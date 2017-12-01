Недвижимость и постоянство

Является ли обязательным переоформление документов на недвижимость в Крыму, полученных при Украине

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем, является ли обязательным переоформление документов на недвижимость в Крыму, полученных при Украине. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

По-прежнему злободневно

С 2014 года и по настоящее время этот вопрос остается одним из самых актуальных у граждан, которые имеют в собственности недвижимость. Собственники недвижимости обеспокоились дальнейшей участью имеющихся у них прав на недвижимое имущество, зарегистрированных при Украине, и устремились в Госкомрегистр Республики Крым с целью перерегистрировать права на недвижимое имущество.

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Крым от 31.07.2014 № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым» и статьей 12 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя» права на недвижимое имущество, зарегистрированные ранее, признаются юридически действительными бессрочно и их перерегистрация не требуется.

Государственная перерегистрация таких прав проводится по желанию их обладателей. Для этого необходимо обратиться в территориальное отделение Госкомрегистра или в МФЦ (многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) с пакетом документов, подтверждающих право на недвижимость. При этом следует отметить, что государственная пошлина не будет взиматься за государственную регистрацию ранее возникшего права.

Когда не нужно перерегистрировать

Если вы решили распорядиться своим имуществом (продать, подарить, обменять и др.), т. е. совершить сделку по отчуждению недвижимого имущества, имея на руках документы, подтверждающие право собственности на недвижимость, выданные при Украине, то перед проведением сделки не обязательно перерегистрировать свои права и получать документы российского образца. Перерегистрацию можно совершить одновременно с регистрацией перехода права на объект недвижимости. То есть, совершить сделку, к примеру, купли-продажи квартиры вы можете имея на руках документы на право собственности, выданные при Украине.

Госпошлина в этом случае будет оплачиваться только новым правообладателем (покупателем, одаряемым). Размер государственной пошлины установлен Налоговым кодексом РФ и составляет для граждан 2000 руб.

Таким образом, заявителям не нужно обращаться дважды в Госкомрегистр:

• первый раз с заявлением о перерегистрации их прав.

• второй раз с заявлением о регистрации перехода права, то есть совершением сделки.

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