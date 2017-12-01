На пороге праздника

Мужчины и женщины готовятся встречать Новый год по-разному

Казалось бы, Новый год — самый универсальный праздник человечества. Его отмечают практически все, независимо от социального статуса, вероисповедания, места жительства и возраста. Но празднование празднованием. Показательно другое — как люди ведут себя при подготовке к торжеству. Чтобы найти ответ, социологи пошли в народ. И выяснили: определяющим фактором является, как ни странно, половая принадлежность.

Заранее или впопыхах?

В результате опроса, подготовленного и проведенного психологами сайта eDarling, выяснилось, что мужчины и женщины совершенно по-разному подходят к приобретению новогодних подарков. Изначально и те и другие планируют приобрести 6–7 подарков к Новому году. А дальше... Дальше наступает самое интересное.

Мужчины, определившись с количеством подарков, успокаиваются и с чистой совестью ждут наступления момента «Х», когда отступать уже некуда, смеркается, магазины закрываются, женщины начинают накрывать на столы... Только сильный мужской организм способен вынести подобный стресс, потому слабый пол поступает с точностью наоборот. Женщины предпочитают приобрести новогодние подарки заранее, желательно на распродажах, акциях «два по цене одного» или в интернете. Не удивительно, что новогодний подарочный бюджет мужчин примерно на 25% больше, чем у женщин — при практически одинаковом количестве и качестве подарков, которые приобретаются непосредственно к Новому году.

А еще для женщин необычайно важно то, как именно им вручают подарок, как он оформлен и какие слова произнесены при его вручении. Яркие ленточки, оберточная бумага, коробки, фантики, золотинки, «снежинки», пихтовые веточки для женщин непременные атрибуты праздника, основа новогоднего настроения. Тогда как мужчина воспринимает все вышеперечисленное, как ненужную мишуру. Согласитесь, мужчина, обклеивающий коробку из-под обуви оберточной бумагой, вызывает не умиления, а тревогу за его психическое здоровье. Тогда как женщина увлеченная процессом праздничного украшательства — картина в высшей степени прекрасная.

Странные советы или полезные лайфхаки?

В женских журналах и на сайтах с аналогичной тематикой можно встретить и вовсе недоступные мужскому пониманию советы. Типа: «Полтора-два месяца (!) — достаточный запас времени, чтобы начать приводить себя в форму и к Новому году порадовать себя и близких потрясающими результатами. Это касается как спортивных занятий, так и домашних процедур по уходу за волосами, лицом и телом...» Мужчины всю эту «показуху» понять не в состоянии. По их мнению, ты либо следишь за собой, либо нет. Иного не дано.

К области ненужной информации относят мужчины и всякие идеи новогодних подарков своими руками. Более того, представители сильного пола, как правило, негативно воспринимают, когда в качестве подарков им вручают какой-либо «милый хенд-мейд» (исключение они сделают только для мамы и ну очень любимой женщины).

Самостоятельно или с помощью?

Подход к новогоднему застолью у мужчин и женщин отличается не менее кардинально. Женщины предпочитают готовить самостоятельно. В целях экономии или просто из-за недоверия ко всяким полуфабрикатам («Мало ли что они добавили в блюдо?»). Действительно, зачем покупать готовую курицу, если имеется прекрасная тушка бройлера, духовка и пять минут, чтобы обработать тушку нужными пряностями и приправами? У мужчин другая логика. Для них дороже всего собственное время. Потому большинство мужчин одиноких мужчин накануне праздника можно встретить в кулинарных отделах супермаркетов, где они с задумчивыми лицами выбирают «что-то эдакое». Тратить время и силы для подготовки новогоднего стола для мужчин представляется нерациональным — ведь понадобится много энергии, чтобы проводить уходящий год и достойно встретить наступающий. Так какой смысл тратить их у плиты? Конечно, есть чудо-мужчины, которые, нарядившись в фартучек, готовят самостоятельно, но это исключение из правил (скорее всего — какие-то просчеты в воспитании!).

Как украсить мужчину?

По-разному мужчины и женщины подходят и к одежде для празднования Нового года. Здесь действует тот же принцип, что и при выборе подарков. Если женщины планируют заранее, во что они будут одеты, как причесаны, какой будет макияж и так далее, то мужчины откладывают все на последний момент. В этот последний момент хватается то, что оказывается под рукой (лишь бы имело более или менее праздничный вид), и на этом большинство мужчин успокаивается.

Однако, время не стоит на месте. Пару лет назад мужчины были ошарашены новым трендом в новогодней одежде для мужчин — в моду вошли... украшения для бороды. Этот «элемент наряда» действительно стоит подготовить заранее. Ведь если мужчина решил поразить гостей огоньками в своей бороде, он должен не просто вплести в природную растительность гирлянду, но и продумать возле какой конкретно розетки ему встать. Это, конечно, шутка. Гирлянды для бороды, как правило, снабжены блоком питания на батарейках. Так что думать опять ни о чем не придется...