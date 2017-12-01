Место с дурной славой

Почему бесплатной стоянкой в Балаклаве не хотят пользоваться?

Увеличение количества автомобилей на полуострове — хороший фактор в плане повышения уровня обеспеченности крымчан, но плохой в том смысле, что города просто задыхаются от обилия машин. Не исключение и Севастополь, конкретнее — Балаклава. Минувшим летом стало очевидным — городок исчерпал все резервы по приему автотранспортных средств, поэтому местные власти решили сделать ход конём. Куда привёл этот ход, выяснял еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Проблема и её решение

Итак, минувшим летом в Балаклаве стала обычной такая картина: на площади 1 Мая все парковочные места заняты, на автобусной остановке авто припаркованы в два ряда, стоящие машины заполонили набережную, близлежащие улицы, пешеходные дорожки... Паркуются везде, где только есть возможность втиснуться. Соответственно и движение машин по городу медленное, нервное, а пешеходы с риском для жизни крадутся среди гудящих авто. Печальная картина для некогда тихой и уютной Балаклавы, не так ли? И местные власти решительно взялись за исправление ситуации. Несколько месяцев назад было объявлено о том, что будет создана некая общая бесплатная стоянка для иногородних машин, чтобы они не заезжали в центр города. Потом летний сезон закончился, актуальными стали другие проблемы, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. А именно — в середине прошлого месяца севастопольские власти отрапортовали: в Балаклаве организована работа сразу двух парковок. То есть вроде как совсем запретить въезд в город иногородним машинам не нашлось законных оснований. Можно только изменить условия. Вот и изменили двумя парковками. Кстати, при этом было громко заявлено, что с этих пор «начато развитие общегородского парковочного пространства».

Одна парковка, платная, организована на площади 1 Мая и примыкающей к ней улице Калича. Другая, бесплатная, — на улице Крестовского, 54. Как сообщили тогда же местные власти, платная парковка рассчитана на 79 мест, из них 71 — оплачиваемые (50 рублей в час), 8 — бесплатные, для инвалидов. Время работы зависит от сезона: с 1 мая до 1 октября — с 8:00 до 22:00, а в осенне-зимний период — с 8:00 до 20:00. В остальное время суток оплачивать стоянку не нужно. Заплатить можно несколькими способами: через паркомат, мобильное приложение, через специальный сайт в личном кабинете либо отправив короткое сообщение на номер 28-88. Первые 15 минут — бесплатные. За неуплату же стоянки предусмотрен штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Также предусмотрен штраф для тех, кто паркуется на местах для инвалидов, — 5 тысяч рублей. То есть машин в самом центре Балаклавы меньше не стало (и не станет), но доход городу от этой проблемы появился. Хорошо это, или плохо — должны оценить, в первую очередь, местные жители. А они, судя по отзывам в интернете, совсем не в восторге... Также не в восторге люди и от второй стоянки — бесплатной.

Как бесплатный сыр

Бесплатная круглосуточная стоянка на улице Крестовского (в районе кирпичного завода) предполагает размещение 100 машин. Ее содержанием занимается ГУП ГС «Севавтодор». Она находится далеко от центра Балаклавы. И так как бесплатная она не приспособлена под стоянку. И автолюбители, соответственно, возмущены. За ржавыми воротами, среди депрессивного пейзажа — грязь, ямы, никакой разметки. Зато есть знак, указывающий на место парковки для инвалидов. «Места эти по вечерам с дурной славой, стоянку никто не охраняет и охранять, похоже, не собирается», — рассказывают местные жители. «Я б на такую парковку ни за что не поехал. Какая же это парковка?» — добавляют другие. Но местные власти парируют: те водители, кто не желает оплачивать платную парковку, могут оставить здесь свою машину, подойти к остановке общественного транспорта и отправиться в центр Балаклавы на автобусе. Расстояние до центра в полтора-два километра можно преодолеть и пешком.

Олег Шкляренко, представитель компании «Безопасные дороги Севастополя»:

«Альтернативная парковка предусмотрена городом на кирпичном заводе. Это на улице Крестовского, то есть она оборудована».

То есть люди, отвечающие за организацию этой бесплатной парковки, уверены, что с ней всё в порядке. Если же говорить об этом более широко, то и в севастопольском правительстве уверены: проблема с загруженностью Балаклавы автомобилями практически решена. Хотя бы на бумаге, добавим мы.

Анатолий Терещенко, начальник отдела развития транспортной инфраструктуры Севастополя:

«Проводятся необходимые исследования транспортных потоков, по результатам которых будут определены места дальнейшего устройства платных парковок».

Что же касается бесплатной парковки в Балаклаве, судя по многочисленным отзывам граждан, спустя месяц после открытия этой круглосуточной парковки на сто мест ею никто так и не воспользовался...

Максим Мишин, общественник:

«Ни туалетов, ни пожарного щита. Вообще ничего нет. Здесь даже нет элементарно какого-либо смотрителя — человека, который бы присматривал за автомобилями».

Но можно надеяться, что власти услышат критику, обратят внимание на мнение людей и исправят ситуацию. Хотя бы к началу следующего сезона...

А пока, запуская пилотный проект по организации платных парковок, в Правительстве города заявили, что если он себя оправдает, то получит дальнейшее развитие уже в центре Севастополя. До конца года в пределах городского кольца может появиться около тысячи платных парковочных мест с альтернативой возле памятника «Матрос и солдат». Но, повторимся, как показали наблюдения, данный проект пока далек от совершенства.