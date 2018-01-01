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СпецпроектИстория

«Собачья жизнь»? Не всё так плохо...

Краткий обзор происходившего на полуострове за минувшее столетие, в годы Собаки

1922

На полуострове борются с бандитизмом, голодом и эпидемиями — последствиями только недавно завершившейся Гражданской войны. Тысячи людей пострадали от голода (умерли около 100 тысяч человек). Но летом на полуостров ринулись тысячи беспризорников с материка. Они не знали о голоде в Крыму, старались сбежать от голода у себя к морю и теплу... Однако худо-бедно налаживалось производство. В Ялте окончилась прокладка нового водопровода, а в Феодосии — канализации. В Керчи открылся техникум, а в Симферополе — областная радиостанция. Также в этом году произошло образование Союза Советских Социалистических Республик. Крымская АССР вошла в него в составе РСФСР.

1934

Год можно назвать одним из самых удачных для промышленности и развития курортной отрасли, но в сельском хозяйстве всё не слишком радостно. Несмотря на хороший урожай 1933 года, начинаются проблемы со снабжением городского населения. Тем не менее Крым награжден орденом Ленина «за успехи в деле проведения основных сельскохозяйственных работ и выполнение обязательств перед государством». Интересно, что среди рекордных показателей отмечено: засеяно 32 000 гектаров хлопка (сейчас на полуострове нет хлопковых полей). Продолжается и борьба с кулаками, а антисоветски настроенные граждане утверждали, что «коровы из личных хозяйств не могут помогать во время сева». Так в обиходе появилось новое слово с негативным оттенком — единоличники.

1946

На полуострове снова голод. Но об этом не пишут. Страна должна восстановиться после страшной войны. Жаловаться некогда. И люди держались. Работали в несколько смен. На предприятиях начинаются соцсоревнования. Заводчане и служащие, колхозники и рабочие МТС выполняли план на 200%. По всему полуострову проводятся воскресники. Люди выходят на улицы и массово озеленяют, убирают свои разрушенные города и посёлки. Открываются новые здравницы. По всему полуострову электрифицируются колхозы и совхозы. Засеиваются поля, увеличивается поголовье скота. Но в школах при этом писали на обрывках газет, на класс была одна чернильница.

1958

Снова период повсеместного развития. Главное событие года — запуск Симферопольской ГРЭС. Также массово строят жилые дома — постоянно увеличивается количество новых квартир. Также в 1958 году в круглосуточный, круглогодичный режим работы вышла Керченская железнодорожная переправа через пролив. А к Симферополю присоединились посёлки Сергеевка, Заводское, Марьино, Жигулина Роща. Появились новые жилые районы на Красной Горке, вдоль Алуштинского, Севастопольского шоссе и в других местах. Активно развивалась и Ялта. В частности, там, где раньше был пустырь, появляется знаменитый нынче Приморский парк.

1970

«Золотое время», если судить по газетным статьям того периода. Посмотреть на любую сферу — везде есть рекорды, везде достижения. Пика развития достигли сельское хозяйство (объём валовой продукции увеличился на 21%) и промышленность (51%). Даже если делать, как говорится, скидку на «глянец», социальный рост огромен. Кроме этого, растёт и численность крымчан. Проводится всесоюзная перепись населения, выявившая, что в Крымской области население после последней переписи увеличилось на 600 000 и составило 1 813 502 человека. При этом две трети населения приходится на города.

1982

В Симферополе завершилось строительство набережной вдоль Салгира. Площадь озеленения здесь составила около 40 га, а площадь благоустройства — около 70 га. Среди лучших предприятий полуострова — Симферопольский электромашиностроительный завод, а абсолютным победителем в отрасли сельского хозяйства был признан коллектив молочно-товарной фермы колхоза «Луч». Наравне с представителями других регионов крымчане удостаивались высоких наград Советского Союза за трудовые подвиги и передовые достижения в области науки и техники.

1994

Год несбывшихся надежд и обманутых ожиданий. Состоялись первые в истории полуострова президентские выборы. Их уверенно выигрывает Юрий Мешков, обещая: «Россия с нами». Но в дальнейшем крымская государственность и желанное многими воссоединение с Россией оказались «битой картой». Кроме этого, на республику наваливается засуха. В Симферополе начинаются проблемы с водой, обостряется угроза холеры. Подготовка к зиме сорвана. Всё это происходит на фоне грандиозного разгула бандитизма (сообщения о перестрелках и взрывах публикуются регулярно) и повального обнищания населения.

2006

Эпидемия птичьего гриппа: люди начали находить на улицах мёртвых ворон и голубей, пошёл падёж птицы в домашних хозяйствах, массово уничтожалось поголовье на птицеводческих предприятиях. Острой оставалась и проблема самозахватов. По данным государственной земельной инспекции, площадь самовольно захваченных земельных участков в Крыму составляла около 28 тысяч гектаров. Большинство — на Южном берегу Крыма. Не обошлось и без политического скандала. Повод — украинско-натовские учения «Си-бриз-2006». 27 мая в порт Феодосии без разрешений зашёл американский военно-транспортный корабль Adventure, но общественники и местные депутаты организовали пикетирование порта. Крымчане добились своего. Украина и Соединённые Штаты решили отменить учения.

Виктор ПОПОВСКИЙ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 462 от 29 декабря 2017 года

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Просмотров: 125 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 09:36

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