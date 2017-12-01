→ Байки, сонеты Миллион на ёлке В прошлом году предновогодняя суета в столице полуострова была накалена возмущённой общественностью, узнавшей, насколько дорого обошлось городу праздничное оформление. Тогда администрация Симферополя приобрела 24-метровую искусственную ель. Вместе с новогодним деревом власти купили новые украшения, праздничные световые гирлянды и конструкции. И общая стоимость новогоднего комплекта составила около 7 млн руб., что и вызвало то самое возмущение. Впрочем, справедливое. И отрадно, что в этом году городские власти прислушались-таки к здравому смыслу. А именно, администрация Симферополя сэкономила 1 млн рублей на установке главной городской ёлки и световых украшений в центре столицы. В частности, об этом сообщил глава администрации Игорь Лукашёв. «Подготовка к Новому году бюджету ничего не стоила. Мы сделали все подключения и установку за счет собственных средств. Все делали наши сотрудники, мы не платили сторонним организациям. Когда мы сделали запрос, сколько будет стоить подготовка и установка ели, подключение, а потом ее уборка, – нам показали миллион. Мы сделали все своими силами и сэкономили эти деньги», – констатировал Лукашёв. Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 462 от 29 декабря 2017 года Еще статьи: Новогодний объектив Несвободный рынок Предновогодние заботы А в остальном, прекрасная маркиза... Приведение в чувство Просмотров: 276 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:36