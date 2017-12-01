Решение принято. Что дальше?

Спортсмены из России решили выступать любой ценой...

Итак, Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России, её возглавляет олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, приняла решение, что российские «зимники» выступят под флагом МОК на стартующих 9 февраля 2018 года зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. А уже на следующий день состоялось собрание олимпийцев-2017, где единогласно ведущими спортсменами, тренерами, арбитрами, руководителями спортивных обществ и ведомств страны это решение было одобрено под девизом: «Ехать, бороться и побеждать во славу Родины!»

Россияне, такие россияне...

Весьма патриотичный девиз, и даже те из наших соотечественников, кто априори был против поездки спортсменов в Южную Корею, после того как МОК временно исключил ОКР из своих рядов, о чём мы уже рассказывали, тоже согласились с предложением «радетелей» российского спорта. Оно заключалось в том, что «чистые» (не уличённые в принятии допинга) спортсмены будут выступать на Играх-2018 под флагом МОК, и в случае их победы будет звучать гимн Международного олимпийского комитета, но именоваться наши парни и девушки будут не «нейтральные спортсмены», а «олимпийские спортсмены из России». Мол, всё это — наказания «за ошибки в Сочи-2014». Хотя МОК отверг предположение, что в стране действовала государственная система допинга. О ней талдычил в своём докладе канадский профессор права Ричард Макларен, а WADA продолжает настаивать на том, что Россия должна признать правильность этих выводов. Однако все обвинения построены на «коктейлях «Дюшес». Кстати, так и не доказаны до сего дня обвинения в адрес чемпионов и призёров Игр в Сочи-2014. Но их комиссия МОК, руководимая швейцарцем Денисом Освальдом, уже поспешила пожизненно дисквалифицировать, причём в любом качестве, на Олимпийских играх. А ведь многие из них рассчитывали подтвердить свой высочайший класс на грядущих Играх-2018. Особенно после того как на них было вылито столько грязи из уст и со страниц приверженцев англосаксонского лобби, которое не могло перенести блестящую победу наших «зимников», ставших победителями неофициального общекомандного зачёта. Усилиями преданных им различных комиссий, вот уже второй месяц пересматривающих результаты завершившихся почти четыре года назад стартов на берегу Чёрного моря, у сборной России уже изъяли ряд медалей, завоёванных в Сочи. Это позволило оттеснить наших олимпийцев с первого на четвёртое место, а впереди них расположились норвежцы, канадцы, американцы. Но по всему чувствуется, что на этом «расстрельные тройки, четвёрки и пятёрки» не успокоятся.

На сцене «разведчик» Янгер

Не случайно на днях заведующий разведотделом WADA немец Гюнтер Янгер сообщил, что списки подозреваемых в принятии допинга с января 2012-го по август 2015 года, а это 300 (!) российских спортсменов, переданы для принятия мер в 25 международных федераций по летним и зимним видам спорта. Поражает, что их якобы передали во Всемирное антидопинговое агентство люди, проникшие в компьютеры, где хранятся данные Московской антидопинговой лаборатории, опять-таки, возглавляемой в те времена Родченковым, продолжающим стричь купоны за океаном. Вспомните, в докладе Макларена фигурировало всего 100 фамилий наших элитных мастеров, подозреваемых в злостном нарушении антидопинговой конвенции. Теперь их уже 300, а всего, как утверждал иезуит, в эту программу было включено 1000 спортсменов, теперь появилась цифра (только не падайте в обморок!), — 10 000 спортсменов.

И тут вопрос: а кто же в составе олимпийской команды наших моковцев отправится через месяц-полтора в Пхёнчхан? Посланцы ОКР уже передали новой специальной комиссии МОК, возглавляемой главой, опять-таки, независимой (от чего и от кого?) организации допинг-тестирования Валери Фурнейрон, весьма суровой даме, экс министру спорта Франции, имена 208 российских «зимников», которые завоевали лицензии на участие в Играх-2018. Вот очередной четвёрке и предстоит назвать имена тех, кто будет приглашён на состязания, а против кого будут возражения. Хотелось бы ошибиться, но что-то подсказывает, что будет отказано прежде всего тем парням и девушкам, которые могут рассчитывать на награды. Например, конькобежцам Павлу Кулижникову и Денису Юскову, которые по молодости попадали в неприятные ситуации с различными добавками в питании. А теперь, спустя почти десять лет, отбыв соответствующую дисквалификацию, вторично могут быть наказаны за это же «преступление», чего не позволяет себе совершать любой суд в мире, кроме чистоплюев из комиссий МОК. Апелляции на пожизненную дисквалификацию подали в Международный спортивный суд Лозанны (CAS) наши мастера, осуждённые комиссией Освальда. Но и тут реабилитации трудно ожидать. Ведь одним из судей является сам... Денис Освальд. Нет сомнения, что он со своей компанией постарался застраховаться с помощью всевозможных судейских крючков от «этих нахальных жуликов из России». Но не будем спешить с окончательными выводами.

Не в первый раз

По всему видно, что МОК заинтересован, несмотря на сильное давление со стороны спонсоров из США и Евросоюза, чтобы «олимпийские спортсмены из России» стартовали в Южной Корее под их флагом, причём не первый раз в истории Олимпизма. На XVI зимние Олимпийские игры во французский Альбервиль в 1992 году, после распада Советского Союза, уже в ранге национальных сборных приехали команды Латвии, Литвы и Эстонии. Ещё шесть государств, во главе с Россией, выступали в рядах так называемой объединённой команды под флагом МОК. Она смогла оказать упорное сопротивление всем лидерам мирового спорта, заняв в общекомандном зачёте второе место (9 золотых + 6 серебряных + 8 бронзовых = 23 медали), пропустив на первое место лишь сборную Германии (10+10+6=26). В составе объединённой команды олимпийскими чемпионами стали в основном россияне — биатлонисты, лыжницы, фигуристы. Причём Любовь Егорова на лыжных трассах стала трёхкратной чемпионкой Игр. Ну и сенсацию сотворили хоккеисты, ставшие чемпионами. Но вот уже двадцать пять лет они не поднимаются на высшую ступень олимпийского пьедестала почёта.

На Западе их считают камикадзе, которым в Пхёнчхане необходимо остерегаться всего: профессиональных провокаторов, допинг-офицеров, нечестных арбитров и всего прочего негатива, которым в полной мере располагает англосаксонское лобби, которое мечтало не увидеть ничего российского в Южной Корее...