В Новый год во всеоружии

Как одеться и поесть и где запустить салют в ознаменование грядущего счастья

Сервировка по теме

Сервировка стола должна отражать олицетворяющие символы Нового года. Для этого нужно соблюдать не только цветовую гамму, но и другие нюансы.

При украшении стола и помещения не забывайте про атрибутику символизирующего животного. Возможно, это будут блюда в форме животного или салфетки с его изображением.

Если говорить о цветах, то они могут присутствовать не только в тканях и на бумаге, но и в продуктах.

Также продумайте, как можно украсить свое жилище. В этом году не надо какой-то излишней помпезности, как это было в год Петуха. Лучше, чтобы все было скромно, но со вкусом.

На стол можно приобрести свечи нужных цветов. Когда они горят на столе, это всегда создает уют, теплую домашнюю атмосферу. К тому же Огонь и Земля не противопоставлены друг другу. При помощи огня земля очищается от всего ненужного. Поэтому пусть с пламенем свечи все ненужное и лишнее из этого года сжигается дотла.

Также стоит продумать, как вы будете накрывать стол. Какую скатерть подберете, какие салфетки постелите. Что поставите на стол в качестве украшений, и как будете его сервировать.

Это целая отдельная тема. Ведь от мастерства накрывать стол красиво зависит и общее настроение всех собравшимся за ним.

Символичное угощенье и встреча

Астрологи советуют уделить особое внимание приготовлению мясных блюд.

Наступающий 2018 год по китайскому зодиакальному календарю пройдет под знаком Желтой Земляной Собаки, а этот зверь, как известно, любит поесть. Потому новогодний стол, во-первых, должен быть богатым и, во-вторых, изобиловать мясными блюдами, преимущественно из баранины и говядины. К мясу обязательно подать овощи. Из фруктов, в качестве десерта, подойдут яблоки и апельсины.

Чтобы расположить к себе символ грядущего Нового года, не обязательно создавать переполненный стол, который будет ломиться от вычурных блюд.

Достаточно создать одно или два вкусных и сытных горячих блюда. Они должны быть просты в приготовлении и красивы в оформлении. В плане выбора мяса Собака практически всеядна, поэтому разрешено готовить яства из свинины, говядины, кролика, курицы, индейки — чего желает ваша душа.

В зависимости от приглашенных варьируется и список салатов. Вы можете позволить себе столько видов, сколько захотите. Единственное — они должны быть из простых и доступных продуктов. А над оформлением вы можете фантазировать и экспериментировать. Ни один стол не обойдется без вкусных закусок, которые дополняют его своим аппетитным запахом и необычным оформлением.

Баранина с черносливом

Ингредиенты:

• Баранина — 800 г

• Молоко или кефир — 0,5 л

• Чернослив — 100 г

• Красное сухое вино — 0,25 л

• Лук репчатый — 3 головки

• Чеснок — 4 головки

• Молотая корица — 1 чайная ложка

• Лимонный сок — 2 столовые ложки

• Перец чили по вкусу

• Бальзамический уксус — 2 столовые ложки

Способ приготовления:

Баранину нарезать на куски примерно 2–4 см. Вымачивать в течение трез-четырех часов в молоке или кефире. Отжать.

Жарить в сотейнике или на толстой сковороде на сливочном масле 15 минут на среднем огне.

Одновременно на второй сковороде на растительном или сливочном масле 12–15 минут пассеровать до золотистого цвета порезанный полукольцами лук. Через 10 минут добавить чеснок, порезанный мелко.

Одновременно залить чернослив примерно стаканом черного чая (не из пакета, без чаинок), дать 10 минут настояться.

Всыпать лук и чеснок в мясо, жарить вместе еще пять минут. Посолить, поперчить.

Влить в мясо настой чая на черносливе, влить стакан вина, порезать на части и всыпать чернослив. Сделать малый огонь, закрыть крышкой, тушить час-полтора.

