Сказано — сделано

Подводим итоги некоторых важных обещаний и реальных дел 2017 года

Очередной год подошел к концу. Устами чиновников он сулил нам многое. Однако сбылось, как водится, далеко не всё. В специальном обзоре «Крымский ТелеграфЪ» вспоминает обещания республиканских властей, данные в начале года, и анализирует, какие из них им удалось выполнить, а о каких предпочли забыть.

Самострои

Из года в год крымское правительство объявляет войну незаконному строительству на полуострове, но уже начинает казаться, что шалманы непобедимы. Конечно, в этом году властям удалось добиться определённого успеха. Например, очистить, наконец, плато Ай-Петри. А вот побережье по-прежнему пестрит самостроями. Тем не менее должностные лица сдаваться не намерены.

В бюджет на 2018 год заложено около 1,5 млрд руб. на снос объектов самовольного строительства. Кроме того, летом вступил в силу закон о создании в Крыму зон с особой архитектурно-планировочной организацией территории, который даст чиновникам возможность сносить здания, построенные с нарушениями (в том числе украинских) нормативов. Документ также вводит штрафные санкции за отступление от норм строительства в границах архитектурно-планировочных зон, размер которых варьируется от 3 тыс. до 1 млн руб. Есть надежда, что благодаря принятым мерам в следующем году проблема самостроев в Крыму всё-таки будет решена раз и навсегда.

Медицинский центр

В сентябре прошлого года власти пообещали крымчанам создать многофункциональный медицинский центр. И действительно: на 11-м километре Московского шоссе вовсю идёт строительство нового объекта. Напомним, что он включён в федеральную целевую программу развития полуострова. Стоимость центра (вместе с проектно-изыскательскими и строительно-монтажными работами) составляет 9 млрд руб. Объект планируется сдать в эксплуатацию в декабре 2019 года.

Строящийся 12-этажный медицинский центр будет включать в себя больницу на 734 койко-места и поликлинику на 250 посещений в смену с возможностью оказания хирургической и терапевтической помощи для детей и взрослых. В здании планируется разместить 16 отделений, в том числе лучевой диагностики. Медцентр будет оборудован вертолётной площадкой для санавиации.

Дорога Дубки — Левадки

Несмотря на то что строительство новой трассы планировалось закончить к концу этого года, сроки завершения проекта пришлось сдвинуть на август 2018-го. Причиной тому послужили затянувшаяся экспертиза проектных документов, а также погодные условия, не позволившие вовремя закончить земляные работы.

В общем, в августе подрядчик сообщил, что строительство дороги Дубки — Левадки выполнено приблизительно на 25%, а к концу этого года под асфальт было заведено лишь около 4 км новой магистрали (из 9 запланированных). Остаётся надеяться, что новые сроки будут соблюдены, и Симферополь наконец получит объездное транспортное кольцо вокруг города, призванное разгрузить столичные улицы и хотя бы отчасти решить проблему пробок.

Генеральные планы

До конца уходящего года специалисты Министерства строительства и архитектуры РК обещали завершить затянувшийся процесс разработки градостроительной документации для крымских муниципалитетов. Отсутствие этих документов снижает и без того сомнительную инвестиционную привлекательность полуострова, тормозит многие процессы, связанные с развитием городов. Разработку генпланов, как вы помните, доверили ведущим градостроительным институтам с материка.

И что же? На сегодняшний день готовность муниципальных генпланов Крыма составляет лишь 20–25%. И даже там, где градостроительная документация вроде бы уже была создана, её по разным причинам неизбежно отправляли на доработку. И как надолго затянется этот процесс, остаётся лишь догадываться.

Что касается Симферополя, то городской совет принял генеральный план ещё в конце августа 2016 года. С тех пор, однако, документ регулярно переживает корректировки и окончательного вида так и не приобрёл. «Думаю, к лету мы утвердим изменённый генеральный план, — прокомментировал ситуацию Игорь Лукашёв. — Причина, по которой понадобились изменения, состоит в том, что было изъято много зелёных зон и раскидано по частным объектам. Нужно теперь вернуть зелёные зоны. Кроме того, необходимо, чтобы генеральный план соответствовал проектам застройки. Мы должны понимать, где у нас будет расширение дорог, где промзона и так далее».

Игорная зона

В уже ушедшем году планировалось начать строительно-монтажные работы на территории будущей крымской игорной зоны. Как вы помните, ещё прошлым летом были определены границы объекта: в пределах территории санатория «Жемчужина» в посёлке Гаспра (Большая Ялта). Реализацию проекта взял на себя некий российский инвестор, имя которого держится в тайне из-за санкций. Но время идёт, а ни о каких реальных действиях в направлении создания игорной зоны даже речи нет.

