Декоративные посты и ведомства

Кто мешает развитию региона?

Квалифицированные и надёжные кадры среди должностных лиц в Крыму, судя по всему, по-прежнему в большом дефиците. И именно это является корнем большинства проблем, которые правительству республики не удаётся решить из года в год. На очередном заседании Совета министров чиновники выявили недочёты в своей работе и запланировали несколько интересных проектов на будущий год.

Не успели потратить

В уходящем году Крым, к сожалению, не смог освоить всех денег, положенных республике в рамках федеральной целевой программы развития. К сожалению, поскольку то, что не было потрачено, придётся вернуть в государственную казну, в будущем дотации, направляемые в Крым, скорей всего, будут урезаны. Как вы помните, в прошлом году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уже издавал указ о сокращении расходов на Крым в рамках ФЦП. Не ровен час, подобные меры будут приняты правительством страны и в 2018-м.

Процент неосвоенных средств, в сущности, не такой уж большой — около 11%. В денежном эквиваленте это примерно 5,5 млрд руб. (из 53 млрд выделенных). При этом глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркнул, что по некоторым объектам, включённым в федеральную программу, до сих пор нет ясности: какой объём работ успел выполнить подрядчик. «Крымский ТелеграфЪ», кстати, недавно писал о некоторых из таких участников ФЦП.

По мнению премьер-министра республики, у неисполнения программы были как субъективные, так и объективные причины. Среди последних Сергей Аксёнов упомянул некоего жалобщика в Москве, который регулярно подвергает сомнению важность и актуальность выставляемых на торги объектов. То есть, скажем, объявляет республика тендер на реализацию проекта, предусмотренного программой, а недоброжелатель искусственно затягивает его проведение либо вовсе ставит под угрозу срыва. При этом, что характерно, сам жалобщик даже не является участником торгов. «Скорее всего, это заказная ситуация — инструмент непорядочных подрядчиков», — заключил глава крымского правительства. Единственный выход из сложившейся ситуации, по мнению Аксёнова, — внести определённые изменения в федеральное законодательство. Например, принять норматив, позволяющий обжаловать действия государственного заказчика исключительно участникам торгов.

Что же касается субъективных причин, то к ним премьер отнёс, прежде всего, качество работы местных должностных лиц. По этому поводу, пообещал Сергей Аксёнов, будут сделаны выводы и приняты соответствующие меры.

Номинальные предприятия

С исключительно позитивным выступлением в рамках заседания выступил министр строительства и архитектуры РК Сергей Кононов. Он сообщил, что в 2017 году темпы роста строительства в Крыму стали рекордными по стране.

Сергей Кононов:

«В этом году фиксируется не только устойчивый, но и значительный темп роста. Если в 2016-м он составил 177% по отношению к уровню 2015 года, то фиксируемый в текущем году показатель является рекордным по всей России. Объём выполненных работ по строительству на ноябрь составил более 32 млрд руб. — 324% к аналогичному периоду прошлого года».

Сколько это в метраже жилой площади, министр, увы, не уточнил. Но интересно другое: ни в радужном отчёте Сергея Кононова, ни в представленных им планах по застройке полуострова в ближайшем будущем не фигурировали профильные государственные предприятия. На это тут же обратил внимание глава правительства.

Сергей Аксёнов:

«По деятельности ГУП и подведомственных предприятий Министерства строительства и архитектуры должна быть проведена проверка. Как показала практика, огромное их количество показывает КПД, близкий к нулю. При этом никаких конкретных задач и результатов деятельности предоставлено не было. В этой связи хочу понять, почему должностные лица допустили функционирование таких предприятий и не приняли управленческих решений по их оптимизации. Отдельное внимание следует уделить деятельности ГУП „Крымжелезобетон“, которое, располагая производственными мощностями и, по сути, являясь монополистом, не имеет заказов, а работники предприятия с августа сидели без заработной платы».

Кроме того, считает премьер, много вопросов вызывает деятельность таких госучреждений, подведомственных Минстрою, как Центр оценки логистики строительных материалов и Институт стратегического планирования Крыма. В последнем, кстати, по данным Антикоррупционного комитета, бойкие руководители успели присвоить больше 100 млн руб. бюджетных средств. Аксёнов потребовал провести анализ деятельности всех подотчётных министерству строительства унитарных предприятий и принять меры по их оптимизации. И, разумеется, свою оценку деятельности некоторых ГУП и их руководителей предстоит дать правоохранительным органам.

Большие планы

В ходе заседания Совет министров принял новую государственную программу, рассчитанную на период с 2018 по 2020 год, под интригующим названием «Информационное общество». Её главная цель — обеспечить повсеместный доступ к интернету на территории республики. Как вы помните, данная перспектива обсуждается крымским правительством уже не первый год, однако реализовать её до сих пор не получалось из-за скудного финансирования.

Теперь оно появилось (на три года программы предусмотрено 12,3 млрд руб.), и среди своих первостепенных задач чиновники видят завершение информатизации исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления. Также предусмотрены комплекс мероприятий по обеспечению безопасности функционирования информационных систем республики, развитие государственного телерадиовещания и СМИ, внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС, создание технопарка в сфере высоких технологий на территории полуострова.

Среди проектов, запланированных крымским правительством на следующий год, есть и довольно необычные. Например, в мае-июне на полуострове состоится «Крымская кругосветка» — экспедиция по историческим местам, которую возглавит известный путешественник Фёдор Конюхов. Организаторами выступают благотворительные фонды «Зелёная планета» и «Православный Крым», а также Севастопольский государственный университет. В путешествии примут участие журналисты, студенты, специалисты в области экологии, зоологии, истории и археологии. Экспедиция будет состоять из двух этапов. Первый, морской, — переход на маломерных судах вдоль побережья от Керчи до Черноморского. Второй, сухопутный, пройдёт по маршруту от Черноморского, через Симферополь, в Бахчисарайский район, где на территории Мангупа состоится заключительная конференция. По словам министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, основная цель экспедиции — популяризация историко-культурного наследия полуострова за его пределами.