Финальные аккорды года

Крымский парламент успел одобрить ряд законопроектов до начала праздников

Последняя в 2017 году сессия Государственного совета РК получилась исключительно продуктивной и насыщенной, а завершилась празднично — появлением Деда Мороза и Снегурочки. Правда даже это не смогло вывести заседание за рамки регламента: новогодние волшебники выступили в разделе повестки «Разное».

Итоги и поздравления

«К вам на сессию сегодня я спешил как никогда. С поздравленьем новогодним к вам пожаловал сюда. Целый год смотрел с вниманьем, как исполнит Госсовет избирателей заданье и с наказами пакет. Потрудились вы на славу, вам спасибо за труды. Школу строили в Фонтанах, открывали детсады. Много приняли законов очень важных для крымчан. Поддержали неимущих, многодетных и сельчан», — с таким речитативом обратился Дед Мороз к депутатам, пообещав при этом исполнить все их желания и завершив сей перфоманс тостом за транспортный переход через Керченский пролив.

Однако всё это случилось уже, так сказать, под занавес. А в ходе непосредственно предпраздничного заседания не обошлось без традиционного подведения итогов.

Владимир Константинов, председатель Государственного совета РК:

«За 2017 год нами проведено 19 заседаний, на которых было рассмотрено 367 вопросов, принято 95 законов и 167 постановлений. За этими сухими цифрами, характеризующими нашу работу, стоят усилия, направленные на улучшение жизни людей, совершенствование республиканского законодательства, обеспечение условий для более успешной работы правительства. Уверен, что со всеми этими задачами в уходящем году мы в целом справились».

Среди принятых нормативов спикер особо отметил законы о курортном сборе, о реструктуризации долгов крымских заёмщиков, о поддержке медицинских работников (прежде всего в сельской местности), о продлении сроков дачной амнистии, а также принятие бюджета республики на трёхлетний период. Кстати, по прогнозам Константинова, бюджет следующего года станет последним, в котором предусмотрен дефицит. В дальнейшем расходы и доходы казны будут окончательно сбалансированы.

В целом, считает глава Госсовета, 2018 год станет для Крыма определяющим. Во многом это будет связано с началом работы Крымского моста, после чего республика из острова снова превратится в полуостров. А главным событием наступающего года Константинов назвал выборы президента России.

Предновогодние законы

Праздничная атмосфера на заседании не помешала парламентариям принять несколько новых законов. В частности, в ходе работы сессии был одобрен законопроект, в два раза увеличивающий налоговые ставки для представителей игорного бизнеса. Также во втором чтении депутаты внесли поправки в закон об административных правонарушениях, определив штрафы за нарушение правового режима в архитектурно-планировочных зонах. Сумма взысканий составит от 3 до 5 тыс. руб. для граждан, от 25 до 50 тыс. — для должностных лиц и от 500 тыс. до 1 млн — для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Закон об архитектурно-планировочных зонах был принят в июле. Ведение в границах таких территорий любой деятельности должно быть предварительно согласовано с Советом министров республики или иным уполномоченным госорганом. При этом власти имеют право сносить постройки в границах таких зон без специального судебного решения. На данный момент определено полтора десятка архитектурно-планировочных зон в Ялте, Судаке, Коктебеле и Симферополе.

Помимо этого, парламент вернул крымчанам льготы украинского периода, касающиеся компенсации за оплату услуг ЖКХ для членов семей ветеранов Великой Отечественной войны и ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС.

Владимир Константинов:

«Согласно украинскому законодательству, меры социальной поддержки по оплате услуг ЖКХ полагались как льготнику, так и членам его семьи, с ним проживающим. Однако действующее законодательство этого не предусматривает. Проект принятого закона разработан с целью сохранения уровня предоставления мер социальной защиты, установленных законодательством, действовавшим на территории Крыма до 21 февраля 2014 года».

Итак, членам семьи, проживающим с участниками ВОВ, теперь будет предоставляться компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 75%. Такая же сумма скидки распространяется на родственников, живущих с бывшими несовершеннолетними узниками фашизма и ветеранами боевых действий (в том числе воинами-афганцами). Члены семей погибших участников ВОВ или инвалидов войны получают 50% компенсации. Родственникам участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которые стали инвалидами в ходе выполнения своих обязанностей, отныне положена льгота в объёме 100%. Принятый закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

При этом следует учитывать: указанные компенсации выплачиваются только в пределах нормативов потребления коммунальных услуг.

В новый год с новыми ценами?

Следует сказать и о планах правительства по «минимизации субъективных причин, влияющих на уровень цен на продовольственные товары, и развитие конкуренции на потребительском рынке республики». Для этого в Крыму создадут дополнительные каналы сбыта и увеличат число ярмарочных площадок для товаропроизводителей.

Во всех городах и районах уже утверждены планы работы региональных комиссий по наблюдению за порядком ценообразования с возможностью оперативного информирования территориальных органов прокуратуры в случае установления факта реализации социально значимых продовольственных товаров по завышенным ценам. Кстати, по данным Министерства промышленной политики РК, в 2017 году правительству республики за счёт рыночных механизмов удалось обеспечить стабильность цен на большую часть товаров, несмотря на отсутствие административных рычагов регулирования. А некоторые продукты даже подешевели по сравнению с прошлым годом. Хотя потребители, надо признать, этого почему-то совсем не ощутили. Может быть, пока?..