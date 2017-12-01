Аборигенам просьба не беспокоиться

Оказывают ли промышленные предприятия Сакского района негативное влияние на окружающую среду?

В селе Лесновка Сакского района прошли общественные слушания. На собрании граждане задали властям интересующие их вопросы, а также узнали о развитии сельской инфраструктуры. Как стало известно, благодаря сотрудничеству муниципальных властей и представителей промышленных предприятий района местные населенные пункты получают дополнительную финансовую поддержку.

Что с развитием?

Главные темы общественных слушаний, которые прошли в селе Лесновка Cакского района, — деятельность промышленных предприятий на территории поселения, их влияние на окружающую среду, экономику, а также занятость граждан. Как отмечает директор строительной компании, специализирующейся на добыче песчано-гравийной смеси, благодаря программе ФЦП выросла потребность в добыче материалов, ведь сейчас в Крыму осуществляется ряд крупных строительных проектов. К примеру, эта компания поставляет песок на строительную площадку нового терминала международного аэропорта Симферополь. «Я уверена, что благодаря разведыванию новых местных месторождений федеральная программа развития Крыма будет выполнена в срок»., — говорит директор компании.

Конечно, возникает логичный вопрос: какая польза от этого жителям близлежащих населенных пунктов?

Представители предприятия уверяют: людям не следует искать одни негативные стороны, поскольку сейчас на ее предприятии уже трудоустроено более десяти человек — все они жители села Лесновка. Наряду с этим несколько других крупных компаний по добыче полезных ископаемых также приглашают на работу местных жителей.

В Министерстве экономического развития Крыма уверены: промышленные организации способствуют развитию поселений. Именно поэтому на республиканском уровне уже создано большое количество программ, которые оказывают материальную поддержку частным предприятиям. Для ремонта дорог, школ и детских садов необходимы ресурсы.

Привлечь значительную часть денег в районы могут бизнес-проекты, участвующие в федеральных программах.

Наталья Чабан, первый заместитель министра экономического развития РК:

«В настоящее время осуществляется поддержка по линии Фонда развития промышленности. Также по целому ряду других фондов — их около сорока — на федеральном уровне. Но Крым пока там мало представлен. Поэтому мы готовимся к тому, чтобы наши предприятия, которые работают на территории (Республики Крым. — Ред.) стали активными реципиентами тех финансовых ресурсов, которые сегодня можно получать».

Начинать с малого

В Министерстве экономического развития республики уверяют, что стратегия развития Крыма, выбранная властями, позволит повысить уровень жизни поселений в ближайшие несколько лет. Масштаб поставленных задач грандиозен, но большинство людей относятся к этому с долей скептицизма. Жители сел и поселков не верят, что местные предприятия будут помогать населенным пунктам. В свою очередь руководство промышленных предприятий пытается убедить крымчан в обратном. Например, Лесновскому сельскому совету был подарен сертификат на строительство двух детских площадок.

Компании уделяют большое внимание и природоохранному вопросу. В местной школе создан так называемый экологический десант. Администрация образовательного учреждения подчеркивает, что, помимо воспитательного процесса, совместная работа с промышленными предприятиями будет способствовать формированию из юных крымчан будущих высокопрофессиональных работников.

Вера Шаповалова, директор МБОУ «Лесновская средняя школа»:

«Мы уже сейчас планируем профориентационную работу. В феврале и марте будем выезжать на предприятия и приглашать к нам в школу представителей предприятий для того, чтобы они рассказывали о профессиях, которые нужны этому предприятию, где обучают этих специалистов. Я думаю, что дети заинтересуются».

Ученики местной школы рассказывают, что недавно им посчастливилось побывать возле строительной площадки нового терминала международного аэропорта Симферополь. Там своими глазами они увидели, как используют материалы, добытые в карьерах Сакского района.

«Крымскому Телеграфу» удалось посетить один из крупнейших промышленных комплексов Крыма по добыче песчано-гравийной смеси. Работники карьера рассказали о технологиях, которые применяются в работе. Внимание к сохранению экологического фонда Крыма — важнейшая составляющая их деятельности, — подчеркнули они.

«Смесь воды и ПГС намывается на карту намыва. Остается чистый, незагрязненный водоем. Этот ПГС, после того как вода с него стекает, отстаивается и перевозится на завод первичной переработки. Там осуществляются россыпь, а также промывка. После этого полученный чистый песок и гравий идут на дробление. При этом никаких выбросов в окружающую среду не осуществляется», — говорят сотрудники предприятия.

И подчеркивают: работа карьера — это практически безотходное производство. Местным жителям беспокоиться не о чем, ведь в Российской Федерации контроль за сохранением природы поставлен на высокий уровень. Вместе с тем власти Крыма видят в промышленных предприятиях еще один положительный момент, который может способствовать экономическому подъему районов республики.