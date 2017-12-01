Построили? Отдавайте!

Как в Крыму можно остаться без имущества и денег, если этого захочет государство

Эта история началась ещё при Украине. Тогда украинское Министерство обороны нередко вручало (на определённых условиях) свои здания в частные руки, теперь же, похоже, запущен обратный процесс и военные озаботились судьбой недвижимости. На первый взгляд, хорошо когда российское Минобороны собирает, а не разбазаривает имущество. Но позитивная реакция прекращается, когда речь заходит о методах. О том, каким образом и за счёт чего это происходит...

Хорошее начало

В редакцию «Крымского Телеграфа» обратились представители фирмы ООО «Агроэталон ЛТД», рассказавшие о том, как дают (в кавычках) развиваться бизнесу на территории Крыма. О том, как здание в Симферополе, по адресу улица Горького/Желябова, 25/12, стало настоящим камнем преткновения в спорах частного предприятия с военными и республиканскими чиновниками за недвижимое имущество. И, кстати, «КТ» имел возможность побывать на заседаниях республиканского арбитражного суда по освещаемому в этом материале делу и получил полное впечатление о том, как вершится правосудие на данном, как говорится, историческом этапе. История получилась любопытная и поучительная. О том, как можно, используя пресловутый госресурс, отобрать у предпринимателя новое, построенное за его же деньги здание в хорошем районе столицы республики.

Константин Бродянский, директор ООО «Агроэталон ЛТД»:

«В общем и целом, тут речь о незаконном завладении имуществом нашего предприятия со стороны государства... Начать стоит с того, что в 2010 году к нам обратилось структурное подразделение Минобороны Украины с просьбой оказать содействие и профинансировать ремонт помещений ведомственного госпиталя и поликлиники в Симферополе. Взамен нам предложили в аренду взять объект, в котором до определённого времени эта поликлиника располагалась. По сути, сараи. Нашим предприятием было отремонтировано около 400 квадратных метров площади этого гарнизонного госпиталя, закуплена часть оборудования. Люди получили возможность работать в человеческих условиях, а мы, по договору, взамен получили упоминавшиеся помещения для размещения офиса. Но их использовать было невозможно из-за ужасного состояния, что подтверждается соответствующими экспертными заключениями. И мы обратились в Минобороны с просьбой разрешить реконструкцию этих помещений и такое разрешение получили. Но в ходе подготовки к реконструкции выяснилось, что по многим объективным факторам реконструировать их не представлялось возможным. Стены, построенные до 1917 года, нагрузки не выдержат. Труха одна. Можно было только сносить и строить на их месте что-то другое, новое. За счёт нашего предприятия в 2012 году работы по сносу были проведены и впоследствии там было построено новое трёхэтажное здание, почти в четыре раза по площади большее, чем первоначальные строения. И это было, опять же, согласовано с Минобороны, о чём есть соответствующие документы. Кстати, мы возместили владельцу за снос старых построек более 800 тысяч гривен, что документально зафиксировано. Но мы оказались в положении арендаторов несуществующих уже на тот момент строений. И мы снова обратились в Министерство обороны, которое ответило, что мы имеем право на выкуп арендуемого нами имущества со всеми произведёнными улучшениями этого имущества».

Сложное продолжение

Но, как говорят представители «Агроэталон ЛТД», впоследствии, после вхождения Крыма в состав РФ, новое здание было учтено как имущество Республики Крым. При этом, как они утверждают, инвентаризация не проводилась: из ведомства в ведомство передавались так называемые учётные карточки на старые объекты, которые были снесены. На место же, чтобы проверить, никто не выезжал. Похоже, военные обратили внимание на «уплывший лакомый кусок» и решили во что бы то ни стало его вернуть. А права фирмы на собственность не признать. Через суды. Через помощь госструктур госструктуре...

«Дальнейшие судебные процессы всех инстанций, в которых мы пытались признать незаконными акты и распоряжения, на основании которых в дальнейшем имущество было передано в федеральную собственность, были не в нашу пользу, — рассказывает Константин Бродянский. — При этом у нас есть все документы, подтверждающие наше право собственности. Но получается так, что суды принимают во внимание только те акты, которые угодны. А наши — неугодны...»

Также, как рассказывают представители «Агроэталон ЛТД», ими в своё время была подана и зарегистрирована декларация на начало строительных работ. Затем в симферопольском ГАСК получена была и бумага о том, что объект зарегистрирован и готов к эксплуатации. «Здание стояло уже практически готовое к эксплуатации. А потом, наверное, оно кому-то приглянулось, — продолжает Константин Бродянский. — И декларации отменяются. В том числе и судом. В настоящий момент наш объект находится в подвешенном состоянии, нет возможности развивать бизнес. На наши многочисленные запросы во все инстанции даются пустые ответы. Говорят, что объект крайне необходим Минобороны в хозяйственных нуждах, что мы не имеем никаких прав и должны передать всё государству».

Тревожный финал

Есть и другие интересные нюансы этого дела. К примеру, ситуация с передачей имущества, которое в одночасье стало сначала имуществом республиканским, а потом переместилось в федеральное.

Анатолий Ерёменко, генеральный директор юридической компании «Фемида Крым»:

«У тех строений, которые были снесены, были литеры, адреса свои. Совмин РК передал эти несуществующие литеры Министерству обороны России. Как минимум по Гражданскому кодексу РФ нельзя передать то, чего не существует. Но суды пришли к выводу, что можно! Правда, в Совмине потом поняли, что произошло, и внесли уточнения: параметры, идентичные не снесённым, а объекту, который построило предприятие».

Предприятие, конечно, стало обжаловать ситуацию, но выяснилось: арбитражный суд в Симферополе, так же, как и в Севастополе, не усмотрел нарушений. Кроме того, Минобороны подало документы на получение кадастровой регистрации и тем самым, как говорят представители «Агроэталон ЛТД», запустило механизм получения права собственности на здание, которое де факто принадлежит предприятию, да и де юре тоже — потому что предприятие его построило. «И хотя там выяснилось множество нарушений, в том числе и задвоение объекта, ведь мы тоже кадастровую регистрацию сделали, через суд они свое право отстояли», — говорят предприниматели.

Итог для предпринимателей таков: Минобороны через суд забрало себе новое здание в Симферополе. Но предприятие сдаваться не намерено и хочет добиваться справедливости, будет обжаловать такое решение.

«Частному предприятию бороться правовыми путями с такими организациями, как Министерство обороны РФ, Совмин РК, с Министерством имущественных и земельных отношений, с военной прокуратурой, мягко говоря, сложно. В течение трех лет мы не можем доказать в судах, что предприятие строило, что вкладывало денежные средства... Не можем доказать, что нельзя отменять украинские документы, выданные здесь... Затраты, подтвержденные рядом экспертиз, в течение трех лет не принимаются судами к сведению... Это не поддается никакой логике», — говорит Анатолий Ерёменко.