Примерно через сорок минут, во время тушения, добавить перец чили или любой острый перец по вкусу, всыпать корицу, влить лимонный сок и бальзамический уксус.

Где отсалютовать?

На полуострове определили 58 мест, с которых безопасно запускать фейерверки

Специалисты МЧС определили 58 мест на полуострове, с которых безопасно запускать фейерверки в новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС. Теперь на праздники можно будет запустить фейерверки только на площадях и в парках, где есть достаточно открытого пространства, вдали от зданий и деревьев.

По 16 безопасных для запуска фейерверков площадок нашли в Сакском и Симферопольском районах. При этом в ряде сел этих районов определено несколько таких площадок.

Безопасных для запуска фейерверков мест нет в Красноперекопском, Раздольненском, Первомайском, Джанкойском, Красногвардейском, Белогорском, Ленинском, Бахчисарайском, Кировском, Нижнегорском районах, а также в Джанкое, Армянске и Красноперекопске.

В Ялтинском регионе безопасную для запуска фейерверков площадку специалисты МЧС нашли только на территории международного детского центра «Артек».

Штраф за запуск в неположенном месте для физических лиц составит 1500 рублей, для должностных — до 2000 рублей, а для юридических — до 3000 рублей.

Наряд на удачу

Покровительницу 2018-го Желтую Земляную Собаку ни в коем случае нельзя дразнить.

Выбор одежды — это всегда особая тема к празднику. Каждая женщина стремится приобрести для себя на новогодний вечер новое платье. А в последнее время и мужчины стремятся не отставать. Хоть рубашку, но новую, приобретут. А многие стараются выбрать ее по цвету наряда своей спутницы.

Поэтому выбор фасона платья мы оставим сегодня на ваш вкус, ведь дело это чисто личное, зависящее от вкуса, пропорций фигуры и предпочтений. А вот на цвете остановимся подробнее.

Итак, мы помним, что у нас грядет Год Желтой Земляной Собаки. Это значит, что основной стихией будет Земля. А желтый цвет животного является его характерным признаком и влияет на его характер и поведение. Поэтому от этого и отталкиваемся.

Основными цветами грядущего года будут все естественные цвета, присущие Земле. Как мы помним, два прошлых года требовали от нас ярких и вызывающих нарядов. Петух и перед ним Обезьяна личности демонстративные, яркие. Им всегда необходимо быть на виду. А как же? Вдруг не заметят... Но вот Желтая Собака совсем другое дело. Ее основные цвета как раз в одной цветовой гамме с цветами Земли. Это сулит, что год обещает быть очень гармоничным во всех отношениях. К тому же все естественные цвета обещают принести в нашу жизнь достаток и благополучие. Не будем препятствовать этому, а наоборот, поможем. И подберем для себя одежду в нужной цветовой гамме.

Главный тренд грядущего года: цвета должны быть теплыми и спокойными, дабы они не отталкивали и не вызывали агрессию. Модницам и модникам следует остановить свой выбор на нарядах, где преобладают оттенки:

песочный; кремовый; абрикосовый; охристый; шоколадный; горчичный; хаки; кофейный; оливковый.

Не стоит забывать и о цветах, где преобладает золото, — праздничное настроение создадут все виды блесток теплого оттенка. И главное, что следует помнить: ни в коем случае не стоит наряжаться в одежду с леопардовыми принтами, слишком вызывающе.

Также можно выбрать и одежду в бело-черной гамме. Эти два цвета — основа основ, поэтому всегда в приоритете.

Фасон одежды должен быть удобный, не сковывающий движения, т. е. бальное платье вряд ли подойдет, хотя и это не возбраняется, был бы навык носить это великолепие.

Обувь подбирают к уже выбранному наряду. В эту новогоднюю ночь стоит отказаться от высоких каблуков, куда предпочтительнее, к примеру, замшевые лодочки.

И, наконец, главный совет от представителей мировых домов мод: на такие мероприятия, как празднование Нового года, не стоит перегружать образ деталями.