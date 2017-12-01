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СпецпроектИстория

Крым как момент истины. Часть 2

Истории из жизни отца Советского шампанского Антона Фролова-Багреева

Чудесное спасение в 1919 году заставило Антона Михайловича задуматься о собственном предназначении, а опасения повторить судьбу родных подстегивали постоянно доказывать свою лояльность новой власти.

Тернии и звезды

После расстрела в декабре 1920 г. дяди и его гражданской жены, после смерти в 1921 г. не сумевшего пережить произвол большевиков отца Антон Михайлович Фролов-Багреев глубоко и на всю оставшуюся жизнь спрятал свои чувства, переступил через душевную боль. Словно покаяние звучат сегодня строки из его стихотворения «Церковь», написанного втайне от всех в августе 1929 года, то есть в годы гонений на церковь, и посвященного храму Св. Иоанна Златоуста в Ялте: «...Здесь крестили и венчали, / Здесь же в путь последний шли... / И торжественно звучали / В небо гимны от земли. <...>/ О, прости нас — отошли мы... / Ищем новых мы высот. / Жаждой истины томимый / В нас живет Искариот...» (Публикация Надежды Фроловой-Багреевой).

Пройдет чуть больше десяти лет, и Антон Михайлович Фролов-Багреев станет лауреатом Сталинской премии (1942), кавалером ордена Ленина и трех орденов Трудового Красного Знамени.

Везунчик

У Антона Михайловича Фролова-Багреева весьма интересная биография. Родился в 1877 году в городе Омске. Из дворян, но сочувствовал рабочим. Получил образование в одной из престижнейших гимназий северной столицы, с успехом окончил естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета, стажировался за границей (Копенгаген, Гейзенгейм, Бордо, Порту, Мадейра...)... Однако как только в России вспыхнуло зарево первых революционных событий, не остался в стороне и «самым страстным образом» в них участвовал. За это был сослан в Сибирь, но вскоре прощен. А к 1916 году уже имел чин статского советника и был «всемилостивейше» награжден орденами Святого Станислава 3-й степени, Святой Анны 3-й и 2-й степени.

Октябрьская революция поломала много карьер, унесла много жизней. Но в биографии Антона Михайловича революция отдельным пунктом не значится. Он даже должности не сменил — как был директором Бессарабского среднего училища виноградарства и виноделия в Кишиневе с 1915-го, так им и остался вплоть до 1919-го. Послереволюционная чистка унесла жизни всех его родственников, с ним же, за исключением небольшого недоразумения на заводе шампанских вин в Абрау-Дюрсо, ничего не случилось. Словно он был заговоренным. Или неплохим конформистом, искренне служившим только одному богу — Бахусу.

Интуиция и две пробирки в кармане

В 1936 году из уст еще одного везунчика, прожившего от «Ильича до Ильича без инфаркта и паралича», «любимого наркома вождя народов» Анастаса Ивановича Микояна прозвучало: «Товарищ Сталин занят величайшими вопросами построения социализма в нашей стране. Он держит в сфере своего внимания все народное хозяйство, но при этом не забывает мелочей, так как всякая мелочь имеет значение. Товарищ Сталин сказал, что стахановцы сейчас зарабатывают много денег, много зарабатывают инженеры и трудящиеся. А если захотят шампанского, смогут ли они его достать?» Это был не вопрос, а руководство к действию. Сталина нужно было понимать с полувзгляда, с полунамека...

Все в том же 1936 году Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о передаче всего виноделия в Наркомпищепром СССР. А затем в силу вступило постановление ЦК и СНК СССР об энергичном развитии винодельческой промышленности, в частности, о выпуске шампанских вин за ближайшее пятилетие (1937–1941) в размере 12 млн бутылок. Таким образом, уровень выпуска шампанского следовало увеличить в 60 раз!

Масштабная задача требовала не менее масштабной реорганизации производства шампанских вин. И по миру с целью «перенять передовой зарубежный опыт» отправились два главных борца за идею сделать шампанское народным напитком — глава Наркомата пищевой промышленности Микоян и действительный член ВАСХНИЛ Фролов-Багреев.

Поездка Микояна по США с посещением завода «газированного шампанского» в Окленде определила, что относительно дешёвый и приятный на вкус напиток можно делать по аналогичной с американской технологии. Фролов-Багреев привез из своего тура по Европе кое-что посущественнее. Антон Михайлович посетил Германию, Францию и Италию. То, что происходило с Фроловым-Багреевым в командировке, а также непосредственно после нее, относится к области легенд, которую в винодельческих и околовинодельческих кругах передают изустно и шепотом, словно государственную тайну. Мол, сходя после заграничной командировки с поезда на Белорусском вокзале, он сжимал в кармане пиджака две стеклянные пробирки с культурой незаменимых в производстве шампанского дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Говорят, с завода в Шампани он вынес их под ногтями...

Что же касается американского открытия Микояна, то оно вовсе не было открытием. Просто, как известно, нет пророка в своем Отечестве. Еще в 20-х годах Фролов-Багреев предлагал для внедрения в производство так называемый акратофорный метод шампанизации, при котором брожение вина происходит не в бутылках, а в специальных резервуарах-акратофорах ёмкостью около 500 декалитров. Брожение в этих резервуарах длится 25–27 суток, после чего его останавливают специальными холодильными установками, а затем уже охлаждённое шампанское разливается в бутылки. При таком методе весь процесс шампанизации занимает один месяц вместо трёх лет при традиционном бутылочном методе. И, соответственно, позволяет значительно увеличить выпуск шампанского. Фролов-Багреев, как человек с неправильным происхождением и старорежимным послужным списком, должен был предугадывать приказы Вождя. И это ему удавалось. Не хватало только качественного дрожжевого материала. Но и его Фролов-Багреев добыл. Сам.

В 1938 году Фролов-Багреев был утвержден главным шампанистом треста «Главвино» СССР. А еще через год на Горьковском заводе была смонтирована установка по схеме, предложенной Фроловым-Багреевым. Редкий дегустатор теперь мог отличить шампанское, рожденное в бутылке, от шампанского, выработанного по новому методу.

Правда традиция пить шампанское на Новый год появилась много позже, в 60-х, когда отца Советского шампанского уже не было в живых. Но, как бы то ни было, всякий раз, откупоривая бутылочку игристого, мы волей-неволей вспоминаем о человеке, для которого этот напиток был смыслом всей жизни.

Елена БОНДАРЮК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 461 от 22 декабря 2017 года

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Просмотров: 154 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:23

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