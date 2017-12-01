Театры, где живёт новогоднее настроение

«Крымский ТелеграфЪ» выяснял, на какие сказки обязательно стоит сходить всей семьёй во время январских каникул

Традиционно в честь Нового года крымские театры готовят сказочные премьеры для своих юных зрителей. Праздничное настроение начинается уже с порога, а точнее — с красиво украшенного театрального фойе, с нарядной ёлки, с весёлого представления, которое устраивают Дед Мороз и Снегурочка. Поэтому выбрать подходящий культурный досуг на рождественских каникулах — не проблема. Приятного просмотра и ярких впечатлений!

Креативный look мальчика-луковки

Безусловно, главное новогоднее настроение задают сказочные постановки Государственного академического музыкального театра РК, которые, что особенно здорово, захватывают взрослую публику ничуть не меньше, чем детскую. Они всегда очень красочные, драйвовые, стильные. И, понятное дело, дорогостоящие.

К новому, 2018 году коллектив представил сценическую версию знаменитой сказки Джанни Родари «Чиполлино» (6+), работа над которой стала дебютной для молодого художника Севы Егорова. И дебют этот, по словам главного режиссёра театра и автора инсценировки Владимира Косова, поистине успешный.

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» побывал на сдаче спектакля. Получился прямо фруктово-овощной экшн, где много эффектных и запоминающихся образов: сеньор Помидор, принц Лимон, графини Вишенки, сыщик Моркоу, наконец, мастер Виноградинка с самым оригинальным головным убором в виде винной пробки и торчащего из неё штопора...

Но, конечно, всё внимание детворы приковано к мальчишке-луковке, чей, скаламбурю, look сделали трогательно-шалопайским: салатовые гетры, кеды, джинсовая безрукавка, моднявый шейный платок...

Премьера состоялась 28 декабря, сказка продолжится до 30 декабря включительно, а затем 2, 4 и 8 января (начало в 11:00 и 14:00).

Кроме того, на каникулах детям покажут мюзиклы «Бал для Золушки» (3 января в 11:00 и 14:00) и «Снежная королева» (5 января в 14:00, 7 января в 15:00) с возрастной пометкой 6+.

Атака снежных человечков

Поздравляют детвору с Новым годом и в Крымском академическом театре кукол. Так, завтра, 30 декабря, на сцене ДОФ (ул. Пушкина, 8) в 10:00, 12:00 и 14:00 покажут сказку «Снежные человечки и солнышко» (3+). Там же 2 и 3 января коллектив порадует малышей сказкой «Морозко» (5+), затем новогодние кукольные представления переместятся на Малую сцену Горьковского театра: 4 и 5 января — «Сказка-цепочка» (3+), 6 января — «Прыгающая принцесса» (3+), 7 января — «Украинский вертеп» (12+), 8 января — «Котёнок по имени Гав» (3+). Все сказки будут начинаться в 10:00, 12:00 и 14:00.

Самая новогодняя Золушка

В Евпаторийском международном центре театрального искусства «Золотой ключик» представят премьеру музыкального шоу «Золушка» (5+) в постановке заслуженных деятелей искусств Крыма Анастасии и Андрея Пермяковых.

«Обращаясь к пьесе советского драматурга Евгения Шварца, режиссёры сохранили классические традиции всеми любимой сказки, только перенесли её действие — в канун Нового года. Получился увлекательный спектакль, полный курьёзов и метаморфоз, с живыми интересными характерами, необыкновенной красоты декорациями и костюмами, удивительной и запоминающейся музыкой и танцами», — отметили в пресс-службе театра.

Кстати, о музыке. Тексты песен специально для этой постановки написала заслуженный работник культуры Крыма Юлия Шелегова.

В уходящем году увидеть «Золушку» можно 30 декабря, а уже в наступившем, 2018-м — с 3 по 5 января (начало в 10:00 и 13:00).

Ну что, полетели?

А вот в Севастопольском академическом русском драматическом театре им. Луначарского малышей ожидает сказочный лайнер, который доставит их в страну будущего — на Летающий Остров. Собственно, премьерное новогоднее представление так и называется — «Новый год на Летающем Острове» (3+). Автор либретто — Аксинья Норманская, режиссёр-постановщик — заслуженная артистка Украины Нателла Абелева.

«Ребятам предстоит посетить фантастический бал-маскарад, победить в метеоритной схватке, поучаствовать в межпланетном рэп-баттле Деда Мороза и РобоДеда и, конечно же, научить жителей будущего хранить новогодние традиции и верить в чудеса! Увлекательная интерактивная программа завершится в зрительном зале, где отважные искатели приключений смогут отдохнуть и поучаствовать в сказке-игре «Летающий Остров», — рассказали в пресс-службе театра.

Стать участником необычного представления можно будет 31 декабря в 12:00, а также 7 и 8 января в 10:00 и 12:30.

Кроме того, в новогодние каникулы маленьких зрителей порадуют и другими сказками, премьеры которых состоялись в прошлые годы: это «Белоснежка» (2 января), «Сто поцелуев принцессы» (3 января), «Праздник с драконами» (4 января), «Волшебная лампа» (5 января), «Весёлое Рождество с привидениями» (6 января). Начало — в 10:00 и 12:30. Приглашаются дети от 3 лет.

Не оставили без внимания и взрослую публику. Для неё — премьера музыкальной комедии «Летучая мышь» (16+) в постановке молодого режиссёра из Екатеринбурга, который «увидел в этой бальной истории черты, присущие и нашему времени». Прийти на спектакль и создать поистине праздничное настроение предлагают 31 декабря в 17:00, а также 7 января в 18:30.

Детям — чудеса, родителям — «пижама»

Крымский академический русский драматический театр им. Горького для своего юного зрителя подготовил премьеру по пьесе современного драматурга-сказочника Льва Устинова — «Старомодные чудеса» (6+). Перед душевной добротой главных героев Андрея и Лизы не устоят никакие силы зла. Если хочешь спасти себя — спаси ближнего: таков лейтмотив спектакля по мнению режиссёра-постановщика заслуженного деятеля искусств АРК Юрия Хаджинова.

Сказку ещё можно успеть посмотреть завтра, 30 декабря (начало в 11:00, 13:00, 15:00), и 31 декабря (начало в 11:00, 13:00). Показы премьеры продолжатся с 2 по 8 января (в планах — по три спектакля в день).

Кроме того, для всех взрослых ценителей лёгкой драматургии театр подготовил новогодний подарок — спектакль по пьесе известного французского комедиографа Марка Камолетти «Пижама на шестерых, или Ужин по-французски» (18+) в постановке главного режиссёра заслуженного артиста Украины Юрия Фёдорова. Комедию покажут на Основной сцене 31 декабря в 18:00. О чём она? Героям, прельстившимся соблазнами супружеской измены, приходится проявлять незаурядную находчивость, чтобы найти выход из пикантной ситуации...

Добряк с другой планеты

Севастопольский театр юного зрителя ещё 9 декабря представил премьеру сказки-мюзикла «Инопланетёнок» (6+). По сюжету, этот милый добрый персонаж попадает на нашу планету, где знакомится с Котёнком и Львёнком. Несмотря на внешнюю беззащитность, трое друзей принимают смелые решения, поддерживая друг друга. Особенно нелегко им преодолевать козни злобной Грызольды...

Все желающие, кто не успел на премьеру, смогут посмотреть эту постановку режиссёра Ирины Пантелеевой и во время новогодних каникул: 30 декабря в 11:00 и 13:00, 31 декабря в 11:00, 2 января в 11:00 и 13:00, 3 января в 11:00 и 13:00, 4 января в 11:00.