Чем побаловать себя на зимних каникулах

«Крымский ТелеграфЪ» собрал некоторые идеи для нескучного отдыха всей семьи во время январских каникул

Чтобы интересно и с пользой провести начало нового года, крымчане могут отправиться на первую «кремлёвскую ёлку» или на один из самых больших искусственных катков России, расположенный в Большой Ялте, посетить квесты южнобережных дворцов или записаться на праздничную фотосессию.

Первая «кремлёвская ёлка» в Крыму

Впервые в Крыму пройдёт «кремлёвская ёлка»: представления ожидаются с 2 по 5 января в историческом зале санатория «Гурзуфский» — южной резиденции Деда Мороза. Об этом сообщается на сайте Территориального управления Управделами президента РФ по РК. Здесь же можно найти информацию о приобретении билетов. Вниманию юных гостей представят интерактивную театрализованную эстрадно-цирковую программу «Волшебная звезда» с участием ведущих артистов Севастопольского академического русского драматического театра им. Луначарского. Главными героями программы станут любимые персонажи сказок, спектаклей и мультфильмов для детей. Кроме того, в торжественном зале вырастет семиметровая красавица-ёлка. И, конечно же, подарки! Все, кто придёт на «кремлёвскую ёлку», унесут с собой копию Спасской башни.

Рождественская феерия Детского парка

Много сюрпризов приготовил для детей и их родителей Детский парк Симферополя: с 1 по 8 января горожане смогут стать участниками праздничных представлений. «Обычно 1 января в Детский парк приходит очень много посетителей. Традиционно в обеденное время мы проводим новогодние утренники для малышей у 11-метровой ёлочки, которую устанавливаем на главной аллее. В этом году мы купили для неё новые шары, световые украшения. На утренниках будут выступать артисты, аниматоры, и, конечно, праздник не обойдётся без подарков», — рассказал директор Детского парка Александр Шабанов.

Ещё в начале декабря парк объявил оригинальную акцию — бесплатную фотосессию с двухмесячными львятами, которая продолжится до конца года.

Стильная фотосессия в «снегу»

Длинные январские каникулы — отличный шанс провести семейную рождественскую фотосессию в стильно обставленной студии. Цена такой съёмки может начинаться от 4000 рублей: сюда входят работа фотографа, аренда студии и ретушь фотографий.

По желанию можно заказать печать фото и даже целой фотокниги, профессиональный макияж, вечернее платье напрокат. Сроки обработки новогодних снимков обычно составляют две-три недели. «В этом году мы в нашей студии сделали две фотозоны. Традиционно одна из них — в классическом стиле, с камином и красивой ёлкой. Цветовую гамму выбрали бело-золотую, ведь она не привязывает нас к конкретному оттенку при выборе одежды и аксессуаров. Нашей второй фотозоной стал заснеженный дворик с ёлочками, украшенными красными ягодами и огоньками, с фальдверью и уличной скамейкой. Семейная съёмка здесь проходит весело, можно посидеть в «снегу» и даже поиграть в «снежки», — рассказала «Крымскому Телеграфу» фотограф Марина Серых и добавила, что новогодние зоны у них в студии обычно стоят до 20 января.

«Блестят коньки, блестит каток...»

Какие же новогодние каникулы без коньков? В конце прошлого года в Большой Ялте, на территории санаторно-курортного комплекса, торжественно открыли один из самых больших искусственных катков России: его площадь составляет 1350 квадратных метров.

Ледовую арену установили над открытым бассейном, чтобы до наступления тепла предоставить гостям курорта новый вид активного отдыха. Каток повторяет форму бассейна в виде лепестка и огражден бортиками безопасности. Кроме того, зоны вокруг катка оборудованы всем необходимым, а в зимние каникулы напоминают настоящий рождественский городок.

Музейные квесты-приключения

Увлекательную новогоднюю программу представят Массандровский и Воронцовский дворцы. Как сообщает туристический портал Крыма, в Массандровском дворце все выходные, до 7 января, будут проходить мастер-классы «Шедевры своими руками»: участники научатся мастерить яркие поздравительные открытки. Для любителей истории музейные работники подготовили познавательные занятия на тему «Новый год и Рождество в семье Романовых». Для школьников — приключение-квест «Загадки Массандровского дворца».

Воронцовский дворец порадует целой серией мероприятий в рамках праздничной программы «Дорогой добра», которая будет проходить до 12 января. В выставочном зале «Под платаном» посетителей ждут лекции об истории новогодних игрушек и о праздничных рождественских традициях разных стран и народов Крыма. Также для маленьких гостей будут организованы приключенческие квесты: «Повседневная и праздничная жизнь Воронцовского дворца» и «Сказочный переполох». Все желающие смогут угоститься пряниками и безалкогольным глинтвейном в кафе на территории дворца, приобрести сувениры на ярмарке.

Забавы на ялтинской набережной и не только

В первые дни нового года ялтинцы и гости курортной столицы смогут поучаствовать в забавах, которые будут организованы на набережной им. Ленина, в районе круглого фонтана. Это мастер-классы для детей и катание на санках на колёсах (1–3 января, 13:00–16:00), караоке-турнир «Новогодняя песня» (1–3 января, 16:00), концерты с участием кавер-групп (1–3 января, 18:00), праздничные дискотеки (1–3 января, 19:00) и другое.

Кроме того, на новогодних каникулах ялтинских школьников ждут бесплатные киносеансы: с 2 по 7 января, а также 9 января на ул. Боткинской, 4, начиная с 11:00 ребята смогут погрузиться в увлекательный мир кино- и мультфильмов.

8 января в 15:00 на ул. Руданского, 8, в малом актовом зале Ялтинского центра культуры, состоится рождественский спектакль «Митькины приключения». Главными участниками постановки станут дети.