По словам бывшего министра экономического развития РК Андрея Мельникова, вся подготовительная работа республикой уже сделана, необходимые документы направлены в федеральное правительство и ждут подписания. «Уже выделено несколько десятков гектаров земли для создания инфраструктуры под игорный бизнес, — сообщил экс глава Минэкономразвития. — Будет определён оператор игорной зоны, созданы туристические и гостиничные объекты. Мы уверены, что она станет некой точкой притяжения, вокруг которой можно возвести продвинутую инфраструктуру. Это наша основная задача. Очевидно, что республика будет получать доход не столько от азартных игр, сколько от гостиничных комплексов, ресторанов, магазинов, которые сформируются вокруг ядра игорной зоны».

Если же говорить о сроках воплощения всех этих дивных планов в жизнь, то теперь они определены началом работы Крымского моста. Нынешняя сложная логистика, из-за которой очень проблематично и дорого доставлять стройматериалы с материка, и есть причина, что тормозит запуск проекта. Соответственно, застройка игорной зоны и создание соответствующей инфраструктуры начнётся не раньше декабря будущего года.

«Новый Свет»

В начале года крымское правительство объявило о намерении передать знаменитый завод шампанских вин «Новый Свет» из государственной собственности в частную. Эта новость вызвала широкий общественный резонанс. Противники продажи легендарного предприятия говорили о том, что частник не сможет поддерживать качество продукции на должном уровне и доведёт производство до банкротства. Сторонники, в свою очередь, пророчили заводу ренессанс в частных руках, поскольку бюджету содержать предприятие уже давно не по силам. Однако, поскольку покупатель долгое время не находился, страсти вокруг «Нового Света» улеглись.

Тем не менее власти всё же выполнили обещание и завод был продан компании «Южный проект» из Санкт-Петербурга за 1,5 млрд руб. (при стартовой цене 1,496 млрд — то есть торгов, по сути, как таковых и не было). Новый собственник — дочерняя фирма банка «Россия», которая занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Как перемена владельца отразится на работе предприятия, станет ясно уже в новом году.

Мусороперерабатывающий завод

«Отходов скопилось очень много. По нашим данным, порядка 60 млн кубометров накопилось на территории республики, — говорил в свое время министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев. — Необходимо строить мусороперерабатывающий завод на ЮБК. Есть современные технологии, основанные на применении плазменной термической струи. От мусора буквально ничего не остаётся. Процент отходов — около 7%. В этом году, я думаю, проект будет реализован».

Причин не реализовать вроде как и не было: площадка под строительство завода, по словам министра, уже давно определена, а в 2017 году нашёлся, наконец, и источник финансирования в лице частного инвестора. Однако время шло, периодически менялось предполагаемое место расположения объекта, но так ожидаемое предприятие в Крыму не появилось.

В конечном итоге правительство республики и вовсе отказалось от идеи создания на полуострове мусороперерабатывающего завода, отдав предпочтение мусоросортировочному варианту. Однако и его так и не начали воплощать в жизнь. По всей видимости, многообещающий инвестор куда-то исчез.

Артипарк

Ожидалось, что в этом году будет сдана в эксплуатацию первая очередь крупнейшего комплексного парка развлечений в Крыму — «Артипарка» в Евпатории. Заявленный проект поражал размахом: парк водных развлечений с аттракционами, диснейленд, гостиничный комплекс на 80 номеров, работающий по системе all inclusive, а также жилой посёлок на пятьдесят коттеджей. Проходимость «Артипарка» прогнозировалась на уровне тридцати тысяч посетителей ежедневно.

В списке инвестпроектов, реализуемых на территории республики, парк числится в разделе «Приоритетные, перспективные и ключевые, имеющие стратегическое значение для социально-экономического развития Крыма». Очевидно, что для этой категории предусмотрена зелёная улица и никаких административных препон он, по идее, встретить не должен был. Однако год на исходе, а никакого намёка на парк в Евпатории так и не появилось. Что ж, срок реализации проекта, заявленный инвестором, — до конца 2018 года. Может, ещё успеется?

Приют для животных

В 2017 году в Симферополе должны были начать строительство приюта и ветеринарной клиники для бездомных животных. Проект является частью специальной муниципальной программы. К сожалению, так называемый документальный период растянулся на весь год и к строительству приступить не успели.

Тем не менее, уверяют городские власти, от задуманного никто не отказывается: проект строительства приюта уже разработан и передан для проведения экспертизы. «Следующий этап — конкурсные процедуры, по окончании которых будет подписан контракт с подрядной организацией и начаты строительные работы», — сообщил глава горадминистрации Игорь Лукашёв.