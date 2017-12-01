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Бюджет принят, но вызов брошен

Как правительство и депутаты Севастополя снова вышли на тропу войны

Завершение 2017 года и для исполнительной, и для законодательной власти Севастополя получилось драматичным. Правительство и Заксобрание города-героя устроили последнюю битыу года — «битву за бюджет» (о начале «битвы» мы рассказывали в газете «Крымский ТелеграфЪ» No 460). В итоге, хоть бюджет на котором настаивал губернатор Дмитрий Овсянников, приняли, но вышел скандал и как дальше будут развиваться отношения между двумя ветвями власти в городе — вопрос. Хотя прогнозы есть: плохо будут развиваться...

Что стоит за цифрами

В публичную плоскость конфликт из-за принятия бюджета вышел около двух недель назад, когда правительство Севастополя представило депутатам соответствующий проект. При этом, в рамках одного заседания парламентариям было предложено рассмотреть, утвердить и принять и оставшиеся «под занавес года» годовые финансовые документы, и бюджет на 2018-20 гг. Депутаты аргументированно не захотели (главная причина — нехватка времени на рассмотрение важного документа и нарушения регламента) и началось... Тогда решено было перенести принятие документов на следующее заседание, затем ещё раз. И вот, наконец, с третьей попытки, бюджет принят. Правительство «дожало» Заксобрание, 18 депутатов проголосовали «за». При этом, на 33 миллиона рублей оказалось сокращено финансирование аппарата Заксобрания и местной Контрольно-счетной палаты. На первый взгляд — победа за «командой Овсянникова», хотя это не совсем так...

Но, прежде чем рассказать об интригах процесса, скажем несколько слов о самом финансовом документе, спровоцировавшим очередной громкий скандал в городе-герое. Итак. Общий объём доходов городского бюджета в 2018–2020 годах составит более 116 млрд. руб, расходов же — более 123 млрд. руб. Бюджет дефицитный. Расходная часть бюджета Севастополя-2018 — 39 млрд. руб. Почти 45% расходов (17,8 млрд. руб) в 2018 году пойдут строительство и ремонт зданий, дорог и городской инфраструктуры: это почти на 1,8 млрд. больше, чем в 2017 году. Из них 5 млрд. руб потратят на строительство объектов социальной сферы, что на 1,1 млрд. больше, чем было выделено в этом году. Объекты федеральной целевой программы (ФЦП) в 2018 году получат средства в объеме 11,5 млрд. руб. При этом, приоритетные статьи: севастопольские участки федеральной трассы «Таврида», дорога в Камышовую бухту, объекты здравоохранения, культуры и образования.

Главная интрига

Но какова же главная интрига? Дело в том, что проект, внесённый губернатором Дмитрием Овсянниковым, резко сократил финансирование аппарата заксобрания и контрольно—счётной палаты Севастополя. И со стороны правительства началось. Как сообщали местные общественники и депутаты, серьёзное «информационное давление», мол, заксобрание тормозит принятие бюджета из-за этого вопроса. Шкурный интерес, дескать.

И парламентарии были вынуждены пойти на крайний шаг, чтобы принять для города крайне важный трёхлетний бюджет и при этом сохранить независимость и паритет органов государственной власти и надзора в Севастополе (чтобы пресечь попытку контролировать заксобрание и КСП со стороны правительства Севастополя): часть депутатов отказалась от зарплаты ради сохранения Заксобрания как независимого и работоспособного органа власти. А именно: Заксобрание приняло в первом чтении законопроект, уменьшающий число депутатов, работающих на платной основе. Предложили исключить из числа получающих зарплату депутатов вице-спикера, а также глав шести комитетов и комиссий, и тем самым сохранить финансирование оплаты труда 109 сотрудников аппарата заксобрания. «За — 21, против один депутат, воздержавшихся нет, решение принято», — огласила результаты голосования в первом чтении спикер Заксобрания Екатерина Алтабаева. Поправки в этот законопроект планируется рассмотреть на первом в 2018 году заседании парламента. Тогда же, похоже, продолжатся «разборки» между исполнительной и законодательной ветвями местной власти. И здесь же уместно привести ещё одну реплику, намекающую на вектор дальнейшего развития событий.

Александр Кулагин, заместитель председателя заксобрания Севастополя:

«Сокращение финансирования этих двух органов является прямым вмешательством в их деятельность и нарушает принципы их функционирования, важнейшим из которых является независимость. Кроме этого, это прямо противоречит федеральному законодательству и законодательству города Севастополя. Несогласование плана контрольной деятельности со стороны губернатора города Севастополя, заявление о желании переформатировать устройство контрольно—счётной палаты является угрозой установленным Конституцией принципам взаимодействия органов государственной власти и риском бесконтрольной деятельности исполнительной власти».

Александр МИСЬ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 462 от 29 декабря 2017 года

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Просмотров: 122 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:55

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