Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
«Карательная экспедиция» для Керчи
Игра без правил
Говорят, что... уничтожается история, а ...
Стройка любой ценой, или Напрасно ли шум ...
Говорят, что... общественные места «мини ...
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
Байки, сонеты

Миллион на ёлке

В прошлом году предновогодняя суета в столице полуострова была накалена возмущённой общественностью, узнавшей, насколько дорого обошлось городу праздничное оформление. Тогда администрация Симферополя приобрела 24-метровую искусственную ель. Вместе с новогодним деревом власти купили новые украшения, праздничные световые гирлянды и конструкции. И общая стоимость новогоднего комплекта составила около 7 млн руб., что и вызвало то самое возмущение. Впрочем, справедливое. И отрадно, что в этом году городские власти прислушались-таки к здравому смыслу. А именно, администрация Симферополя сэкономила 1 млн рублей на установке главной городской ёлки и световых украшений в центре столицы. В частности, об этом сообщил глава администрации Игорь Лукашёв. «Подготовка к Новому году бюджету ничего не стоила. Мы сделали все подключения и установку за счет собственных средств. Все делали наши сотрудники, мы не платили сторонним организациям. Когда мы сделали запрос, сколько будет стоить подготовка и установка ели, подключение, а потом ее уборка, – нам показали миллион. Мы сделали все своими силами и сэкономили эти деньги», – констатировал Лукашёв.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 462 от 29 декабря 2017 года

Еще статьи:
Просмотров: 276 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:36

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Декабрь 2017 (88)
Ноябрь 2017 (85)
Октябрь 2017 (93)
Сентябрь 2017 (87)
Август 2017 (96)
Июль 2017 (88)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru