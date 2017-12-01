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СоциумПроблема

Игра без правил

Сможет ли крымский предприниматель победить чиновничий произвол

Знаменитая фраза президента «Хватит кошмарить бизнес!» уже фактически успела стать крылатой. Во исполнение призыва главы государства власти, как федеральные, так и на местах, стараются облегчить жизнь малого и среднего предпринимателя. Однако время от времени всё-таки случаются эпизоды, показывающие, что до цивилизованного взаимодействия чиновников с коммерсантами в нашей стране ещё далеко.

Работа на перспективу

ООО «Ф-Крым», возглавляемое Русланом Германчуком, работает в Крыму уже много лет. В 2010 году на основании решения исполкома Центрального районного совета Симферополя (органа, на тот момент уполномоченного распоряжаться муниципальной собственностью) фирма получила в пользование помещение площадью 180 кв. м на улице Карла Маркса, 6. Был заключён договор аренды, который впоследствии неоднократно продлевался дополнительными соглашениями сторон, и сохранил свою силу после вхождения Крыма в состав России.

После того как установленный договором срок аренды истёк, предприятие осталось в занимаемом помещении, поскольку арендодатель не имел ничего против. В то же время заключить новое соглашение — теперь уже в правовом поле РФ — Руслан не смог: на неоднократные обращения бизнесмена по этому поводу муниципальные власти отвечали, что документ 2010 года сохраняет своё действие, процедуры переоформления договора отсутствуют, а когда появятся, предприниматель будет об этом проинформирован.

Следует отметить, что за время пребывания в качестве арендатора предприятие «Ф-Крым» провело капитальные ремонтно-реставрационные работы занимаемых помещений. Разумеется, по согласованию с муниципалитетом и на основании полученного в установленном порядке разрешения. Так, по сути, не пригодный для использования подвал постепенно превратился в уютное заведение — здесь открыли кафе.

«Всего за то время, что мы пользовались этим помещением, в улучшение его состояния было инвестировано около 10 млн руб., — рассказывает Руслан Германчук. — В результате нами получено преимущественное право на оформление помещения в собственность, которое включено в прогнозный план приватизации муниципального имущества Симферополя на 2016–2018 годы, утверждённый решением городского совета».

В прошлом году Руслан получил письмо, подписанное первым заместителем главы горадминистрации. В нём сообщалось, что предпринимателю в скором времени будет дополнительно сообщено, какие документы необходимо представить для проведения процедуры приватизации. В ожидании этого «Ф-Крым» продолжило работу на прежнем месте. По словам директора фирмы, после приобретения помещения в собственность он планировал открыть там социальную столовую с ценами, доступными для граждан с небольшим достатком, а также льготными комплексными обедами для учащихся, студентов и пенсионеров.

Неожиданный конкурент

Однако не тут-то было. Случилось так, что помещение, занимаемое фирмой «Ф-Крым», расположено в одном здании с прокуратурой Центрального района Симферополя. Преображённый после дорогостоящего ремонта подвальчик вдруг очень заинтересовал главу учреждения — Максима Анисина.

«В июне этого года районный прокурор в собственном служебном кабинете лично и без капли стеснения потребовал от меня отказаться от арендуемого помещения и освободить его в течение недели, — говорит директор „Ф-Крым“. — На вопрос о том, кто вернёт мне деньги, вложенные в ремонт и содержание, Анисин ответил, что это не его проблемы. И добавил, что мне не стоит идти против прокуратуры, а лучше уйти по-хорошему. Мол, поработал и хватит. В противном случае он пообещал добиться запрета на приватизацию нами арендуемого помещения и забрать его принудительно».

Обеспокоенный дальнейшей судьбой своего бизнеса, Руслан тут же в очередной раз подал заявление о переоформлении аренды на новый срок и в соответствии с российским законодательством. Однако Анисин не отставал: он перешёл от угроз к делу и направил запрос на получение права использования помещения на Карла Маркса, 6 под архив районной прокуратуры.

В сентябре этого года сессия Симферопольского городского совета приняла решение о даче согласия на передачу заветного подвала прокуратуре в безвозмездное пользование. Причём без проведения торгов. От Руслана потребовали освободить занимаемое помещение в течение месяца. Правда акт приёма-передачи до сих пор не подписан, поскольку по-прежнему считается действительным договор предпринимателя с городом на право аренды. Тем не менее директор «Ф-Крым» опасается, что Анисин выполнит свою угрозу и выселит предприятие в принудительном порядке.

Сейчас Руслан готовится защищать свой бизнес в суде, хотя подобная тяжба, безусловно, потребует значительных временных и финансовых затрат. Предприниматель надеется, что власти страны и республики, в пределах имеющихся полномочий, всё-таки проведут проверку законности сложившейся ситуации. Он просит о защите от неправомерного изъятия арендованного помещения, от злоупотреблений служебным положением должностными лицами, от оказания давления и грубых нарушений прав предпринимателей.

Мы со своей стороны также намерены разобраться в происходящем. И открыты для последующего диалога. Для этого, безусловно, требуется информационное содействие со стороны уполномоченных ведомств. Поэтому мы обратились в Симферопольскую горадминистрацию с вопросом, есть ли у муниципальных властей возможность всё-таки не передавать помещение, арендуемое Русланом Германчуком, районной прокуратуре и позволить «Ф-Крым» его приватизировать? Также хотелось бы выяснить, может ли городской совет вынести на голосование вопрос об отмене своего сентябрьского решения?

Кроме того, мы адресуем вопрос республиканской прокуратуре: сможет ли надзорный орган провести проверку законности действий сотрудника своего регионального отделения?

Ева ЯВЛЕНСКАЯ
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 461 от 22 декабря 2017 года

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Просмотров: 275 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 08:09

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