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Сговор и «дополнительные условия»

Почему цены в крымских торговых сетях выше, чем в московских

Почти весь 2017 год сотрудники Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю анализировали работу местных торговых сетей, чтобы выяснить причину высоких цен на полках их магазинов. Причиной для расследования антимонопольщиков стало резкое удорожание товаров в крымских сетевых супермаркетах, случившееся в начале 2017 года.

Нерегулируемый рынок

Этот скачок цен заинтересовал ФАС в первую очередь потому, что совсем незадолго до этого российское правительство законодательно ограничило уровень «входа» производителей на полки сетевиков. Если раньше они бесконтрольно устанавливали эти тарифы по обоюдному желанию и исходя из умения торговаться, то в 2016 году магазинам запретили брать с производителей за возможность размещаться в торговых залах больше 5% от стоимости товара. Казалось бы, розничные цены должны хоть немного, но снизиться, но почему-то получилось совсем наоборот.

Денис Лактионов, начальник отдела контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, рекламы и контроля закупок Севастополя крымского Управления Федеральной антимонопольной службы:

«Сейчас анализ каждой конкретной ситуации все еще продолжается, поэтому наши выводы пока можно назвать предварительными. Нарушений мы выявили десятки. Выяснилось, например, что сети, несмотря на требования закона о торговле, не спешили обнародовать условия размещения на своих полках новых товаров — так называемых условий входа. К тому же мы предполагаем, что за официальными сделками между производителями и магазинами стоят скрытые дополнительные условия, которые проходят мимо контролирующих органов, но влияют на конечную цену товара. Например, производителю за право размещения своей продукции магазин „предлагает“ заказать рекламу своего товара с указанием адреса, где его можно приобрести. По сути, это — реклама магазина, расходы на которую ложатся на плечи производителя. А иначе — сделки не будет».

Поскольку рынок этот нерегулируемый, а значит, антимонопольное законодательство тут обойти нетрудно, ФАС вправе только проводить профилактику возможных нарушений и предотвращать возможное навязывание торговыми сетями договоров дополнительных услуг. Впрочем, по словам Лактионова, антимонопольщикам все же удалось возбудить по фактам совсем уж откровенных нарушений два уголовных и 17 административных дел. Правда штрафы провинившимся на первый раз решили заменить предупреждениями.

Чисто крымская...

И все же основной причиной завышенных цен в крымских магазинах антимонопольщики считают отсутствие прямой связи между продавцом и производителем.

«Это порождает необходимость пользоваться услугами посредников, — говорит Лактионов. — Велика в Крыму и транспортная составляющая в конечной цене товара — вместе с закупочной стоимостью она доходит до 70%. Кроме того, трудности с логистикой заставляют сети накручивать определенный процент на ожидание прибыли — если ты знаешь, что ходовой товар быстро закончится, а очередная его партия может застрять на переправе, то ты делаешь его чуть дороже, чтобы компенсировать упущенную выгоду, ведь покупатель, не найдя этого товара в твоем магазине, уйдет к конкуренту».

Также, по словам Лактионова, у ФАС есть подозрения, что некоторые сети включают в цену товара и «возврат вознаграждения» от производителя за «вход на полку». То есть, если раньше торговец брал с него, допустим, 10%, а теперь вынужден не больше 5%, то недостающий процент ему «добавляет» покупатель.

«Вот так в Крыму законы, направленные на поддержку покупателей, оборачиваются против них, хотя, повторюсь, пока что это только наши предположения, — оговаривается Лактионов. — Есть и другая сторона отношений между сетью и производителем. Магазины в ответ на наши рекомендации исправили нарушения, которые заключались в том, что они не обнародовали условий закупок продукции. Теперь у них на сайтах в открытом доступе лежат все формы договоров. А вот производители этого не сделали, несмотря на то, что по закону — обязаны. Возможно, им тоже выгодно договариваться с продавцами напрямую, используя личные связи. А это уже — конкурентное преимущество, недопустимое с точки зрения закона. Поэтому первое, что ФАС необходимо сделать в 2018 году, — добиться двусторонней прозрачности условий сотрудничества».

СПРАВКА

В Крыму работает 20 торговых сетей, объединяющих 579 объектов. Среди них — 59 крупных супермаркетов, 126 магазинов самообслуживания и 394 «домашних» магазина, располагающихся во дворах.

Тимур ДОКТОРОВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 461 от 22 декабря 2017 года

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Просмотров: 161 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:54

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