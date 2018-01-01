Мы рассказываем, они – реагируют

Некоторые итоги 2017 года: по следам наших материалов

За минувший, 2017 год в местном информпространстве появилось немало актуальных тем. На многие из насущных социальных вопросов редакция старалась оперативно реагировать. Итогом становились материалы, рассказывающие о тех или иных проблемах общества, конкретных проблемах отдельных людей, которые можно назвать типичными, говорили и о чиновничьих «проделках». Также итогом становилось и то, что те, кто должен исправлять социальные недостатки, тоже реагировали

Приоритет — борьба с коррупцией

В этом году редакция «Крымского Телеграфа» вновь удостоилась быть лауреатом ежегодной премии «Журналист года» и вновь в номинации «Лучшее освещение темы борьбы с коррупцией». На этот раз — за цикл публикаций, посвящённый борьбе общественности с застройкой Южнобережья, в частности, в районе горы Кошки и Лименской долины. Мы публиковали материалы наших журналистов на эту тему несколько раз.

Началось с того, что в редакцию обратились представители общественности, обеспокоенные тем, что в ближайшее время склоны Лименской долины возле Симеиза могут превратиться в очередную стройплощадку, где будет возводиться элитное жилье. А в лесной чаще местами появился строительный забор...

«Крымский ТелеграфЪ» и прежде не раз поднимал тему застройки Лименской долины и вырубки краснокнижных деревьев, но очередное обращение общественников и внимание нашей газеты к проблеме вызвало резонанс, докатившийся до Москвы. Затем ялтинские власти дали обещание наказать виновных и изъять участки, но сотрудники профильного министерства стали разводить руками: мол, не могут найти нарушителей. В то же время в генплане Ялты появились новые границы горы Кошки...

Затем были выявлены махинации, которые происходили ещё в украинскую бытность, — массовое выделение участков привело к сокращению парковых и природоохранных зон. Однако расхлебывать то, что натворили чиновники тогда, приходится сейчас.

Далее последовали новые подробности, которые открылись в процессе расследования этой скандальной истории, они шокируют лёгкостью, с которой местные чиновники перерисовывали границы посёлка, отрезали природоохранные зоны ради продажи уникальных территорий, а представители контролирующих органов лишь наблюдали за масштабным дерибаном прибрежной земли, ведь попутно получали участки и сами...

На данном этапе можно считать, что проблема на контроле, что она если ещё и не решена в полном объеме, но уже не носит признаков ухудшения. В частности, в рамках нового генерального плана есть реализация предложения по Симеизу, по Лименской долине — создание так называемых ООПТ — особо охраняемых природных территорий. И это, как считается, может стать панацеей на данном этапе.

Только недавно

Кроме «южнобережных дел», темами для нашей работы становились, конечно, и многие другие волнующие крымчан проблемы, и на многие из них также отреагировали в соответствующих структурах, что отрадно. Этих тем много и мы решили напомнить лишь несколько, относительно свежих.

Чиновничий произвол

Знаменитая фраза президента «Хватит кошмарить бизнес!» уже фактически успела стать крылатой. Во исполнение призыва главы государства власти, как федеральные, так и на местах, стараются облегчить жизнь малого и среднего предпринимателя. Однако время от времени всё-таки случаются эпизоды, показывающие, что до цивилизованного взаимодействия чиновников с коммерсантами в нашей стране ещё далеко.

Своё, родное

Далёкая страна, экзотический и баснословно богатый мужчина, русская девушка в поисках своего женского счастья — просто сказочный сюжет. К сожалению, романтическая составляющая рано или поздно иссякает и недавним героям идиллии приходится иметь дело с безжалостной действительностью и бездушной бюрократической машиной. На эту тему часто снимают фильмы и пишут книги, но, оказывается, действующие лица подобных сюжетов живут и среди нас. Жительница Ялты борется за право оставить сына в Крыму.

Антисоциальный лифт

Крымчане постепенно учатся грамотному и цивилизованному взаимодействию с управляющими компаниями, однако всё ещё с досадной регулярностью возникают ситуации, когда состояние дома на грани кризисного, а ответственная за это организация просто продолжает собирать с жильцов деньги, не принимая никаких мер и не реагируя на законные жалобы.

Уже не впервые еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» обращается к теме обслуживания лифтов в крымских многоэтажках. На этот раз внимание журналистов привлекла Гаспра. Вернее, лифтовые проблемы этого населённого пункта.