Игра без правил

Сможет ли крымский предприниматель победить чиновничий произвол

Знаменитая фраза президента «Хватит кошмарить бизнес!» уже фактически успела стать крылатой. Во исполнение призыва главы государства власти, как федеральные, так и на местах, стараются облегчить жизнь малого и среднего предпринимателя. Однако время от времени всё-таки случаются эпизоды, показывающие, что до цивилизованного взаимодействия чиновников с коммерсантами в нашей стране ещё далеко.

Работа на перспективу

ООО «Ф-Крым», возглавляемое Русланом Германчуком, работает в Крыму уже много лет. В 2010 году на основании решения исполкома Центрального районного совета Симферополя (органа, на тот момент уполномоченного распоряжаться муниципальной собственностью) фирма получила в пользование помещение площадью 180 кв. м на улице Карла Маркса, 6. Был заключён договор аренды, который впоследствии неоднократно продлевался дополнительными соглашениями сторон, и сохранил свою силу после вхождения Крыма в состав России.

После того как установленный договором срок аренды истёк, предприятие осталось в занимаемом помещении, поскольку арендодатель не имел ничего против. В то же время заключить новое соглашение — теперь уже в правовом поле РФ — Руслан не смог: на неоднократные обращения бизнесмена по этому поводу муниципальные власти отвечали, что документ 2010 года сохраняет своё действие, процедуры переоформления договора отсутствуют, а когда появятся, предприниматель будет об этом проинформирован.

Следует отметить, что за время пребывания в качестве арендатора предприятие «Ф-Крым» провело капитальные ремонтно-реставрационные работы занимаемых помещений. Разумеется, по согласованию с муниципалитетом и на основании полученного в установленном порядке разрешения. Так, по сути, не пригодный для использования подвал постепенно превратился в уютное заведение — здесь открыли кафе.

«Всего за то время, что мы пользовались этим помещением, в улучшение его состояния было инвестировано около 10 млн руб., — рассказывает Руслан Германчук. — В результате нами получено преимущественное право на оформление помещения в собственность, которое включено в прогнозный план приватизации муниципального имущества Симферополя на 2016–2018 годы, утверждённый решением городского совета».

В прошлом году Руслан получил письмо, подписанное первым заместителем главы горадминистрации. В нём сообщалось, что предпринимателю в скором времени будет дополнительно сообщено, какие документы необходимо представить для проведения процедуры приватизации. В ожидании этого «Ф-Крым» продолжило работу на прежнем месте. По словам директора фирмы, после приобретения помещения в собственность он планировал открыть там социальную столовую с ценами, доступными для граждан с небольшим достатком, а также льготными комплексными обедами для учащихся, студентов и пенсионеров.

Неожиданный конкурент

Однако не тут-то было. Случилось так, что помещение, занимаемое фирмой «Ф-Крым», расположено в одном здании с прокуратурой Центрального района Симферополя. Преображённый после дорогостоящего ремонта подвальчик вдруг очень заинтересовал главу учреждения — Максима Анисина.

«В июне этого года районный прокурор в собственном служебном кабинете лично и без капли стеснения потребовал от меня отказаться от арендуемого помещения и освободить его в течение недели, — говорит директор „Ф-Крым“. — На вопрос о том, кто вернёт мне деньги, вложенные в ремонт и содержание, Анисин ответил, что это не его проблемы. И добавил, что мне не стоит идти против прокуратуры, а лучше уйти по-хорошему. Мол, поработал и хватит. В противном случае он пообещал добиться запрета на приватизацию нами арендуемого помещения и забрать его принудительно».

Обеспокоенный дальнейшей судьбой своего бизнеса, Руслан тут же в очередной раз подал заявление о переоформлении аренды на новый срок и в соответствии с российским законодательством. Однако Анисин не отставал: он перешёл от угроз к делу и направил запрос на получение права использования помещения на Карла Маркса, 6 под архив районной прокуратуры.

В сентябре этого года сессия Симферопольского городского совета приняла решение о даче согласия на передачу заветного подвала прокуратуре в безвозмездное пользование. Причём без проведения торгов. От Руслана потребовали освободить занимаемое помещение в течение месяца. Правда акт приёма-передачи до сих пор не подписан, поскольку по-прежнему считается действительным договор предпринимателя с городом на право аренды. Тем не менее директор «Ф-Крым» опасается, что Анисин выполнит свою угрозу и выселит предприятие в принудительном порядке.

Сейчас Руслан готовится защищать свой бизнес в суде, хотя подобная тяжба, безусловно, потребует значительных временных и финансовых затрат. Предприниматель надеется, что власти страны и республики, в пределах имеющихся полномочий, всё-таки проведут проверку законности сложившейся ситуации. Он просит о защите от неправомерного изъятия арендованного помещения, от злоупотреблений служебным положением должностными лицами, от оказания давления и грубых нарушений прав предпринимателей.

Мы со своей стороны также намерены разобраться в происходящем. И открыты для последующего диалога. Для этого, безусловно, требуется информационное содействие со стороны уполномоченных ведомств. Поэтому мы обратились в Симферопольскую горадминистрацию с вопросом, есть ли у муниципальных властей возможность всё-таки не передавать помещение, арендуемое Русланом Германчуком, районной прокуратуре и позволить «Ф-Крым» его приватизировать? Также хотелось бы выяснить, может ли городской совет вынести на голосование вопрос об отмене своего сентябрьского решения?

Кроме того, мы адресуем вопрос республиканской прокуратуре: сможет ли надзорный орган провести проверку законности действий сотрудника своего регионального отделения?