ — это аппаратно-программный комплекс, который сканирует введенные в него бумажные бюллетени, обрабатывает информацию, сводит ее в единый протокол и не только выводит его на принтер, но и при необходимости передает по телекоммуникационным сетям в вышестоящую избирательную комиссию.

«Такие КОИБы мы установим на избирательных участках в Симферополе, Алуште, Ялте, Бахчисарае и Белогорске, а также в некоторых районах, — добавляет Малышев. — Аппараты мы заказали последней модели, абсолютно новые, и как только они к нам поступят, мы проведем инструктаж среди сотрудников комиссий, а также презентуем их общественности».

Для подстраховки надежности фиксации итогов голосования впервые в Крыму будет использоваться технология изготовления протоколов с машиночитаемым QR-кодом. Суть ее в том, что в участковой избирательной комиссии после заполнения протокола в электронном виде программа зашифровывает его в QR-код, который отправляют в территориальную комиссию. Там системный администратор сканирует код, и, если он распознается, данные протокола вводятся в государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы».

Конец «крепостному праву»

Еще одна новость — на президентских выборах впервые в России не будут использоваться открепительные удостоверения для тех, кто в единый день голосования не сможет прийти на избирательный участок по месту регистрации. На этот случай для таких граждан процедуру участия в выборах существенно упростили.

Инна Гузеева, заместитель председателя избирательной комиссии Крыма:

«На выборах президента впервые введен порядок голосования по месту нахождения избирателя. Допустим, вы уезжаете в командировку и 18 марта будете находиться в Москве. Чтобы проголосовать там, достаточно прийти в любую избирательную комиссию в любом городе России и написать заявление с указанием любого участка, где бы вы хотели проголосовать. Не знаете, где избирком? Заявление примут и в многофункциональном центре. Более того, поменять место голосования можно не выходя из дома — на сайте госуслуг».

После подачи такого заявления избиратель автоматически исключается из списков голосующих по месту его регистрации. Правда поменять участок можно только один раз.

«Но даже если случится непредвиденное, и вы, сменив участок, вдруг будете отозваны из командировки и 18 марта окажетесь дома, никто вас избирательного права не лишит, — говорит зампредседателя. — Просто приходите на свой „родной“ участок и предъявляйте отрывной талон, который вам выдали после подачи заявления о голосовании по месту нахождения. Проверив, что сегодня вы больше нигде не голосовали, вам выдадут бюллетень».

Заявить о своем желании поменять избирательный участок можно с 31 января 2018 года, а заканчивается прием заявок за неделю до выборов — 12 марта.

Кстати

А где «против всех»?

Такой графы в избирательном бюллетене не будет — в 2006 году Государственная дума исключила ее ради экономии бюджетных средств. Эту графу ввели в 1994 году, причем парламент постановил, что выборы считаются несостоявшимися, если «против всех» наберет больше голосов, чем лидер предвыборной гонки. В результате в последующие годы перевыборы приходилось назначать десятки раз на самых разных уровнях. За бюджетные, понятно, деньги. В 2005 году глава Центризбиркома Александр Вешняков выступил против этой графы, пояснив, что люди ставят галочку за нее, потому что им лень выбирать из большого списка кандидатов. Через год Дума исключила графу из бюллетеня. Правда в 2015 году ее разрешили по желанию вводить на муниципальных выборах.