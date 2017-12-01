Не спеши, а то успеешь...

Реализация двух проектов ФЦП в Симферополе под угрозой срыва

Немыслимые очереди в детские сады — одна из главных проблем республики на сегодняшний день. Решать её общими усилиями пытаются федеральные и местные власти, направляя миллиарды бюджетных средств на строительство новых объектов дошкольного образования. Социальную значимость таких проектов сложно переоценить. Не удивительно, что за их реализацией пристально следят и правительство, и СМИ, и общественность.

Время есть!

В редакцию «Крымского Телеграфа» обратились жители симферопольского микрорайона Белое-2. Год назад на улице Хаджи Герай, на месте бывшего самозахвата, начали строительство нового детского сада на 260 мест. Объект входит в федеральную целевую программу развития Крыма — на его возведение из бюджета было выделено более 262 млн руб. Работы, надо сказать, велись весьма динамично, и были все основания считать, что садик успеют закончить к заявленной подрядчиком дате — 15 декабря. Кстати, не так давно заместитель генерального директора компании Эллада Бахышова говорила о том, что причин для несвоевременной сдачи объекта нет: проектная документация была получена в полном объёме, как и финансирование со стороны заказчика.

Тем не менее с недавних пор стройка неожиданно притихла, и граждане, само собой, забеспокоились: не заморозили ли объект? Тем более что срок сдачи уже миновал.

Оказалось, что сомнения жителей Белого разделяют и в Министерстве образования, науки и молодёжи РК, которое как профильное ведомство курирует подобные проекты. По договору объект должны сдать до конца этого года. Остаются считанные дни, а об официальном завершении строительства речи пока нет.

Выехав на объект, мы убедились, что садик практически готов: фасад доведён до ума, проведено благоустройство территории (вплоть до высадки газона и установки игровой площадки). Жители района сообщили, что видели, как в здание завозили оборудование и мебель. Словом, на субъективный взгляд, объект готов к сдаче. Но его почему-то не сдают. Дело явно не в каких-то недочётах или браке, допущенных при строительстве: в этом случае детский сад просто не был бы принят комиссией. Однако до этого дело даже не дошло, ведь официально стройка не окончена. Видимо, в качестве подтверждения данного факта на объекте всё ещё находится тяжёлая строительная техника, готовый фасад на некоторых участках по-прежнему облеплен лесами, а на территории кое-где лежат стройматериалы.

Как бы не вышло, говорят жители района, что приостановленное сейчас строительство впоследствии окажется замороженным, а в итоге объект и вовсе не сдадут.

Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились непосредственно к подрядчику. Кстати, строительством детсада в Белом занимается крымская компания «Альянс Тех Строй». Достаточно редкий случай, поскольку тендеры на реализацию проектов в Крыму почему-то обычно достаются подрядчикам с материка. Как бы там ни было, представитель фирмы уверил нас в том, что стройка не заморожена, всё в порядке. Да, компания не успела сдать объект в заявленный срок, но ведь до Нового года ещё целая неделя! Так что всё будет в порядке.

Что ж, возможно. Но, с другой стороны, даже если стройка официально закончится прямо сейчас, не ясно, успеет ли приёмная комиссия осмотреть объект и дать заключение о возможности его сдачи в эксплуатацию. В любом случае мы продолжаем следить за реализацией проекта. И, безусловно, направим запрос его заказчику — в Службу капитального строительства РК. Может быть, там объяснят, что происходит с перспективным объектом ФЦП и какова его дальнейшая судьба?

Из лидирующих в отстающие

Интересно, что детский сад в Белом-2 — не единственный приостановленный объект федеральной целевой программы. Аналогичная судьба постигла ещё одно строящееся учреждение дошкольного образования — в микрорайоне Фонтаны (недалеко от недавно возведённой школы). Там строительство началось в январе, и по договору объект должен быть сдан в эксплуатацию до конца этого года. Сад рассчитан на 260 мест, на его строительство из федерального бюджета выделили 258,5 млн руб.

Как и в случае с садиком в Белом, здесь строительство шло очень динамично и даже с некоторым опережением графика. На площадке, по словам местных жителей, постоянно трудились около пятидесяти человек и несколько единиц спецтехники. В сентябре подрядчик заявил о том, что от внешних работ переходит к внутренней отделке и обустройству прилегающей территории. Но вскоре темпы строительства замедлились, и уже неясно, будет ли оно закончено в срок.

Выехав на место, мы выяснили, что стройка, хоть и неспешно, но продолжается. Хотя весь год объект был одним из лидеров по темпам строительства, сейчас до его завершения явно далеко. Несмотря на то что подрядчик уже перешёл к внутренней отделке, фасад, оказывается, ещё не готов. И позволят ли погодные условия довести его до ума до конца года? Кроме того, территорию вокруг садика сейчас сложно назвать благоустроенной: участок перекопан, не установлены элементы игровой площадки, не проведено озеленение. И это только те недоделки, которые бросаются в глаза неспециалисту при беглом наружном осмотре объекта.

Как подрядчик планирует закончить строительство до Нового года (и планирует ли вообще) — не ясно. Связаться с ним, к сожалению, не представляется возможным: номера телефонов, указанные фирмой на информационном стенде у стройплощадки, определены оператором как несуществующие. Судя по всему, объект ФЦП в микрорайоне Фонтаны находится под серьёзной угрозой срыва. Почему так вышло и как теперь с этим быть, мы также надеемся узнать в республиканской Службе капстроительства.