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СпецпроектНеизвестный Крым

Черноморская Палестина. Часть вторая

Иосафатова долина в Крыму. XIX век

Мария Чуфуткалинская, любимая дочь хана

Чем значительнее и удаленнее от нас во времени событие, тем скупее и неопределеннее документальные сведения о нем. И то, что многие устоявшиеся исторические события бывают пересмотрены в новой интерпретации, — последствия этой проблемы: простор для трактовок весьма широк. Периодически этим пользуются политики или религиозные деятели, чтобы изменить сложившееся у людей представление о том или ином периоде истории. Порой же этим занимаются, преследуя чисто коммерческие интересы... История, предлагаемая в этой публикации, столь же смелая, сколь и безрассудная. И именно коммерческая.

Караимское кладбище в наше время

Приключения в Мариамполисе

Оригинально в новейшей хронологии трактуется и жизнеописание Девы Марии. Якобы она после рождения Иисуса осталась в Крыму, либо на Фиоленте (Вифлееме), либо где-то неподалеку, и была женой императора Марка Аврелия, Фаустиной. Сложносочиненное обоснование ссылается в том числе и на некий «римский источник», сообщающий примерно следующее: «Марк Аврелий потерял свою Фаустину, которая умерла от внезапно постигшей ее болезни в поселке Галале, у подошвы Таврских гор. Он просил сенат назначить Фаустине почести и храм. Поселок, в котором умерла Фаустина, он сделал колонией ее имени и выстроил ей храм».

Но где же это произошло? Новые хронисты утверждают: в древнем городе Чуфут-Кале, недалеко от Бахчисарая. Что она прибыла в Чуфут-Кале, какое-то время жила, умерла и была захоронена. И никакие аргументы историков и археологов о совершенно иной хронологии жизни этого города их не смущают. Галале (Галеле), оказывается, можно трактовать как искаженное Кале, как и в самом деле называли Чуфут-Кале местные жители. Да и ущелье, ведущее к плато Чуфут-Кале, дескать, недаром названо ущелье Марьям-дере, то есть Ущелье Марии. Здесь же несколько сот лет назад находилось поселение, называвшееся Городом Марии — Мариамполисом. Или вот монастырь Успения Богородицы, появившийся в Средневековье у истоков Мариампольского ущелья. Успение значит упокоение, смерть. Значит, считают Фоменко и Носовский, это название прямо (даже дерзко. — Ред.) говорит о причастности места к библейским событиям.

Марьям-дере

Мавзолей знаменитой женщины

Есть и еще один козырь в крымском разделе новейшей хронологии — появление в том же Мариампольском ущелье караимского кладбища — Иосафатовой долины, и существование там же священной дубовой рощи. Якобы караимские священнослужители оказались хранителями древней тайны смерти Богородицы. И кладбище с рощей якобы основаны как раз в период смерти в Чуфут-Кале Марии — в конце XII — начале XIII века. Название дано святилищу по аналогии с одноименной долиной из Священного Писания, той, где, по преданию, состоится Страшный суд. Кроме того, еще путешественники XVIII–XIX веков замечали сходство этой долины с одноименной долиной возле ближневосточного Иерусалима. Но не караимская Иосафатова долина была создана по образцу палестинско-иерусалимской, утверждают российские ученые, а наоборот — долина в окрестностях Иерусалима создана по образцу Иосафатовой долины в Крыму. Сейчас это увидеть невозможно — местность сильно изменилась, всё заросло деревьями.

Также утверждается (в вышеупомянутых римских источниках): в честь умершей Фаустины-Марии был воздвигнут храм. Сегодня в Чуфут-Кале не сохранилось заметных останков христианского храма. Однако в позапрошлом веке такие следы действительно еще были. Более того, об усопшей великой персоне, погребенной в городе Чуфут-Кале, позаботились — для увековечивания памяти был, как считают авторы новейшей хронологии, возведен мавзолей. А на эту роль, по мнению Фоменко и Носовского, более всего претендует мавзолей Ненкеджан-ханым (в некоторых переводах Джанике-ханым) в Чуфут-Кале. И это уже не просто творческая смелость. Так поступать с историей края не решался, пожалуй, ещё никто.

О той, для кого был построен мавзолей в древнем городе Чуфут-Кале, сохранилось несколько сказаний, весьма противоречивых. В XIX веке российский ученый Бертье-Делагард писал: «С ее именем связано несколько вздорных, мнимо народных рассказов, но точно исторического о ней ничего не известно». Общепринятая версия: она — дочь Тохтамыш-хана, важная фигура в истории Крыма и Золотой Орды. Некий летописец Кадыр Али-бей в начале XV века сообщал: «У Тохтамыша была дочь по имени Джаныка». Сохранившаяся же надпись на гробнице, увы, не содержит никаких указаний на прошлое ее обитательницы, лишь: «Это гробница знаменитой государыни Ненкеджан, дочери Тохтамыш-хана, скончавшейся в 1437 году (по современному летоисчислению)».

Виктор Поповский
Фото Архив «КТ», tourweek.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 461 от 22 декабря 2017 года

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Просмотров: 129 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:08

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