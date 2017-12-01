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СоциумПроблема

Год потерь

Люди, которых лишился Крым в 2017-м

 

В уходящем году мир простился со многими выдающимися людьми, оставившими яркий след в культуре, политике, науке и спорте. Крым также не обошёлся без значительных потерь. «Крымский ТелеграфЪ» решил вспомнить о некоторых ощутимых

 

Анатолий Новиков

26 января скончался режиссёр, художественный руководитель Крымского академического русского драматического театра имени Горького Анатолий Новиков.

Пожалуй, самый известный среди крымских режиссёров, Анатолий Григорьевич родился в 1927 году в городе Константиновка Донецкой области. Профессиональное образование получил в ГИТИСе и на Высших режиссёрских курсах. В Симферополь Новиков приехал в 1972 году, будучи уже опытным режиссёром, возглавлявшим до этого театры Липецка, Брянска и Перми, и сразу стал руководителем местного драматического театра. За годы работы успел поставить более 150 спектаклей. Большинство из них — на крымской сцене.

Новиков был не только режиссёром, но и ярким актером, сыгравшим более сотни ролей. Лучшие среди них — Арбенин в «Маскараде», Воланд в «Мастере и Маргарите», Президент в спектакле «Коварство и любовь», Каренин в «Анне Карениной», Вышневский в «Доходном месте», Джерри в «Двое на качелях» и Фамусов в «Горе от ума».

Анатолий Новиков работал до последнего дня жизни: за несколько часов до смерти он репетировал новый спектакль, а за пару дней до этого сыграл сложную роль Серебрякова в пьесе «Дядя Ваня».

Михаил Радченко

27 февраля на 90-м году жизни от инсульта умер последний защитник Аджимушкая Михаил Радченко. Герой войны скончался в такси по дороге на V Всероссийскую научно-практическую конференцию «Военно-исторические чтения», проходившую в Керчи. На церемонии ему собирались вручить награду от имени главы республики.

Михаил Петрович родился в 1927 году в посёлке Аджимушкай. Война настигла мальчишку в четырнадцатилетнем возрасте. Однако несмотря на юность, он участвовал в боевых действиях наряду со взрослыми бойцами.

«Фашисты не рвались в бой, действовали проще: установили у входа в каменоломни машину, и она закачивала газ в подземелье, — вспоминал Михаил Радченко. — Люди бегали в панике, задыхались, рвались наверх, чтобы глотнуть воздуха. Там их расстреливали из пулемётов. В свою очередь советские солдаты выходили по ночам из-под земли, чтобы бить фашистов из последних сил. Десятки так и не возвратились обратно. Я ходил в разведку, стоял на дежурстве, ползал за водой — пацану это было сподручнее». К концу обороны в живых остались лишь 26 бойцов. Окончание войны Михаил Радченко встретил под Берлином, уже будучи бойцом воздушного наблюдения.

Тимофей Кураев

8 ноября был найден мёртвым в своей квартире начальник Управления Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев. Предполагаемая причина смерти — самоубийство. Накануне кончины глава УФАС находился на работе, по словам коллег, был как обычно весел и приветлив: ничто не предвещало трагедии. По факту смерти Кураева Следственный комитет РФ по Крыму возбудил уголовное дело по статье о доведении до суицида. Сейчас ведётся следствие.

Тимофей Кураев родился в 1973 году в Москве. В 1995-м окончил Московский государственный университет путей сообщения, в 1999-м — Всероссийскую академию внешней торговли. С 1996 года работал в органах внутренних дел. С 2014-го являлся начальником крымского УФАС.

За три года работы Кураева в качестве руководителя Антимонопольной службы ведомству удалось раскрыть картельный сговор нефтетрейдеров, добиться снижения цен на топливо и выявить ряд нарушений в закупочной деятельности госпредприятий.

Евгений Халайчев

17 ноября в Москве, в госпитале имени Бурденко, от отёка лёгких, на 67-м году жизни скончался глава Общественной палаты Севастополя контр-адмирал Евгений Халайчев. По словам близких, смерть наступила внезапно: в тот день Евгений Георгиевич чувствовал себя прекрасно и готовился к возвращению в Севастополь.

Глава севастопольской Общественной палаты родился в 1951 году в Армавире (Краснодарский край). В 1974-м он окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова по специальности «инженер-электромеханик». До 2008 года проходил службу на Черноморском флоте. Уволился в запас в должности помощника командующего ЧФ — начальника Севастопольского гарнизона.

Вадим Елизаров

28 мая в возрасте 67 лет ушёл из жизни основатель и художественный руководитель Севастопольского академического театра танца Вадим Елизаров. Заслуженный работник культуры, знаменитый балетмейстер умер, как и жил, на сцене: ему внезапно стало плохо во время исполнения номера на юбилейном вечере в театре Черноморского флота России. Спасти артиста не удалось.

Вадим Альбертович родился в 1949 году в Саратове. Танцами увлекался с детства: с шестилетнего возраста занимался балетом, а будучи старшеклассником освоил бальные. Став впоследствии профессиональным танцором, Елизаров успел завоевать множество профессиональных призов и званий. В Севастополе очутился в 1977 году. В 1978-м создал спортивно-танцевальный клуб «Виктория» на базе морского завода имени Орджоникидзе, а в 2000-м появился Севастопольский театр танца, который был и остаётся одним из главных символов города.

Сергей Пальчиковский

Совсем недавно, 24 декабря ушёл из жизни заслуженный работник культуры Крыма, художественный руководитель театра «75/1» Крымского университета культуры, искусств и туризма, преподаватель, театральный режиссёр, театровед и критик, журналист, известный далеко за пределами Крыма, Сергей Пальчиковский. Многим крымчанам он запомнился как автор и ведущий программ «Между прочим» и «Голевая передача».

Сергей Викторович родился в 1957 году в Симферополе. Учился на филологическом факультете Крымского государственного университета, работал учителем русского языка и литературы, преподавателем режиссерских дисциплин. В 1980 году начал работать в Крымском училище культуры в должности заведующего дневным отделением, параллельно занимаясь в Киевской лаборатории режиссёров драматических театров под руководством народного артиста СССР Сергея Данченко.

Ева ЯВЛЕНСКАЯ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 462 от 29 декабря 2017 года

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Просмотров: 171 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:31

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