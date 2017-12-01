Гулять так гулять!

Программа новогодних и рождественских каникул на полуострове

Симферополь

29. 12. 2017

18:00 — Новогодняя концертная программа «Праздник к нам приходит» (с участием студии эстрадного вокала, цирковой студии, театральной студии и любительского объединения народной песни «Поющие сердца») (МБУК «ЦЭИ», ул. Пушкина, 19/11).

31. 12. 2017 — 01. 01. 2018

23:00-03:00 — Празднование Нового года (Площадь им. Ленина).

07. 01. 2018

11:00 — Фестиваль «Рождественские сказки», где на профессиональной сцене соберутся лучшие крымские коллективы, а также гости из Краснодара, Беларуси. По информации организаторов, оценивать юные таланты будет международное жюри, в состав которого входят деятели культуры и искусства, заслуженные артисты, журналисты-международники. При содействии Министерства образования, науки и молодежи (Дом культуры профсоюзов, ул. Киевская, 115).

12:00 — Открытие Рождественского вертепа (площадь им. Ленина).

09. 01. 2018

16:00 — Спектакль для детей «Рождественские апельсины» театральной студии «Данко» (МБУК «ЦЭИ», ул. Пушкина, 19/11).

10. 01. 2018

15:30 — Развлекательно-игровая программа для участников клубных формирований «Рождественская сказка» (МБУК «КДЦ» им. Шевченко, ул. Репина, 66).

12. 01. 2018

12:00 — Театрализованная программа с участием арт-студий центра «Счастливого Рождества» (МБУК «ЦЭИ», ул. Пушкина, 19/11).

Севастополь

31. 12. 2017 — 01. 01. 2018

14:00-02:00 — Праздничная программа «Встреча Нового года» (площадь Нахимова). В праздничной программе: выступление молодежных творческих коллективов и приглашенных артистов, поздравление с наступающим Новым годом от руководителей города и обращение президента РФ В. В. Путина, а также проведение дискотеки. 21:00 — начало новогодней ночи, которая пройдёт в стиле XIX века. На пл. Нахимова развернётся театрализованное действо с гусарами, дамами и купцами. Они будут взрывать петарды, а бабы с леденцами бесплатно раздавать сладости за прочитанное стихотворение. Артиллерист с пушкой и солдаты с ружьями будут стрелять каждый час, отсчитывая время до Нового года. Также будет полевой лагерь времён Крымской войны с кострами и фотозона с тантамаресками в виде старинных открыток. Кроме того, будут организованы различные развлечения, такие как чеканка монет, бои мешками на бревне, перетягивание каната и другие.

06. 01. 2018

12:00 — Губернаторская рождественская ёлка для детей льготных категорий семей города Севастополя. В фойе второго этажа будут представлены тематические экспозиции «Праздник Рождества», пройдут мастер-классы, викторины, игровые программы. Артисты центра проведут для детей тематическую конкурсно-игровую театрализованную программу и покажут новогоднюю сказку (Государственное бюджетное учреждение культуры «Культурный информационный центр», ул. Павла Корчагина, 1).

07. 01. 2018

Традиционный крестный ход по центру города. Маршрут общегородского шествия остается неизменным вот уже 14 лет: процессия от ворот Покровского собора следует к главной площади города, где проходят молебен и соборная молитва.

Керчь

31. 12. 2017 — 01.01. 2018

23:00-03:00 — Театрализованное представление от Деда Мороза и Снегурочки, работа аниматоров, новогоднее поздравление руководства города, прямая трансляция новогоднего обращения президента РФ, иллюзион-шоу, выступление кавер-группы (пл. Ленина).

02. 01. 2018, 03. 01. 2018, 04. 01. 2018, 05. 01. 2018, 06. 01. 2018

17:00-20:00 — Работа праздничного комплекса «Новогодний городок» и «Рождественский вертеп». Конкурсно-развлекательная программа «Новогоднее караоке». Концертные программы творческих коллективов города (пл. Ленина; площадка возле детской школы искусств им. Р. Сердюка).

