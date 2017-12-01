Не мастерами едиными

По итогам Бала чемпионов в Симферополе

Как вспоминают ветераны крымского спорта, традиционный Бал чемпионов в конце спортивного сезона, первый из них датирован 1990 годом, задумывался как встреча лучших мастеров и чемпионов, вошедших почти тридцать лет назад в десятку сильнейших, с руководителями республики, с поклонниками спорта, журналистами.

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С каждым годом бал, проводимый в Симферополе, расширяет свои границы, включая новые номинации. К сеньорам (так во многих странах величают взрослых спортсменов) прибавились десятки лучших тренеров, команд по игровым видам спорта, юношей и девушек, паралимпийцев, приносивших славу родному краю на Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира, Европы, страны. А затем участниками бала стали и победители во многих аспектах массового спорта, что ещё выше подняло значимость этого мероприятия не только в городах и районах солнечного Крыма, но и далеко за его пределами. А после исторической Крымской весны, вновь вернувшей наш чудесный южный регион в состав Российской Федерации, находит последователей на просторах огромной страны.

В конце минувшей недели в Симферополь, на Бал чемпионов, проводившийся в двадцать четвёртый раз, съехались со всех концов полуострова лучшие взрослые и юные спортсмены, их наставники, отличившиеся в 2017 году на спортивных аренах, энтузиасты спортивного движения нашей республики.

Нынешними организаторами 24-й традиционной встречи — республиканской организацией содействия движению «Олимпийский совет Республики Крым» (президент — депутат Госсовета РК, мастер спорта, заслуженный тренер Евгений Михайлов) и Министерством спорта нашей республики (министр — Елизавета Кожичева) — кропотливо были рассмотрены десятки сильнейших, в которых мастерство спортсменов оценено по занятым местам, а не по мало о чём говорящему списку по алфавиту. Журналисты нашего еженедельника смогли раньше коллег познакомиться с этими номинациями и опубликовали их за день до начала бала на страницах предыдущего номера «КТ».

А тон нынешнему балу задал глава Республики Крым Сергей Аксёнов, будучи в курсантские годы одним из талантливых боксёров Крыма. Он назвал поддержку большого и массового спорта одним из важнейших направлений в работе Совета министров. В то же время глава республики отметил, что на развитие спорта в Крыму выделяют недостаточно средств, в чём видит определённую недоработку правительства. Сергей Валерьевич пообещал решить эту проблему в ближайшее время, в том числе с помощью привлечения бизнеса. Намечено ещё до окончания нынешнего года провести встречи с президентами всех спортивных федераций, пообщаться с социально ответственными бизнесменами. Руководитель региона заверил, что у крымчан получится найти вариант, как помочь спортсменам южного края, чтобы достичь всероссийских и олимпийских вершин!

Глава Крыма тепло поздравил спортсменов с успехом, вручая памятные награды сеньорам, пожелал им, как и молодым мастерам, приложить все силы, чтобы принять участие в составах сборной России в летних Олимпийских играх в Токио-2020, а юношам и девушкам — постараться стать в будущем году участниками летних юношеских Олимпийских игр, которые пройдут в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

После чего почётные гости Бала чемпионов: заместитель председателя Госсовета РК Ефим Фикс, заместитель председателя Совмина РК Игорь Михайличенко, заведующий сектором по взаимодействию с регионами ОКР Игорь Степанов, глава администрации Симферополя, мастер спорта Игорь Лукашев, олимпийские чемпионы, заслуженные мастера спорта Рустем Казаков и Артур Айвазян — вручили оригинальные призы победителям различных номинаций.

Наши лауреаты — 2017

Лучшие спортсмены и тренеры по адаптивному (паралимпийскому) спорту.

Спортсмены: заслуженный мастер спорта по лёгкой атлетике Татьяна Якибчук, мастер спорта международного класса по настольному теннису Виктория Сафонова, заслуженный мастер спорта по плаванию Ани Палян.

Тренеры: заслуженный тренер по лёгкой атлетике Марина Воеводская, заслуженный тренер по плаванию Марина Лесковская, тренер по пулевой стрельбе Юрий Васенев.

Лучшие спортивные города Республики Крым: Евпатория, Симферополь, Ялта.

Лучшие спортсмены ветеранского спорта РК: чемпион России по настольному теннису Юрий Банников, призёр чемпионата России по вольной борьбе Виктор Федосов.

Лучшие спортивные регионы по организации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». Муниципальное образование — городской округ Евпатория. Муниципальное образование — Нижнегорский район.

Лидер студенческого спорта в РК. КФУ имени В. И. Вернадского.

Лучшие спортивные федерации РК (большой спорт): стрельба пулевая, лёгкая атлетика, спортивная борьба.

Лучшие спортивные федерации (массовый спорт): лёгкая атлетика, футбол, дзюдо и самбо.

Лучшие спортивные школы олимпийского резерва в РК. ГБК «Спортивная школа олимпийского резерва по стрельбе имени В. Клименко». ГБУ РК «Спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике № 1». ГБУ РК «Спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту «Крым».

Лучшие спортивные клубы в РК. Клуб бокса «Легион». Клуб любителей бега «Панацея». Олимпийская академия — тхэквондо ВТФ.

Мы поздравляем крымских спортсменов с достигнутыми результатами и желаем им новых побед в 2018 году!