07. 01. 2018

17:00-20:00 — Театрализованное представление на библейский сюжет. Рождественская концертная программа фольклорного ансамбля. Шоу ходулистов, мимы, живые статуи, файер-шоу. Раздуватели огня, шоу мимов, битва диджеев, работа аниматоров. Работа праздничного комплекса «Новогодний городок» (пл. Ленина).

04. 01. 2018, 05. 01. 2018, 06. 01. 2018

Мыльное шоу. Театрализованное представление «Бременские музыканты». Вручение рождественских подарков (ДК «Корабел», ул. С. Орджоникидзе, 88).

Большая Ялта

29. 12. 2017

11:00, 13:00, 15:00 — Новогодняя сказка «Приключения оловянного солдатика и город Новый Год» (Симеизский поселковый клуб, пгт Симеиз, ул. Советская, 48)

30. 12. 2017

12:00 — Новогоднее представление для детей «Новогодние чудеса» (Никитский центр культуры, г. Ялта, пгт Никита, 12)

15:00 — Новогодний праздник. Конкурс рисунка. Концерт. Игры. (Форосский поселковый клуб, пгт Форос, ул. Космонавтов, 4)

31. 12. 2017 — 01. 01. 2018

22:00-02:00 — Новогодняя ночь на набережной (г. Ялта, набережная, сцена в районе круглого фонтана).

01. 01. 2018 — 03. 01. 2018

13:00-16:00 — Мастер-классы для детей. Катание детей на санках на колесах (г. Ялта, набережная, район круглого фонтана).

14:00 — Детские игровые программы — студия «Поле Чудес» (г. Ялта, набережная, район круглого фонтана).

16:00 — Караоке-турнир «Новогодняя песня» (г. Ялта, набережная, район круглого фонтана).

18:00 — Концертные программы с участием кавер-групп (г. Ялта, набережная, район круглого фонтана).

02. 01. 2018

13:00 — Творческий конкурс «Дед Мороз — Красный Нос» (г. Ялта, набережная, район круглого фонтана).

01. 01. 2018

13:00 — Праздник новогодней ёлки для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Новогодняя сказка» (Клуб поселка Голубой Залив, п. Голубой Залив, ул. Ароматная, 6).

18:00 — Развлекательная программа для детей, (пгт Форос, Форосский сквер, ул. Космонавтов, 3).

02. 01. 2018 — 04. 01. 2018

11:00 — Развлекательно-игровая программа «Новогодние приключения» (Симеизский поселковый клуб, пгт Симеиз, ул. Советская, 48).

12:00, 15:00 — Театр — детям. Представление «Смешная королева» (Ялтинский театр им. Чехова, ул. Екатерининская, 13).

02. 01. 2018

17:00 — Праздник новогодней ёлки для подростков и молодежи поселка (Клуб поселка Голубой Залив, п. Голубой Залив, ул. Ароматная, 6).

05. 01. 2018

12:00; 15:00 — Театр — детям. Представление. «Сказка волшебного леса» (Ялтинский театр им. Чехова, ул. Екатерининская, 13).

06. 01. 2018

12:00; 15:00 — Театр — детям. Сказка «Снежная королева» (Ялтинский театр им. Чехова, ул. Екатерининская, 13).

16:00 — Конкурс рождественских колядок и костюмов (Клуб поселка Голубой Залив, п. Голубой Залив, ул. Ароматная, 6).

19:00 — Концерт творческих коллективов Алупкинского городского центра культуры, посвященный Рождеству Христову (санаторий «Дюльбер», пгт Кореиз, Алупкинское шоссе, 19).

07. 01. 2018

11:00 — Х Рождественский фестиваль «Чудо обыкновенное» для детей и молодежи с ограниченными возможностями (Ялтинский театр им. Чехова, ул. Екатерининская, 13).

13:00 — Рождественское представление «Христос родился не в богатом доме, а в хлеву на соломе!» (Клуб поселка Голубой Залив, п. Голубой Залив, ул. Ароматная, 6).

13:00 — Рождественское представление «Ангел Рождества» от Воскресной школы п. Олива (Клуб поселка Олива, п. Олива, ул. Октябрьская, 4).

07. 01. 2018 — 09. 01. 2018

11:00 — Анимационная развлекательно-игровая программа для всей семьи (Симеизский поселковый клуб, пгт Симеиз, ул. Советская, 48).

08. 01. 2018

14:00 — Концерт «С Рождеством Христовым!» (гурзуфский Дом культуры, пгт Гурзуф, ул. Артековская, 12).

Евпатория

31. 12. 2017

22:00-03:00 — Праздничные мероприятия: конкурсы и выступления творческих коллективов (Театральная площадь).

01. 01. 2018

01:00 — Празднование наступления Нового года на свежем воздухе. В программе веселые развлечения, интересные конкурсы, зажигательные танцы и хороводы вокруг елочки, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, а также символа 2018 года — Собаки. Все активные участники получат подарки. Кроме того, состоится конкурс на самый оригинальный новогодний костюм. Украсят праздник салют и дискотека (пгт Мирный, ул Сырникова, 25а).

11:00 — Тематический вечер «Традиции празднования Нового года народами Крыма». В вечере примут участие учащиеся и преподаватели Евпаторийской детской школы искусств с известными русскими песнями, также выступят творческие коллективы национально-культурных автономий города — крымских татар, греков, караимов. Сотрудники музея познакомят гостей с историей, традициями и особенностями празднования Нового года народами, проживающими в Крыму и Евпатории (ул. Дувановская, 11).

06. 01. 2018

11:00 — Тематический вечер «Рождественские праздники и обряды». Сотрудники музея расскажут о рождественских традициях народов Крыма, об особенностях и истории празднования православного и католического Рождества в Крыму. С рождественской программой выступят учащиеся и преподаватели Евпаторийской школы искусств (ул. Дувановская, 11).

08. 01. 2018

12:00 — Рождественский фестиваль. В программе: концерт воскресных школ Евпаторийского благочиния и творческих коллективов города; благотворительная моментальная лотерея; выставка детских творческих работ (школа искусств Демышева).

Феодосия

29. 12. 2017

13:00 — Исторический экскурс «История появления новогодней игрушки» (Городская библиотека, ул. Горького, 42).

17:00 — Концертная программа творческих коллективов ЦДТ «Зимние узоры» (МБУК «Феодосийский городской Дом культуры МОГОФРК», большой зал).

30. 12. 2017

13:00 — Подведение итогов конкурса рисунка для Деда Мороза и Снегурочки (МБУК «Дом культуры пгт Щебетовка МОГОФРК»).

16:00 — Большой театрализованный отчётный концерт творческих коллективов ДК (Зрительный зал МБУК «Дворец культуры „Бриз“ пгт Приморский МОГОФРК»).

17:00 — Новогодняя дискотека для старшеклассников (МБУК «Феодосийский городской Дом культуры МОГОФРК», большой зал).

18:00 — Молодежный вечер (МБУК «Насыпновский центр культуры и досуга МОГОФРК» Филиал № 2, с. Подгорное).

31. 12. 2017

10:00 — Театрализованное открытие рождественского вертепа при храме Во Имя Святой Троицы села Берегового — «Радость Рождества» (с. Береговое, храм Во Имя Святой Троицы).

16:00 — Новогодний праздник для детей (МБУК «Насыпновский центр культуры и досуга МОГОФРК» Филиал № 3, с. Виноградное).

18:00 — Новогодний огонек (МБУК «Насыпновский центр культуры и досуга МОГОФРК» Филиал № 3, с. Виноградное).

20:00 — Новогодняя дискотека. Встреча Нового года (Филиал в с. Наниково «Коктебельский Дом культуры „Юбилейный“ МОГОФРК»).

31. 12. 2017 — 01. 01. 2018

22:00-01:00 — Радиоконцерт веселой музыки «Новогодний калейдоскоп».

01:00-04:00 — Развлекательная программа «Новый год в Орджо» (площадь перед МБУК «Дом культуры пгт Орджоникидзе МОГОФРК»).

23:00-03:00 — Новогоднее представление «Пусть всем повезет, или О чем говорит Новый год» (Привокзальная площадь, г. Феодосия).

01:00-03:00 — Праздничная развлекательная программа «Новый год в Береговом».